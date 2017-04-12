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 Во Львовской области полиция разоблачила руководителя отделения банка, подозреваемую в присвоении более 500 тыс. грн, принадлежащих вкладчикам

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с Львовской местной прокуратурой № 1 разоблачили руководителя отделения одного из банков, которая подозревается в присвоении 570 тысяч гривен, принадлежащих вкладчикам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, руководитель отделения, злоупотребляя своим служебным положением, составила и подписала от имени девяти клиентов банка заявления о расторжении депозитных договоров.

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"В дальнейшем, на основании этих заявлений она организовала систему перечисления средств со счетов указанных клиентов на личные карточные счета своих знакомых. Используя их платежные карточки, злоумышленница сняла наличные средства через банкоматы, присвоив их и используя их по своему усмотрению. Кроме того, при обращении клиента в банковское учреждение о том, что с его счета были сняты средства, начальник отдела организовывала перечисление средств со счетов других клиентов и создавала видимость того, что якобы возникла техническая ошибка, а фактически средства на счете клиента есть", - рассказала Калиновская.

Таким образом всего было присвоено 570 тысяч гривен.

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Калиновская отметила, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.

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