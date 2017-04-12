 Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Мобильный командный пункт имеет систему защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотные летательные аппараты и комплексную систему видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и из любого другого защищенного центра.
Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.
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Крым он сдал без всяких ракет и тестов .
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