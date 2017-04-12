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 Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР

Работники шахты "Белореченская" и Лутугинского научно-производственного валкового комбината в Луганской области готовят забастовку из-за снижения уровня жизни местного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"В условиях усиления Украиной экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оккупационная "власть" оказалась неспособной обеспечить функционирование промышленных предприятий только за счет помощи РФ, что привело к снижению уровня жизни большинства местного населения. Работники ДОАО "шахта Белореченская" (н.п.Билореченский, Лутугинский район, Луганская обл.) и "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат" (г. Лутугино, Луганская обл.) объявили подготовку к забастовке и проведению массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников", - сказано в сообщении.

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По данным украинской разведки, руководство указанных предприятий пытается предотвратить массовые выступлениям своих рабочих с помощью местных силовых структур и представителей ФСБ РФ.

"Активистов и инициаторов забастовки предупреждают о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер", - добавили в пресс-службе ГУР.

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.

15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.


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да кому ваши валки теперь нужны ?
кормильцы куевы
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Орали вы до исступленья
и информировали нас
о том, что дескать на колени
не станет никогда Донбасс
на этих крикунов глядели
качая молча головой
считали, что Донбасс на деле
хоть полудурок, но ведь свой...
и так кричал Донбасс годами
но вот настали времена
чтоб подтвердить слова делами
когда в твой дом пришла война
могучий Харьков отстояли
и Николаев не сломлён
и про Одессу все слыхали
как нечисть там сожгли огнём
а вот Донбасс хоть понтовался
когда о гордости кричал
на деле жидким оказался
и молча на колени стал
вот так вот жителей Донбасса
легко нагнули чужаки
борцы за русский мир с Кавказа
и ряженые казаки
затем бандеровцев прислали
они совместно с ВСУ
прогнав чужих донбассу дали
бандеровскую колбасу
на это улыбнувшись кисло
и даже позы не сменив
гуманитарную сосиску
Донбасс за щёку заглотил!
отныне двух не будет мнений
я в этом свято убеждён
Донбасс не просто на коленях,
он был терпилою рождён!
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Кстати,посмотрите видео луганского блогера за 2011 год -по моему ето было предсказание для лугандона....
www.youtube.com/watch?v=gW6vuyeKRmc
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Они до сих пор верят в пропаганду, что их захватила добрая расеюшка, а не злобный оккупант?
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На голодный желудок, гномы работать не хотят и могут поднять мятеж.
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Вата совсем окуела!!! Фюрера ботоксного не любят!?
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Stalker‏ @ValBodin 3 ч.3 часа назад
Северную Корею отключили от системы расчетов SWIFT. минус ещё один легитимный. и их осталось трое. птн, асад и иран.
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а знаете как у кацапвы полыхает если им типа от имени лугандонцев писать "ты бабло сюда давай,быстро! что зря вашим флагом тут машем?" ))))
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РБ головного мозга‏ @belamova 59 мин.59 минут назад
Казахстан официально переходит с кириллицы на латинку Казахобандеровцы какие-то
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Из главных друзей Раши, осталась только Украина и Белорусь на кириллице

Если бы не оранжевое ворье, Кучма 15 лет назад начинал окучивать этот вопрос...
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где ты видел в "главных друзьях у Раши" Украину?!
Второе, вообще то, кириллица - то вовсе не "исконнорусское"
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Это начало партизанщины на оккупированных территориях.
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Аглицкий нрависса.... атбою ат турыстоф нет, мэйби...
Сорри за плохой английский.
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Потихоньку блокада делает свое дело, скоро кормильцы совсем взвоют. Главное не останавливаться и не поддаваться на уговоры "торговых партнеров".
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Туда бы ещё вернуть типа беженцев оккупировавших Киев со своими джипами и охраной. Во какое подразделение было бы по отвоёвыванию ОРДЛО! Куда не плюнь везде как крутая тачка так донецкие луганские номера....это кто на киевские ещё не поменял .Беженцы лет от 20 до 40....а за свою малую родину повоевать?!
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выход из данной ситуации есть ... жителям лугандона . нужно провести референдуи о возврате в украину и брать в руки флаги украины и транспоранты с надписью. " порошенко , введи войска !!! "
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Это наказание за предательство родины и лигитимного овоща сдохнуть в рабсийском мирке за хуйло.
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Причем мало кто понимает, насколько. Дряхлое тело еще живет двигается, стоит с идиотскими плакатами, ходит на выборы, а хозяин давно мертв. Нет внутри никого. Пздц жуть.
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Ялта вата весеннее осложнения психики !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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ручеек на переднем плане. Обычно это стекает канализация.
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"Есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен"-Альберт Эйнштейн
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Парашенко,становись на колени перед Семенченко и проси прощение. - Видишь,блакада,работает.Оказывается ты дурней его.Лучше бы Семенченко правил,чем ты.
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наверное поэтому мусора начали разгонять людей блокирующих снабжение сепаратистов??? ведь без харча они воевать не смогут. и кому нужна война?
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Пора уже вводить рабовладельческий или крепостной строй на ОРДЛО -
заслужили уже!!!!
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И. Черчиль : Капитализм делает неравномерное распределение благ , а социализм делает равномерной нищету............По тому они ж хотели СССР , они его и получили только не 80-й , а 47-й год , теперь карточки на жратву и все один в один будет.
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А если прекратить еще их мамкам и женам пенсии и детские платить ? Какой сладкий был бы Эффект !
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сука какой мля денежный патриотизм !

правду говрят!
МЫ ЦЕНИМ ТОЛЬКО КОГДА ТЕРЯЕМ !!!
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Порошенко буде всіма силами розганяти блокаду, тому, що без війни його в момент кинуть за грати. Тому порошенко є головним в загибелі наших солдатів і продовжені так званого АТО
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР
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