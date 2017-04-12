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Все про:ОДКБ (42) Путин (23615) революция (1396) Россия (69876)

 Мы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников, - Путин

Российские власти не допустят "цветной" революции в стране и других странах ОДКБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "МИР" рассказал президент России Владимир Путин.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", - сказал Владимир Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создает объединенную систему противовоздушной обороны в рамках ОДКБ

Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Москва уже имеет совместную систему ПВО с Беларусью и Казахстаном. Сейчас речь идет о создании совместной системы ПВО с Арменией.


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В МИД России назвали загадкой позицию администрации США по Сирии
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Так Томагавков в спину набросали....А они не ждали, думали что и дальше можно рашке гадить всем по всему миру.
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путін може робить скільки завгодно ідіотських заяв, але путін мало що зможе зробити, його сильна влада це фейк. Як тільки місцеві менти перестануть виконувати вказівки центру, або почнуть виконувати їх тільки формально, росія розвалиться.
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КТО ТЕБЯ ХУ-О СПРАШИВАТЬ БУДЕТ ?????ВЕРЕВКУ НА шею или пока есть возможность беги !!!!
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Москва считает принципиально важным не допустить ударов США по Сирии в будущем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Москве.
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Ещё есть союзники??? Весеннее обострение на фоне передозировки ботокса и кремлёвских таблеток.
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Ну держитесь беларусы, йухло явно на вас намекает, 4000 вагонов\платформ на ваши учения с кацапами не спроста к вам отправить хотят
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Белорусы не россияне и даже не побоюсь предположить не украинцы. Уж что, что , а за своё глотку перегрызём кому угодно.Да и опыт предков в генах белорусов сохранился.Около 85% белорусов " русский мир" до блевотины не переваривают. А то , что заявляют некоторые руководители "союзных" государств, так это их личное мнение, а не мнение народа проживающего на территории государства Беларусь.
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а що у тебе аватарочка не Білоруська,а белоруская???????
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за своё глотку перегрызём кому угодно

Пока по вам этого совсем не скажешь. Своего у вас стараниями Хуйла и Луки уже почти не осталось.
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странно, а Лукашенко так и не догрызли эти 85 процентов
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согласна, никаких цветных, а только красного цвета..... цветные приводят к власти барыг и мародеров
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Путин: Мы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников КНДР, Ирана и Сирии. Стратэг, мля.
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Беларусь явно лишняя в ОДКБ, нех славянам там делать
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нут так будет черно-белая, "чернь" против "белых" НЕ людей
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Мабудь це в нього дупа димиться після томогавків.
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Вова, как всегда слышал звон, да не знает где он...
Цветные революцию названы так, потому, что предполагается, что они бескровные.
Понял Ху...ло тупое, бескровные.
И если ты баран не допустишь бескровных революций, то произойдут кровавые.
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Хмм....... А если революция будет....ЧЕРНО-БЕЛОЙ????? Опционально есть такая позиция, но нужна предварительная оплата.
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"а калакольчікі-бубєнчікі дзвенять, дзвенять"
таке грізне козлятко!
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Если бы Россией не руководил, дедушкин половой орган, то Росия не накрылась бы бабушкиным половым органом. Помнится хутин про органы расказывал!
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путнину не страшны цветная революции. Они не кровавые. Он вскрикивает по ночам и обильно поносит от "арабской весны". Вот что ему страшно. У него перед глазами смерть Каддафи попавшего в руки разочаровавшейся толпы.
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т.е. белорусь - казахстан - куба- венесуела, вас предупредили?....готовитесь к зеленым "вежливым" ублюдкам ?
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Куба уже всьо. Им теперь США гораздо приятнее и ближе.
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Кто тебя, свинью, спрашивать будет...
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Если российские офицеры и солдаты уберутся с Донбасса, через два-три месяца он станет украинским, сказал внефракционный народный депутат Украины, экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута в авторской программе Дмитрия Гордона "ГОРДОН" в эфире телеканала "112 Украина".
"Многие из тех, кто воевал, сбегут. Они уже подготовились. Захарченко, говорят, в Абхазии построил себе дом, Плотницкий - под Ростовом (главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий. - "ГОРДОН")", - отметил он.
Тарута добавил, что эти люди "временщики" и пришли на Донбасс грабить.
"Если бы представители "Самопомочі" поехали туда и увидели все своими глазами, думаю, основная, разумная ее часть, никогда не поддалась бы на эту российскую провокацию. Там вырезают все живое", - сказал он.
Нардеп добавил, что "эти бандиты заработают деньги и убегут".
"Как только мы закроем границу, перекроем ввоз оружия, часть народа быстро убежит, часть - рассосется по норам, и останутся нормальные. Да - примирение и все остальное… Но прежде - раззомбирование мозгов, особенно у молодежи… Тем, кому в начале войны было 11 лет, сейчас - 14. Это подростковый период. Их в школе обучают воевать", - подчеркнул Тарута.
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Та трахайте друг дружку хоть до смерти, толька к другим свойо рыло не
суйте!!!
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Отак мы грозно пукнем, шо аж обосремся...олень тупой ..тебя нагнули, и уже на полшишки всунули...скоро до гланд дойдет, потом до мозга.. Предателей в чебуречных погонах, не признают нигде
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Москва уже имеет совместную систему ПВО с Беларусью и Казахстаном. Сейчас речь идет о создании совместной системы ПВО с Арменией.

