 Испанский прокурор Кастресана согласился принять участие в конкурсе на аудитора НАБУ, - Егор Соболев

Испанский прокурор Карлос Кастресана согласился принять участие в конкурсе кандидатур от Верховной Рады Украины на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Карлос Кастресана прислал мне сообщение, что он согласен, чтобы мы рассмотрели его кандидатуру. Это большая честь для нас", - заявил депутат.
Соболев отметил, что Кастресана был первым руководителем международного антикоррупционного трибунала, который отправил за решетку президента Гватемалы и большинство парламента.
При этом председатель профильного комитета напомнил, что условия конкурса предусматривают сбор заявок от кандидатов до 3 мая.
Напомним, 23 февраля глава Антикоррупционного комитета ВР Егор Соболев сообщил о попытке назначить аудитором НАБУ неизвестного никому "господина Брауна" из Великобритании. 16 марта часть членов антикоррупционного комитета рекомендовали ВР двух претендентов на должность аудитора НАБУ. Егор Соболев заявляет о нелегитимности такого решения. В свою очередь, нардеп (БПП) Мустафа Найем заявил: "БПП и НФ, сфальсифицировав документы,"спустили" непонятно откуда взявшегося британца Найджела Брауна". В итоге, 16 марта, после блокирования трибуны, Верховная Рада не проголосовала за решение избирать аудитора НАБУ из двух кандидатур - Сторча и Брауна. А Егор Соболев заявил: "Компания Брауна обслуживала интересы российских олигархов ". 17 марта заседание антикоррупционного комитета ВР, на котором должны были рассмотреть вопрос по аудитору НАБУ, не состоялось из-за неявки нардепов. В итоге, 21 марта ни одна из кандидатур не была одобрена парламентом, а комитет Рады начал искать новых кандидатов на должность аудитора НАБУ.
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Кандидатуры, плииз.
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