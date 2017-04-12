 НАБУ передало в ГПУ документы для начала экстрадиции из Испании в Украину матери Онищенко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро на страницы НАБУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ направило в ГПУ для дальнейшего направления компетентным органам Испании полный пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, гражданки Украины, которая по версии следствия является соорганизатором так называемой "газовой схемы", в результате которой интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн", - сказано в сообщении.
"После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иной меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции лица в Украину", - отметили в НАБУ.
В Бюро также напомнили, что указанное лицо объявлено в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины. 30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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