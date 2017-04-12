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 Пьяный командир боевиков "ЛНР" устроил стрельбу в Первомайске, ранены двое гражданских, - ГУР

В соединениях и частях 1, 2 АК ВС РФ продолжаются случаи совершения российскими военнослужащими противоправных действий в отношении гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в н.п.Первомайск. В результате стрельбы ранены двое гражданских лиц", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28 боевиков написали рапорты на увольнение из-за пьянства командования, - ГУР

Отмечается, что для оправдания противоправных действий российских офицеров командования корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями сил АТО.
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