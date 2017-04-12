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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10137) шахтеры (542) Гройсман (2796) уголь (653) топливо (389) заседание правительства (37) Насалик (114)

 "Это должна быть ваша дорожная карта", - Гройсман поручил Насалику до 26 апреля создать Стратегию развития добывающей отрасли

Премьер-министр уверен, что стране необходим стратегический план действий для развития шахт, которые добывают уголь.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал о разработке концепции развития угольной отрасли.

- Концепция прошла практически все шаги, она рассматривается на правительственном комитете. И уже предложена не только Концепция развития угольных предприятий. но и программа ее реализации, - сообщил Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Насалику с поручением 26 апреля представить Стратегию развития добывающей отрасли на будущий год.

- Это должна быть ваша дорожная карта. Мы должны определиться, как мы будем управлять этими ресурсами, - сказал Гройсман.
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Украина обязалась перед МВФ ввести абонплату за подключение к отоплению

Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Украинские новости.
"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.
В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).
При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.
Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.
Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.
Как сообщалось, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.
10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.
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Котлрый день уже на цензоре бенефис Гнойсмана. Гнойсман будущий президент?
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у этого обрезаного хрена песах сраный..празднует, выродок
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С чего это вдруг? Даже если бы и захотел обкуриться, то после тебя даже гуталина не осталось...
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Скорее - перманентный бунт, бессмысленный и беспощадный, признак кацапа
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не тупи,членосос,рошеновский. лижи дальше своему соевому питарасу.имею право макать в говно любую власть. а ты в очко драная шлюха -прокладка под рошеновской свиньей недорезаной.
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Я же только что написал признаки кацапа!?

Потому ещё один признак - не понимают русского языка.
И всегда же вы, лишнехромосомные, вляпаетесь
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лишнехромосомный- твой папа, рошеновская шваль. соси дальше, холуй опущеный! все кацапы сосут хер у власти. ты такое же петушиное отродье. ПРХБТ-ПНХ
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Я - недохромосомный, если отсчитывать от вас, лишнехромосомных :D
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Ещё один признак кацапа - использование слов, которых нет в славянских языках
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ШО ОПЯТЬ С БОЕВИКАМИ поедет "РЕШАТЬ" усе вопросы???
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І це чмо тільки зараз дає вказівки на розвиток стратегії. ЇЇ, що до цього часу не було? Так якого хера ці баригит робили 26 років? Їх потрібно гнати сраним віником за грати. Мудозвони.
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Насцалику?!? Это значит полный пипец отрасли а людям новые космические тарифы.
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все указатели на дорожной карте Насалыка в расею ,днр и лнр указывают- в одностороннем порядке.....он еще не приехал к кольцевой,на которой можно развернутся и двигатся от них в обратную сторону...
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Насцалик смотрящий от Президента Украины гаранта конституции Порошенко Пети по грабежу коммунальных тарифов через прокладку Ахметова . От Пети там керуе Кананенка мародер .
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Один дебил поручил другому - братья по разуму, оба хер понимают, что говорят. Да и слова то незнакомые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это должна быть ваша дорожная карта", - Гройсман поручил Насалику до 26 апреля создать Стратегию развития добывающей отрасли
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