Служили в советских войсках ПВО. Знаем. Потому на них не надеемся.
А в Сирии тоже совместная система была? Или автономная?
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Редкдо можно слышать заявы настолько идиотские. ВВХ просто-таки превзошел себя.
С таким же успехом этот мелкий придурок может не допускать наступления завтрашнего дня.
Если это намек нато, что, мол, "будете бузить - будет, как с Украиной", то, на фоне того, что ВВХ таки получило в онце концов по соплям, оно выглядит со своими угрозами просто смешно.
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Пока еще не получило, но надеюсь что получит сполна и по заслугам.
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Чувствую,во всех перечисленых странах притесняют рюзге язык.
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Мы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников, - Путин - Цензор.НЕТ 2852
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 3 ч.3 часа назад

Над Хрущевым смеёмся... А при нём «ПОЕХАЛИ!»
На Путина молимся... А при нём «ПРИЕХАЛИ!»
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нехай не хвилюється, кольорової революції у раші не буде, якщо трапиться, то справжня чорно-біла, коли путька та іже з ними будуть прикрашати фонарні стовпи
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Ощущение незаконченности мысли - в конце заявления должна быть фраза "только через мой труп"
Сразу по другому зазвучит и расцветет оптимизмом.
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Фраза заканчивается " только через ваши трупы"
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Ну вот была революция в Грузии где выгнали рашистов и их армию. Грузия теперь спокойная страна. Окультуренная с прекрасными туристическими местечками и безвизовый режим с европой. Украина - если бы не воина которую хуйло затеял и даже с этои воиной, давольно таки хорошо развивается. Даже сука ахметка бросив лугандонские комбинаты решил в Украине остаться( надеюсь эту тварь посадят), даже кернес с долбоебкиным притихли, может к лету безвиз с ЕС будет, даже если нет , все равно развитие идет хорошо. Не смотря на воину в некоторых городах захваченных хуйлом ,в Украине идет большое движение средств и людей. Поэтому конечно , кацапам такое делать нельзя, и желательно даже закрыть границы " что бы пиндосы не напали" а то стоит кацапу увидеть разницу , еще и у себя так жить захотят. Лучше их с детства в военную форму одевать с колорадками и пугать врагами.
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Горбачев расстроил россиян по поводу "большой сделки" Путина с Трампом

Несмотря на все надежды и заявления в России о готовности к большой сделке между Кремлем и новой администрацией Белого Дома, отношения между РФ и США только обострились.

Это констатировал первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью Интерфаксу.

В связи с визитом главы Госдепа США Рекса Тиллерсона в Россию Горбачев подчеркнул, что есть тревожные опасение по поводу отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, прогнозы по поводу "большой сделки" Путина с Трампом не подтвердились, а с учетом последних событий в Сирии - ситуация обострилась. Горбачев отметил, что в данный момент нет прогресса ни по одному пункту американо-российской повестки.

Ранее о том, что "большая сделка" Путина с Трампом не состоится говорил политолог Валерий Соловей. Его прогнозы очень часто сбываются.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах в США ряд экспертов-международников заговорили о том, что между Вашингтоном и Москвой будет достигнута комплексная договоренность по вопросам Донбасса, Крыма, Сирии и санкций. В РФ надеялись, что Трамп согласится снять санкции с России в обмен на вывод войск из Сирии и Донбасса. Также высказывались прогнозы, что Трамп якобы признает законность аннексии Крыма.
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Сколько горбатому лет уже, он всех переживет?
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Ну да, пришлют своих мясников, переодетых в форму местной полиции, в мирных граждан пострелять, как они с Украиной сделали. А потом кусок территорий оттяпают. Типа по-братски помощь по-кацапски.
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Рассейское ПВО? раскажите это расхераченому комплексу С-300 на сирийском аэродроме
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раскажите это расхераченому комплексу С-300 на сирийском аэродроме
=======
"Та ты шо"?
Именно таки С-300?
Есть такие - салом не корми, дай пробалаболить...
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тебе кремлівський щур ніхто і не спитає, просто поставлять перед фактом
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"Бей своих, чтобы чужие боялись"- ничего нового оно не придумало. Ибо нечем!
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Так называемые "цветные" революции по своей сути антибюрократические и направлены на свержение классовой диктатуры бюрократического класса, поэтому их главной целью является устранение бюрократии узурпирующей власть, а при ее вооруженном сопротивлении ее истребление, в виду ее особой смертельной социальной опасности.
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Вова не сцы, революции пройдут без твоего "одобрения " !
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Ага, как научила меня жизнь, чего ты больше всего боишься, то тебя и настигнет. Пи"дец неотвратим . И каждый из этих ушлых ребят был уверен в своей бессмертности. Но жизнь цыничная шутница - Муссолини висел вверх ногами, Гитлер травился и стрелялся, Каддафи дупло перед смертью держаком лопаты раздолбили... Да сколько их было, и подыхали они весело и с выдумкой. Так что - судьба играет человеком, а человек играет на трубе( ну, или на балалайке).
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Я всё вспоминаю каддафи, который с наглым и гордым видом всегда сидел.
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"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. - имеет ввиду теорию осуществленную в "цветную"революцию Бланком- фурацилыновым . вечно отдыхающим в мавзолее,который серезно дестабилизировал Россию.что приводит к серьезной дестабилизации в мире .а особенно у соседей России спустя 90 лет...не угомонится никак передав дух дестабилизации в нонешних правнучатых кремлевских руководителей России
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Kak budto kto ih budet sprasjivatj i za nedelju do kipisja informirovatj - vot dibil tak dibil u ruskih prezidentom vidvinulsa.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не допустим "цветных" революций на территории РФ и наших союзников, - Путин
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