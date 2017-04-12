 На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен", - сказал Рева.
Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.
477 26
Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева(111)
Количество детей в интернатах к 2020 году уменьшится на 10%, - Минсоцполитики(9)
Для осовременивания пенсионной системы нужно 40 млрд грн в год, - Рева(61)
Рева инициирует перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 на декабрь 2018 года(23)
Рева: Надеюсь, что Рада примет Трудовой кодекс до июля(21)
Рева назвал четыре приоритета социальной политики в Украине(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Недовольные венесуэльцы забросали камнями машину Николаса Мадуро, праздновавшего 200-летие битвы за независимость страны (ВИДЕО)
Подробнее:http://www.newsru.com/world/12apr2017/maduro.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ти ж відібрав - знецінив пенсії в ЧОТИРИ рази ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Гонтарева и Порошенко отняли у населения 260 миллиардов».
Ответить
Ответить
Ответить