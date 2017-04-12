 Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"В условиях усиления Украиной экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная "власть" оказалась неспособной обеспечить функционирование промышленных предприятий только за счет помощи РФ, что привело к снижению уровня жизни большинства местного населения. Работники ДОАО "шахта Белореченская" (н.п.Билореченский, Лутугинский район, Луганская обл.) и "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" (г. Лутугино, Луганская обл.) объявили подготовку к забастовке и проведению массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников", - сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, руководство указанных предприятий пытается предотвратить массовые выступлениям своих рабочих с помощью местных силовых структур и представителей ФСБ РФ.
"Активистов и инициаторов забастовки предупреждают о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер", - добавили в пресс-службе ГУР.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
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кормильцы куевы
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и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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www.youtube.com/watch?v=gW6vuyeKRmc
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Северную Корею отключили от системы расчетов SWIFT. минус ещё один легитимный. и их осталось трое. птн, асад и иран.
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Казахстан официально переходит с кириллицы на латинку Казахобандеровцы какие-то
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Если бы не оранжевое ворье, Кучма 15 лет назад начинал окучивать этот вопрос...
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Второе, вообще то, кириллица - то вовсе не "исконнорусское"
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Сорри за плохой английский.
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живетдвигается, стоит с идиотскими плакатами, ходит на выборы, а хозяин давно мертв. Нет внутри никого. Пздц жуть.
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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заслужили уже!!!!
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правду говрят!
МЫ ЦЕНИМ ТОЛЬКО КОГДА ТЕРЯЕМ !!!
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Турчинов, дай каманду!
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