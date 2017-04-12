 "Это должна быть ваша дорожная карта", - Гройсман поручил Насалику до 26 апреля создать Стратегию развития добывающей отрасли

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал о разработке концепции развития угольной отрасли.
- Концепция прошла практически все шаги, она рассматривается на правительственном комитете. И уже предложена не только Концепция развития угольных предприятий. но и программа ее реализации, - сообщил Насалик.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Насалику с поручением 26 апреля представить Стратегию развития добывающей отрасли на будущий год.
- Это должна быть ваша дорожная карта. Мы должны определиться, как мы будем управлять этими ресурсами, - сказал Гройсман.
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Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Украинские новости.
"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.
В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).
При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.
Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.
Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.
Как сообщалось, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.
10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.
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Потому ещё один признак - не понимают русского языка.
И всегда же вы, лишнехромосомные, вляпаетесь
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