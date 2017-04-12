 Во Львовской области полиция разоблачила руководителя отделения банка, подозреваемую в присвоении более 500 тыс. грн, принадлежащих вкладчикам

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, руководитель отделения, злоупотребляя своим служебным положением, составила и подписала от имени девяти клиентов банка заявления о расторжении депозитных договоров.
"В дальнейшем, на основании этих заявлений она организовала систему перечисления средств со счетов указанных клиентов на личные карточные счета своих знакомых. Используя их платежные карточки, злоумышленница сняла наличные средства через банкоматы, присвоив их и используя их по своему усмотрению. Кроме того, при обращении клиента в банковское учреждение о том, что с его счета были сняты средства, начальник отдела организовывала перечисление средств со счетов других клиентов и создавала видимость того, что якобы возникла техническая ошибка, а фактически средства на счете клиента есть", - рассказала Калиновская.
Таким образом всего было присвоено 570 тысяч гривен.
Калиновская отметила, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.
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