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 Политика Украины
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Все про:дороги (1657) Кабмин (10133) Гройсман (2794) Омелян (241) заседание правительства (37)

 "Что надо сделать? - Надо перестать красть!" - Гройсман ответил Омеляну, как поднять зарплаты дорожникам

Министр инфраструктуры сообщил о недостаточной оплате труда сотрудников дорожных служб в регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр инфраструктуры Владимир Омелян обратил внимание правительства на то, что необходимо поднимать оплату труда в сфере ремонта дорог.

- Я съездил в несколько областей в последние три дня. Там приятного мало. Но видно сразу, что есть огромная проблема с кадровым потенциалом. Люди сегодня в среднем в районах получают 3200-4000 грн. Что сторож, что мастер. На работу в "Укравтодор" не все пойдут. Просто возвращаются пенсионеры, которые работают фанатично. Мы должны обдумать систему зарплат. И техника также требует немедленного обновления, - сказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО

По словам Омеляна, все дороги, которые были отремонтированы в последнее время, имеют гарантию на пять лет.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что состояние украинской дорожной сферы "как после бомбежки", и это все видят.

- Я уверен, что внутри сферы можно изменить зарплаты. Что надо сделать? - Надо перестать красть, - сказал Гройсман.

По мнению премьера, должны прекратиться нарушения технологического процесса при ремонте дорог.

- В 2018 год мы должны войти с децентрализованными дорогами и с серьезным системным планом работы. И дорожники поймут, что "халявы" не будет. Мы не будем работать с теми компаниями, которые будут нарушать технологический процесс, - сказал глава Кабмина.
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Гений!!! Ноу Хау выпускника техникума МАУП! К Нобелевской срочно!
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Досі заборгованості по зарплатам не виплачені в системі Укравтодору, за РОКИ! Тут не просто треба перестати красти, тут потрібні радикальні реформи! Треба терміново закривати регіональні відділення Укравтодору - служби автомобільних доріг, на утримання яких йде 20 млрд грн на рік! Опалення, кондиціонування, електрика, зарплати, все це має бути скорочено! Будинки та території областних відділень Укравтодору мають бути виведені з власності Укравтодору та продані на аукціонах! Досить утримувати непотрібні величезні приміщення! Це дасть економію до 10 млрд грн на рік!!! За ці гроші можна відремонтувати більше доріг! А регіональні облради хай створюють свої автодори за гроші областних громад, якщо їм потрібна дорожня мафія на зарплаті! Думаю місцева влада обійдеться без автодорів!
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Автодор , это пережиток прошлого . Такой херни как автодор , небыло и нет нигде в мире ,, и уже , наверное , даже и в странах бывшего совка , их не осталось . Везде дороги строят строительные фирмы , под гарантии госфинансирования , и с них же потом , за некачественные , плохие дороги и спрашивают . !! Автодор нужно было ликвидировать ещё вчера . !
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Гройсмана есть за что критиковать. Это правда. Но в отношении дорог - скажу так: ты бы, уе*бень балухатый (это к Евгению Калашникову), приехал в Винницу и посмотерел на дороги, которые он отстроил а тогда бы говорил о разных "маупах". От Купец закончил целый КГУ и по-аглицки "бакланит" - а в стране бардак. Запиши, гуавно, а то забудешь.
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Всегда удивляло,как удается Гросе постоянно всех троллить?
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Снимите с нас все налоги идущие на содержание дорог и сделайте их платными. Частник сам решит проблему со своими рабочими и сам у себя, воровать не будет!
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Каждому выделить метров по 100- 200 дорог!!!!))))
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Не надо, мне обязательно попадется участок в горах, а там то холодно, то дождь с ветром...
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Такие команды дают только недобитые рашенские золотопогонники.
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по жидовской логике геройцмана лучше всего обстоят дела в кабмине и судах и природных монополиях - где непонятно с какого перепугу начисляются умопомрачительные "зарплаты".
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Это чтоб потом у электората не возникало дурных вопросов откуда куча люкс авто, замки и прочая роскошь. Заработали.
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"Надо перестають красть".
- Уточните, пожалуйста, - где и кому?
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А может нанять немцев ? Ведь все одно украдут и дорог не будет .
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Собаков постарался как мог, вчера мужики вернулись с Полесья - янтарь добывается исключительно под крышей нацгвардии , оседлал собаков тему.
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Омелян, очі розуй - Одеська траса вже потребує ремонту, а Альтком іі ще тільки з половини зробив по відстані.
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Два роки не відстояла. А щодо пенсионерів , так ви хоть дебіли, вибачтесь та пенсію поверніть людям, вони все життя іі виплачували з власного кармана, а ви іі скоротили, бо жаба панамська дуже зелена.
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"Золотые слова Юрий Венедиктович! Отдохнуть тебе надо!"
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пока не будет реальних посадок на длительние сроки (без права амнистии), чиновники как крали, так и и будут красть

Гройсман не будет бороться с "насировими", они ему вигодни
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" Что надо сделать? - Надо перестать красть, - сказал Гройсман" - Борисыч, это садизм!

А как же жить?!
Может, пора озаботиться тому, кто за бюджет отвечает, ведь крадут из бюджета?
Кто у нас проект бюджета в Раду вносит, не напомнишь?
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"Что надо сделать? - Надо перестать красть!" - Гройсман ответил Омеляну, как поднять зарплаты дорожникам.

Усе Усё знають... токо притворяюсса...
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Учитывая то, что себестоимость 1 км украинской дороги в несколько раз выше себестоимости 1 км дороги в Китае и практически равна себестоимости аналогичной дороги в Германии - в эту себестоимость должны уже быть заложены зп рабочим на уровне германских.
Вот только то ли руководство наше себе платит/тырит на порядок больше немецкого, то ли рабочих у нас задействуют в несколько раз больше чем в Германии, а скорее всего - и то, и другое.
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Гнойсман и Омелян с разных банд по грабежу Украины. Фафик с кодла Президента Украины гаранта конституции Порошенко Пети . А Омелян сосет у Сени чмо . У них восемь схем грабежа Украины . Это так сейчас называется министерства))) но это одна каманда по вылизыванию сраки Ху... лу Педафилу . Почему ? Грабя Украину они помогают окупантам . Это называется мародерство .
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Как я понял, для себя, то эт глас вопиющего в пустыне... Сингапур останется Сингапуром и будет процветать... Фсё.
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А чтобы перестали красть - нужно САДИТЬ !!!! НАДОЛГО и ВСЕХ!
А не дядю Васю за гаечный ключ на 4 года.
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Как перестать красть? А как же дизайнерский лунный ландшафт наших дорог?
Если перестанут воровать, наши дороги станут безвкусными, однообразными и ровными.
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Не понял.
З\п у рабочего на ремонте 5000 грн - вот, они загоняют налево щебень.
Перестали загонть.
Согласно нашему Гениальному Премьеру, у них з/п поднимется до 15 000? С каких херов?
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С таких, что из бюджета за эти дороги платят столько, что можно платить рабочим без проблем и по 30 000 грн зарплаты. Просто нужно меньше воровать.
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О чём и разговор... просто разговор... ниочёмразговор... ничё не изменится.... ахфициальна - нету правовой базы...
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Украина обязалась перед МВФ ввести абонплату за подключение к отоплению

Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Украинские новости.
"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.
В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).
При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.
Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.
Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.
Как сообщалось, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.
10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Что надо сделать? - Надо перестать красть!" - Гройсман ответил Омеляну, как поднять зарплаты дорожникам
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