 Пьяный командир боевиков "ЛНР" устроил стрельбу в Первомайске, ранены двое гражданских, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в н.п.Первомайск. В результате стрельбы ранены двое гражданских лиц", - сказано в сообщении.
Отмечается, что для оправдания противоправных действий российских офицеров командования корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями сил АТО.
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