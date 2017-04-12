 Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"С задействованием "МГБ ДНР" и использованием агентуры на контролируемой Украиной прифронтовой территории планируется организация различного рода "патриотических акций", посвященных Дню Победы, с использованием символики СССР и провокациями украинских правоохранителей на применение силы; резкое усиление "информационной работы" в соцсетях; проведение акций с максимально возможным участием ветеранов и молодежи с контролируемой Украиной территории в рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса"", - написал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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И...что?))
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Не с лазерными бластерами же бегать. На то она и реконструкция.
В этом году была реконструкция во Львове. Бой под Крутами.
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Е..нутым нет покоя!
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В Крыму абрикосы отцвели, но сейчас не теплее чем у нас, в центральной Украине.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу. Об этом сам президент сообщил в статье за своим авторством в газете "Егемен Казахстан", передает Русская служба ВВС.
"Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу, - пишет Назарбаев. - До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице".
Переход на латиницу планируется завершить к 2025 году.
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов рассказал о восстановлении ракетного щита Украины.
"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса... реализуют национальные геополитические интересы", - говорится в заявлении Турчинова по случаю праздника работников ракетно-космической отрасли Украины.
По его мнению, сейчас страна утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.
"Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины", - отметил секретарь СНБО.http://nv.ua/ukraine/events/raketnyj-shchit-ukrainy-vosstanavlivaetsja-turchinov-966163.html
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Мэйби не только в прифронтовой.....
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Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной- как то режет слух... соевые активно заминают тему внешней агрессии, войны и разрухи, не дай Бог не дадут кредитов...
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https://informnapalm.org/29616-razvedchika-s-7-j-v-bazy-sdal-bulterer/
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В мае 2008 Газпром ($345 млрд) был в два раза дороже Google ($170 млрд). Теперь Газпром ($52 млрд) в 11 раз дешевле Google ($575 млрд)
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І обожнював, як справжній русскій, редьку, вона ж ;рєпа;.
Так от, оскільки газоутворення від рєпи тої рєпи страшенне, не варто йому було в ліфті пердіти. А вже курити так і взагалі було зайвим.
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