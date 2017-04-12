 ВСП отстранил двух судей за решения против активистов Евромайдана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.
Как отмечается, во вторник, 11 апреля, Вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение подать представление об увольнении судей Рыбаева и Хорошун с должности за нарушение присяги.
Таким образом, с момента вынесения указанного решения судья считается отстраненным от должности.
Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения о его увольнении или до отмены решения Дисциплинарной палаты.
Сообщается, что судья Рыбаев в декабре 2013 года лишил водительских прав активиста "Автомайдана", участвовавшего в автопробеге к резиденции Януковича "Межигорье".
Судья Хорошун в январе 2014 года арестовала 2 евромайдановцев, участвовавших в митинге около Черкасской областной государственной администрации.
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боялся, что их в угол до полдника поставят...
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Интересно звучит небольшая, всего 36 000 гривен/мес, надбавка за… научную степень. Вспоминается революционная книга «Мои университеты» и смешное слово проФФесор.
288 000 гривен в месяц - неплохая зарплата! (читать подробнее: Новый Закон Украины )
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