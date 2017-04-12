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 Политика Украины
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Все про:ВР (22370) Вовк (81) НКРЭКУ (189)

 Рада решила сегодня заслушать главу НКРЭКУ Вовка

Рада решила сегодня в 12.30 заслушать председателя Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председательствующий сообщил, что согласно принятому ранее решению, он пригласил сегодня на 12.30 главу НКРЭКУ.

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Народные депутаты 219 голосами (при необходимых 150) поддержали предложение председательствующего о приглашении Дмитрия Вовка на пленарное заседание.

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А он не приедет! Ему Хозяин запретил и разрешил всех поиметь ввиду.
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а он один придет или с суфлером из ап, просто интересно
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Хрен вундеркинд клал на вас всех вместе взятых) За него соевый папик впишется
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Внимание! Украина обязалась перед МВФ ввести абонплату за подключение к отоплению

Украина обязалась перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Украинские новости.
"Кроме того, мы... применим тариф на распределение газа и отопление на основании мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", - говорится в письме о намерениях.
В текущее время двухставочный тариф на услуги централизованного отопления имеют только некоторые предприятия ТКЭ (в частности во Львове и Виннице).
При двухставочном тарифе первая часть тарифа (условно-постоянная) покрывает затраты на поддержание технологического оборудования ТКЭ в рабочем состоянии и распределяется между всеми подключенными потребителями.
Эта часть тарифа оплачивается ежемесячно в течение всего года.
Условно переменная составляемая тарифа покрывает затраты на производство тепловой энергии, то есть стоимость энергоресурсов (газа, электричества), и оплачивается потребителями только в течение отопительного сезона.
Как сообщалось, 28 марта НКРЭКУ установила с 1 апреля для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
Утром 4 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что действие постановлений НКРЭКУ о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.
10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение об установлении с 1 апреля абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.
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Пожурят, скажут незя так и отпустят. ЗАЕБАЛИ,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада решила сегодня заслушать главу НКРЭКУ Вовка
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