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Все про:армия РФ (6363) Донецк (7371) Донбасс (14054) Тымчук (1386)

 Из РФ на Донбасс периодически прибывают курсанты для "практических занятий" по артстрельбе, - ИС

Из России на Донбасс продолжают периодически прибывать курсанты военных учебных заведений Министерства обороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, из РФ на Донбасс продолжают периодически прибывать курсанты военных учебных заведений МО России, с целью прохождения "практических занятий" с артиллерийской стрельбой.

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""Занятия" проводятся инструкторами из числа кадровых военнослужащих ВС РФ. Последняя зафиксированная партия российских курсантов прибыла на территорию микрорайона Трудовские г. Донецк (7 грузовых военных автомобилей, опознавательные отметки - ромб в ромбе белого цвета). Вместе с группой прибыли 4 ед. 122-мм гаубиц Д-30. Орудия размещены на территории старого хлебозавода", - написал Тымчук.

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Ех, шандарахнуть би по цим курсантам. О то мали б практику.
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пЭця для этих "курсантов" пЭрЭмЫрие объявляет и категорически запрещает давать ответку! Липецк прежде всего!
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кому надо?
рыгошоколадам это совсем не надо- их дети там не гибнут
или я что-то пропустил?
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Россия:
Цель - уничтожение Украины как государства, посмевшего замахнуться на святое - коррупцию, очень слабо, осторожно, но заявила. Учитываем, что 99% чиновников и управленцев «старая гвардия». В коррупции она погрязла, как и россия, в которой власть тоже держится на ней, как на ките, уверенно плывущем в направлении дальнейшего обогащения олигархов и власть имущих.
Марионеточное руководство и ТС.
Легализализация перед мировым сообществом Крыма.
Минимум уничтожение экономики и создание максимального долга.
Обнищание украинского народа с последующим майданом и сменой власти на
пророссийскую.
Возможность испытания новых видов вооружений, проверки и утилизации старых.
Проверка своих войск в реальных боевых условиях, а не в тире.
Это создаёт невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО.
Невозможность размещения ракетных комплексов НАТО в Украине.
Возможность сухопутного коридора в Крым и отказ от дорогостоящего моста.
Рынок сбыта всякого ----- из россии.
Полный контроль над ГТС. 100% прибыль.
Рабочие места и заказы для россиян и компаний при восстановлении всего, что сами
и разрушили.
В РФ назвали беженцев с Донбасса "демографическим ресурсом"
Из РФ на Донбасс периодически прибывают курсанты для "практических занятий" по артстрельбе.
……………………………………………………….и т. д.
Звание «верховный правитель», «освободитель и царь всея руси» и персонального руцкага мира…
Радостная истерика всего руцкага мира. Украина: Цель: Сохранение территориальной целостности государства…Как бы всё.
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Порошенковские игрища в Минские соглашения и превратили Донбасс в безопасный тир для агрессора!!!
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Да , это можно. Главное что бы они отбывали +200
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Домбас перетворили в полігон для навчань. Зате без бЕндер.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз РФ на Донбасс периодически прибывают курсанты для "практических занятий" по артстрельбе, - ИС
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