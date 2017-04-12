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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (576) пенсионная реформа (837) пенсия (1570) перерасчет (6) Министерство социальной политики (462) Рева (172)

 На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен на осовременивание (перерасчет) пенсий в 2017 году.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Мы посчитали, что до конца года, если мы это делаем с 1 октября, на осовременивание пенсий нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены бюджетом на поступление в Пенсионный фонд 11-12 млрд гривен", - сказал Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева

Он отметил, что по результатам первого квартала Пенсионным фондом уже аккумулировано дополнительных 7 млрд гривен, и спрогнозировал, что до октября будет собрана вся необходимая сумма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 1 октября возможно повышение пенсий в Украине, - Гройсман. ТАБЛИЦА

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.



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Добывать газ для собственного использования, чтобы не платить валюту, и привести в порядок янтарокопателей. Вот тебе и доход в казну.
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Еще во Львове или рядом построить мусорозжигающий завод, вырабатывающий электроэнергию.
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Они уже 26 лет строят и все не построят,только пи-деть умеют,твари и мусором засыпать страну.Вся страна загажена,вся природа,все города.Это пример того,какая власть патриотичная и как переживает за Украину.За эти 26 лет украинской независимости хоть один полицейский оштрафовал бросившего бумажку или окурок? Ноль.А бюджет между тем пустой.
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Спочатку має бути збільшена чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, а все інше буде потім, коли ми будемо спроможні відстояти свою незалежність та самостійність. З чисельністю 204 тис. солдат та офіцерів ми проти мільйонної армії путіна воювати не зможемо.
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Штрафов за окурок, или бумажку нет, Верховная Рада не ввела ответственность, только предупреждение, так что вопросы все к ней.
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У нас не Рада,а Зрада,благодаря ее законам в стране беззаконие и Украина засыпана мусором.
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А 14-17 лярдов газа , который сейчас добываем , куда идет ? От того что будем что-то добывать лучше только олигархам .
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А НАБУ и антикоррупционный суд зачем создаем?
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Много сидит ? "Обещать - не значит жениться" . Задайся вопросом : куда девают наш газ по 70 баксов за 1000 кубо-метров ? А все что создаем - не работает , потому что создают и управляют те же , кто грабил страну 25 лет. У нас все "фейковое".
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Газ в стране обогащает только олигархов,которые за него дерут 3 шкуры с украинцев. Нужно олигархов садить в тюрьмы,а газ должно добывать государство,а не миллиардеры.А наше государство нихера не хочет делать.Все приватизирует и если даже госпредприятия ,то никто не заботится про коррупцию там и нет там проверок и нормальных управляющих и директоров.
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Це радість для того, хто прибере до рук цей газ. Для нас нічого не зміниться.
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Ось ще метод:

Недовольные венесуэльцы забросали камнями машину Николаса Мадуро, праздновавшего 200-летие битвы за независимость страны (ВИДЕО)

Подробнее:http://www.newsru.com/world/12apr2017/maduro.html
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Рэва,тварь,завали хлебало свое и не драконь. Вы крадете такие суммы из бюджета за неделю.Наводите порядок в стране,уберите коррупцию,взяточничество,воровство,неуплату налогов олигархами,введите налог на депозиты олигархов,посадите Фирташа ,Бойка,Пинчука,Медведчука,Коломойского,Вилкула,Левочкина,Кононенка и остальных ублюдков и конфискуйте их наворованное,примите закон о конфискации нормальный и денег будет с избытком.Откуда у депутатов миллиарды? Кто расследовал их декларации?Кто расследовал откуда у 99% судей и прокуроров имущества на миллиарды?Хотя от вас уже никто ничего не ждет.Вас пора гнать из власти и садить по тюрьмам,воров и предателей народа.
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Варюги Рева и Розенко каждый год тырят до 50 миллиардов с Фонда . Это резерв для поднятия пенсий . Рева гнида .а ещё бывший офицер . Тырит бабло у стариков , детей , больных и инвалидов. Реву надо за это просто кастрировать вместе с Президентом Украины Петей . Они работают на Ху.. ла Педафила . Вылизывают ему анус . Особенно старается офицер Рева.
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В пятисот гривенных купюрах....Они себе ещё нарисуют.
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Печатный станок спасет ситуацию,или цветной принтер)))
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Рева , побійся БОГА !!!!!
Ти ж відібрав - знецінив пенсії в ЧОТИРИ рази ..
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А все время до этого талдычили, что надо 40 млрд. Где правда ?
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Осовременивание пенсий - это до уровня Германии или Греции ?
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Так оторвать гидранту яйца вместе с ахметкой - за прошлый год они по 10 млрд украли на тарифах за пол года. Хватит и еще останется.
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О! Реве для осовременивания пенсий надо уже вчетверо меньше,чем Розенко,который заявлял сумму в 40 млрд грн. Потрусить воров-олигархов,так мы ещё и зарплату до евроуровня сможем повысить!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева
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