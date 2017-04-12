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 Отношения с Россией не выйдут из-под контроля из-за Сирии, - Мэттис

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии не приведет к дальнейшей эскалации между Америкой и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник во время открытой пресс-конференции для журналистов Министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я уверен, что россияне будут действовать в своих собственных интересах. Не в их интересах стремиться, чтобы ситуация вышла из-под контроля", - отметил глава оборонного ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было

Он выразил уверенность, что эскалации между Россией и Соединенными Штатами из-за последнего ракетного удара не будет. По его словам, контакты с русскими поддерживаются, и ситуация не выйдет из-под контроля.

В то же время Мэттис подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в том, что ответственность за химическую атаку несет на себе режим Башара Асада.

"Мы определили, что обдуманный военный ответ является лучшим способом удержать режим от того, чтобы совершить подобное снова", - отметил глава Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.

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яка може бути ескалація?! кацапи з радо готові підставляти причинне місце під нові удари друга Трампа!
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И как єто им удается, - стоя на коленях с гордо поднятой головой ?
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Другими словами: какая, нахрен, эскалация? Сейчас же не зима и лепить из говна что-нибудь не получается! А больше ыскалацыю делать в сРашке и нечем!!! Да и сталагмит растаял. Бяда!!!
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Та да. Дали подзатыльник и щеглы сразу поняли, кто в доме хозяин. Пичалька у встающихс колен )
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Как то риторика меняется против раши после вчерашних переговоров США с ней.
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Ничего не поменялось, поскольку Трамп вначале нагнул Хуйла, а теперь погладив по репе, ласково так говорит, чтобы володья был хароший малшик! Но главное было сказано - "Мы определили, что обдуманный военный ответ является лучшим способом удержать режим от того, чтобы совершить подобное снова".
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Да. Запад умоляет Путина "перестать вести себя нерационально", и вернуться в лоно семьи.
"Дурик - бросай ружье, да всплывай поскорее!".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтношения с Россией не выйдут из-под контроля из-за Сирии, - Мэттис
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