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Все про:депутат (2857) драка (2049) Луцк (359) Нацполиция (6877)

 В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция

Вчера вечером, 11 апреля, в сессионном зале Луцкого районного совета, 49-летний председатель райгосадминистрации нанес телесные повреждения 36-летнему депутату районного совета, члену одной из политических партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Волынской области.

"Вчера, 11 апреля, вечером в дежурную часть Луцкого отделения полиции обратился 36-летний житель района, депутат районного совета, член одной из политических партий. Заявитель сообщил, что после обеда, в помещении сессионного зала Луцкого районного совета его избил 49-летний житель Луцкого района - председатель райгосадминистрации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за медицинской помощью пострадавший не обращался.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленном легком телесном повреждении.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
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Есть такие депутаты , за избиение которых надо награждать медалью.
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есть такие главы райадминистраций,которых надо вешать на столбах...
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Дополнение принимаются, согласна -есть и немало.
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почему без перестрелки?драка должна быть в конце,когда кончились патроны...
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Тогда уже заводите уголовные дела на всю нашу Раду. Вот где "бои гладиаторов"!!!! :D

В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7143 В Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7548
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маминькин сынок вякнул на дядьку и получив подзатыльник распустил сопли с заявлением?
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а если бы в ответ прилетел нож в печень, то дядя не побежит с заявлением?
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у нас как правило все депутаты имеют "лицо" в которое нетрудно попасть, но и которое может дать сдачу значит в депутаты пробрался "ботаник"
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может и ботаник,но это депутат от "Свободы"....удивительно,не правда ли?
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БИТИ ВСІХ,ХТО З БПП-НФ,ОПОБЛОК-ВІДРОДЖЕННЯ..........
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необходимо знать, кто они такие.если потерпевший бпп или нф то жаль что выжил
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голов райадминистраций назначает лично Порошенко...а депутат от "Свободы"....
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дибільні писаки внас держава а неруске государство
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36-ріний відгріб від 49-річного? Якісь дохлі депутати пішли, не дивно, що коли їх саджають, то вони відразу з інфарктами падають...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Луцке председатель РГА избил депутата райсовета, - Нацполиция
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