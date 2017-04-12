EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  162  1
Все про:Кабмин (10133) назначение (1320) полиграфкомбинат_Украина (21) руководство (15)

 Кабмин назначил врио директора полиграфкомбината "Украина" Середу

Кабинет Министров согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора ГП "Полиграфический комбинат" Украина" на Романа Середу.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №242 от 5 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли о временном возложении исполнения обязанностей директора полиграфкомбината на заместителя директора по производству указанного предприятия Романа Середу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандальный ЕДАПС хочет вернуться на рынок госдокументов через и.о. директора "Полиграфкомбинат "Украина", - журналист

Напомним, 16 января Кабмин передал Минэкономики целостный имущественный комплекс полиграфкомбината "Украина".

Напомним, ранее СМИ стало известно, что Кабинет министров утвердил Игоря Когута на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина". В ответ, коллектив Полиграфкомбината "Украина" выступил с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману против назначения новым директором предприятия Игоря Когута, руководителя одной из структур консорциума ЕДАПС. Вмесьте с тем, у Когута опровергли информацию о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к ЕДАПС.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин назначил врио директора полиграфкомбината "Украина" Середу
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти