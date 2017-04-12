 Кабмин назначил врио директора полиграфкомбината "Украина" Середу

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №242 от 5 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли о временном возложении исполнения обязанностей директора полиграфкомбината на заместителя директора по производству указанного предприятия Романа Середу.
Напомним, 16 января Кабмин передал Минэкономики целостный имущественный комплекс полиграфкомбината "Украина".
Напомним, ранее СМИ стало известно, что Кабинет министров утвердил Игоря Когута на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина". В ответ, коллектив Полиграфкомбината "Украина" выступил с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману против назначения новым директором предприятия Игоря Когута, руководителя одной из структур консорциума ЕДАПС. Вмесьте с тем, у Когута опровергли информацию о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к ЕДАПС.
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