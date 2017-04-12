 Мы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "МИР" рассказал президент России Владимир Путин.
"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", - сказал Владимир Путин.
Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Москва уже имеет совместную систему ПВО с Беларусью и Казахстаном. Сейчас речь идет о создании совместной системы ПВО с Арменией.
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Пока по вам этого совсем не скажешь. Своего у вас стараниями Хуйла и Луки уже почти не осталось.
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Цветные революцию названы так, потому, что предполагается, что они бескровные.
Понял Ху...ло тупое, бескровные.
И если ты баран не допустишь бескровных революций, то произойдут кровавые.
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таке грізне козлятко!
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута в авторской программе Дмитрия Гордона "ГОРДОН" в эфире телеканала "112 Украина".
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий. - "ГОРДОН")", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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суйте!!!
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Служили в советских войсках ПВО. Знаем. Потому на них не надеемся.
А в Сирии тоже совместная система была? Или автономная?
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С таким же успехом этот мелкий придурок может не допускать наступления завтрашнего дня.
Если это намек нато, что, мол, "будете бузить - будет, как с Украиной", то, на фоне того, что ВВХ таки получило в онце концов по соплям, оно выглядит со своими угрозами просто смешно.
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Тётя Роза @ANAKOYHER 3 ч.3 часа назад
Над Хрущевым смеёмся... А при нём «ПОЕХАЛИ!»
На Путина молимся... А при нём «ПРИЕХАЛИ!»
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Сразу по другому зазвучит и расцветет оптимизмом.
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Несмотря на все надежды и заявления в России о готовности к большой сделке между Кремлем и новой администрацией Белого Дома, отношения между РФ и США только обострились.
Это констатировал первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью Интерфаксу.
В связи с визитом главы Госдепа США Рекса Тиллерсона в Россию Горбачев подчеркнул, что есть тревожные опасение по поводу отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, прогнозы по поводу "большой сделки" Путина с Трампом не подтвердились, а с учетом последних событий в Сирии - ситуация обострилась. Горбачев отметил, что в данный момент нет прогресса ни по одному пункту американо-российской повестки.
Ранее о том, что "большая сделка" Путина с Трампом не состоится говорил политолог Валерий Соловей. Его прогнозы очень часто сбываются.
Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах в США ряд экспертов-международников заговорили о том, что между Вашингтоном и Москвой будет достигнута комплексная договоренность по вопросам Донбасса, Крыма, Сирии и санкций. В РФ надеялись, что Трамп согласится снять санкции с России в обмен на вывод войск из Сирии и Донбасса. Также высказывались прогнозы, что Трамп якобы признает законность аннексии Крыма.
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"Та ты шо"?
Именно таки С-300?
Есть такие - салом не корми, дай пробалаболить...
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