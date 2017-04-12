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 Политика Украины
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Все про:судья (1796) евромайдан (8000) Высший совет правосудия (53)

 ВСП отстранил двух судей за решения против активистов Евромайдана

Высший совет правосудия отстранил от должности судью Долгинцевского районного суда Кривого Рога Олега Рыбаева и Каневского горрайонного суда Черкасской области Оксану Хорошун за вынесение неправосудных решений против активистов Евромайдана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Как отмечается, во вторник, 11 апреля, Вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение подать представление об увольнении судей Рыбаева и Хорошун с должности за нарушение присяги.

Таким образом, с момента вынесения указанного решения судья считается отстраненным от должности.

Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении или до отмены решения Дисциплинарной палаты.

Сообщается, что судья Рыбаев в декабре 2013 года лишил водительских прав активиста "Автомайдана", участвовавшего в автопробеге к резиденции Януковича "Межигорье".

Судья Хорошун в январе 2014 года арестовала 2 евромайдановцев, участвовавших в митинге около Черкасской областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП рекомендовал уволить "судью Майдана" Нелли Ластовку, - адвокат. ФОТО
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Такое ощущение,что через парашенко,янукович продолжает править..
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ну, слава богу!
боялся, что их в угол до полдника поставят...
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А почему только двоих, надо было на одного больше, чтоб они сообразили на троих
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Не пройшло і 4-ох років... Робите успіхи, шановні...
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их уже не отстранять надо, а утилизировать
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Дополню хорошей новостью: Новый Закон Украины - предусматривает Повышение «голого» оклада судьям Конституционного Суда до 75 прожиточных минимумов, что составит 120 000 гривен в месяц.Введение загадочного «специального коэффициента», который попросту увеличивает зарплату в 1,5 раза - до 180 000 гривен/месяц.Гарантирована, обделенным любовью народа судьям, и надбавка за выслугу лет (это тем, кто поддержал в свое время Законы о «узурпации власти» януковичем) - это еще плюс 72 000 гривен/мес.
Интересно звучит небольшая, всего 36 000 гривен/мес, надбавка за… научную степень. Вспоминается революционная книга «Мои университеты» и смешное слово проФФесор.
288 000 гривен в месяц - неплохая зарплата! (читать подробнее: Новый Закон Украины )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП отстранил двух судей за решения против активистов Евромайдана
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