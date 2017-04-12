 Из РФ на Донбасс периодически прибывают курсанты для "практических занятий" по артстрельбе, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, из РФ на Донбасс продолжают периодически прибывать курсанты военных учебных заведений МО России, с целью прохождения "практических занятий" с артиллерийской стрельбой.
""Занятия" проводятся инструкторами из числа кадровых военнослужащих ВС РФ. Последняя зафиксированная партия российских курсантов прибыла на территорию микрорайона Трудовские г. Донецк (7 грузовых военных автомобилей, опознавательные отметки - ромб в ромбе белого цвета). Вместе с группой прибыли 4 ед. 122-мм гаубиц Д-30. Орудия размещены на территории старого хлебозавода", - написал Тымчук.
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рыгошоколадам это совсем не надо- их дети там не гибнут
или я что-то пропустил?
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Цель - уничтожение Украины как государства, посмевшего замахнуться на святое - коррупцию, очень слабо, осторожно, но заявила. Учитываем, что 99% чиновников и управленцев «старая гвардия». В коррупции она погрязла, как и россия, в которой власть тоже держится на ней, как на ките, уверенно плывущем в направлении дальнейшего обогащения олигархов и власть имущих.
Марионеточное руководство и ТС.
Легализализация перед мировым сообществом Крыма.
Минимум уничтожение экономики и создание максимального долга.
Обнищание украинского народа с последующим майданом и сменой власти на
пророссийскую.
Возможность испытания новых видов вооружений, проверки и утилизации старых.
Проверка своих войск в реальных боевых условиях, а не в тире.
Это создаёт невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО.
Невозможность размещения ракетных комплексов НАТО в Украине.
Возможность сухопутного коридора в Крым и отказ от дорогостоящего моста.
Рынок сбыта всякого ----- из россии.
Полный контроль над ГТС. 100% прибыль.
Рабочие места и заказы для россиян и компаний при восстановлении всего, что сами
и разрушили.
В РФ назвали беженцев с Донбасса "демографическим ресурсом"
Из РФ на Донбасс периодически прибывают курсанты для "практических занятий" по артстрельбе.
……………………………………………………….и т. д.
Звание «верховный правитель», «освободитель и царь всея руси» и персонального руцкага мира…
Радостная истерика всего руцкага мира. Украина: Цель: Сохранение территориальной целостности государства…Как бы всё.
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