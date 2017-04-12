 Нищук считает неприемлемыми высказывания певца Дорна: "Говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", в ходе общения с журналистами Нищук заявил: "Артисты являются не просто теми, кто веселит и несет только свой талант, и ничто другое их не должно волновать. Это неправильно. Когда на востоке государства погибают десятки тысяч лучших сыновей Украины говорить, что здесь идет небольшая ссора - недопустимо", - сказал он.
Министр выразил сожаление о подобных высказываниях артиста.
Он подчеркнул, что в отношении помогать или не помогать украинской армии может быть его личная позиция, но то, что касается высказываний, противоречащих действительности об отношениях России и Украины являются неприемлемым.
Отметим, раннее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО.
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