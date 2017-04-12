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 Политика Украины
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 Испанский прокурор Кастресана согласился принять участие в конкурсе на аудитора НАБУ, - Егор Соболев

Кастресана был первым руководителем международного антикоррупционного трибунала, который отправил за решетку президента Гватемалы и большинство парламента.

Испанский прокурор Карлос Кастресана согласился принять участие в конкурсе кандидатур от Верховной Рады Украины на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Карлос Кастресана прислал мне сообщение, что он согласен, чтобы мы рассмотрели его кандидатуру. Это большая честь для нас", - заявил депутат.

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Соболев отметил, что Кастресана был первым руководителем международного антикоррупционного трибунала, который отправил за решетку президента Гватемалы и большинство парламента.

При этом председатель профильного комитета напомнил, что условия конкурса предусматривают сбор заявок от кандидатов до 3 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-прокурор США Борщ готова принять участие в конкурсе на должность аудитора НАБУ от Рады, - Егор Соболев

Напомним, 23 февраля глава Антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев сообщил о попытке назначить аудитором НАБУ неизвестного никому "господина Брауна" из Великобритании. 16 марта часть членов антикоррупционного комитета рекомендовали ВР двух претендентов на должность аудитора НАБУ. Егор Соболев заявляет о нелегитимности такого решения. В свою очередь, нардеп (БПП) Мустафа Найем заявил: "БПП и НФ, сфальсифицировав документы,"спустили" непонятно откуда взявшегося британца Найджела Брауна". В итоге, 16 марта, после блокирования трибуны, Верховная Рада не проголосовала за решение избирать аудитора НАБУ из двух кандидатур - Сторча и Брауна. А Егор Соболев заявил: "Компания Брауна обслуживала интересы российских олигархов ". 17 марта заседание антикоррупционного комитета ВР, на котором должны были рассмотреть вопрос по аудитору НАБУ, не состоялось из-за неявки нардепов. В итоге, 21 марта ни одна из кандидатур не была одобрена парламентом, а комитет Рады начал искать новых кандидатов на должность аудитора НАБУ.
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хорошая кандидатура, поэтому и не пропустят.
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Печально,что шокосвины целенаправленно выискивают на Западе тех,кто склонен к взяткам.Они ведь не ищут честных.Зачем они им .Им нужна неумирающая коррупция.Да еще под видом Запада. Врядли безкровно мы от них избавимся.
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Нам на самом деле нужен штатный палач, который просто будет истреблять всю шваль. А разговоры про то, что кого то там у нас за решетку отправят, курям на смех. Может и отпраят какую нибудь мелкую сошку, для отвода глаз, и будут трубить снова об этом как о охренетительной "победе".
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Теперь осталось узнать кто такой егор соболев(или зимин),и почему пиз..бол,и ху..лет,его пригласил?Его поцу порекомендовали с Лубянки?
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Испанский прокурор, литовский министр, грузинская ментовка, словацко-польские реформаторы, пуэрториканская экономистка... Кто еще в Украине бабла не срубил?! Становитесь в очередь!
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для роботи в прокуратурі непотрібно спеціальної освіти,чекаю на пропозиції.
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испания когда-то лидировала в борьбе с коррупцией? нужен комиссар катани!
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Может хоть он сможет найти испанского горнолыжного инвестора, и диспетчера Хуана...
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Испанский прокурор Кастресана согласился принять участие в конкурсе на аудитора НАБУ, - Егор Соболев... и это правильно! Хто - то верит нашим "слугам" правосудия?

Кандидатуры, плииз.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИспанский прокурор Кастресана согласился принять участие в конкурсе на аудитора НАБУ, - Егор Соболев
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