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 Политика Украины
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 В Минске начались переговоры рабочих групп Трехсторонней контактной группы

В Минске проходят заседания рабочих групп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

"Перед встречей Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске проходят переговоры в рамках рабочих групп". - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку

Напомним, сегодня Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) на очередном заседании в Минске (Беларусь) планирует обсудить вопросы безопасности и освобождения заложников.

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Как выглядят переговоры трехсторонней группы со стороны.

В Минске начались переговоры рабочих групп Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 6004
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В Минск необходимо Томагавки отправить на переговоры, а то никакого прогресса нет уже много лет.
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Уже тошнит от этих минсков..Как и от парашенко. За какие грехи мы его терпим ?
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На Минские переговоры у меня только надежда на освобождение наши ребят из плена. А так, только подтереться ими можно.
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Деньги заканчиваются: Шевцова рассказала, почему Беларуси грозит военная угроза со стороны РФ

Отсутствие средств на покупку лояльность президента Беларуси Александра Лукашенко рано или поздно приведет президента РФ Владимира Путина к мысли о ее получении с помощью военной силы. Такое мнение высказала российский политолог Лилия Шевцова.
"Путину придется думать, как дальше развивать эту модель лояльности за счет задабривания. Российский бюджет сокращается, поэтому очередную лояльность можно будет покупать в следующий раз уже не за счет задабривания, а за счет, может быть, военной угрозы. Вот что стоит, очевидно, на повестке дня перед белорусским лидером", - заявила Шевцова, комментируя последние договоренности в экономической сфере между Минском и Москвой.
По ее словам, новое сближение Лукашенко и Путина было запрограммировано, поскольку Россия ни в коем случае не может потерять Беларусь, потерять Лукашенко, а тот не может выиграть без помощи России, без реэкспорта бензина и без российских дотаций.
"Кто победил, кто проиграл? Я думаю, на данном этапе все же победил Лукашенко. Не в первый раз он шантажирует, он - великолепный мастер шантажа. Причем он шантажирует одновременно и Москву, и Европейский союз. Что касается Путина, то он теперь ощущает, что - да, пришлось сделать определенные уступки, да, он добился возвращения лукашенковского долга, приблизительно 700 миллионов долларов, но Москва дала кредит Лукашенко на эти 700 миллионов. Поэтому новая лояльность Лукашенко была куплена Москвой", - добавила Шевцова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске начались переговоры рабочих групп Трехсторонней контактной группы
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