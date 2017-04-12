 В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Волынской области.
"Вчера, 11 апреля, вечером в дежурную часть Луцкого отделения полиции обратился 36-летний житель района, депутат районного совета, член одной из политических партий. Заявитель сообщил, что после обеда, в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района - председатель райгосадминистрации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за медицинской помощью пострадавший не обращался.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленном легком телесном повреждении.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
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