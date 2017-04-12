 "Что надо сделать? - Надо перестать красть!" - Гройсман ответил Омеляну, как поднять зарплаты дорожникам

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр инфраструктуры Владимир Омелян обратил внимание правительства на то, что необходимо поднимать оплату труда в сфере ремонта дорог.
- Я съездил в несколько областей в последние три дня. Там приятного мало. Но видно сразу, что есть огромная проблема с кадровым потенциалом. Люди сегодня в среднем в районах получают 3200-4000 грн. Что сторож, что мастер. На работу в "Укравтодор" не все пойдут. Просто возвращаются пенсионеры, которые работают фанатично. Мы должны обдумать систему зарплат. И техника также требует немедленного обновления, - сказал Омелян.
По словам Омеляна, все дороги, которые были отремонтированы в последнее время, имеют гарантию на пять лет.
В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что состояние украинской дорожной сферы "как после бомбежки", и это все видят.
- Я уверен, что внутри сферы можно изменить зарплаты. Что надо сделать? - Надо перестать красть, - сказал Гройсман.
По мнению премьера, должны прекратиться нарушения технологического процесса при ремонте дорог.
- В 2018 год мы должны войти с децентрализованными дорогами и с серьезным системным планом работы. И дорожники поймут, что "халявы" не будет. Мы не будем работать с теми компаниями, которые будут нарушать технологический процесс, - сказал глава Кабмина.
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Попытка генерала ВСУ запретить красно-черные флаги потерпела фиаско.http://ukr-biz.com.ua/2017/04/11/попытка-генерала-всу-запретить-красн/ …
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- Уточните, пожалуйста, - где и кому?
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Уже удалили, но очень красиво было:
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Гройсман не будет бороться с "насировими", они ему вигодни
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А как же жить?!
Может, пора озаботиться тому, кто за бюджет отвечает, ведь крадут из бюджета?
Кто у нас проект бюджета в Раду вносит, не напомнишь?
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Усе Усё знають... токо притворяюсса...
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Вот только то ли руководство наше себе платит/тырит на порядок больше немецкого, то ли рабочих у нас задействуют в несколько раз больше чем в Германии, а скорее всего - и то, и другое.
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дорожникиденежники....https://www.youtube.com/watch?v=4O7LT9tNiwc
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А не дядю Васю за гаечный ключ на 4 года.
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Если перестанут воровать, наши дороги станут безвкусными, однообразными и ровными.
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З\п у рабочего на ремонте 5000 грн - вот, они загоняют налево щебень.
Перестали загонть.
Согласно нашему Гениальному Премьеру, у них з/п поднимется до 15 000? С каких херов?
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Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Украинские новости.
"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.
В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).
При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.
Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.
Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.
Как сообщалось, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.
10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.
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