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Все про:испытания (157) ракеты (489) СНБО (3171) Турчинов (3162)

 Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места

Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности из любой точки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Мобильный командный пункт имеет систему защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотные летательные аппараты и комплексную систему видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.

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Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
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Зачем он их тестирует ?
Крым он сдал без всяких ракет и тестов .
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и шо оно руководило...а я думал что стрельбами руководи начальник генштаба а не пасторы!
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У тебя , ботик , нечем думать - иди проспись и не бухай !
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У кацапов пердаки пригорают не по деццки...И болтами не заткнешь, да, Центроболт?...
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Эх, Турчинов, знал бы ты, сколько таких центров - стационарных и мобильных уничтожили в Украине по всяким там меморандумам типа Будапештского!!! А теперь ваньку включают "почему мы должны Украине..." - да вот потому и должны! Кстати, уничтожал - не я...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места
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