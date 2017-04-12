 Отношения с Россией не выйдут из-под контроля из-за Сирии, - Мэттис

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник во время открытой пресс-конференции для журналистов Министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Я уверен, что россияне будут действовать в своих собственных интересах. Не в их интересах стремиться, чтобы ситуация вышла из-под контроля", - отметил глава оборонного ведомства США.
Он выразил уверенность, что эскалации между Россией и Соединенными Штатами из-за последнего ракетного удара не будет. По его словам, контакты с русскими поддерживаются, и ситуация не выйдет из-под контроля.
В то же время Мэттис подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в том, что ответственность за химическую атаку несет на себе режим Башара Асада.
"Мы определили, что обдуманный военный ответ является лучшим способом удержать режим от того, чтобы совершить подобное снова", - отметил глава Пентагона.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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