 В направлении беспилотника наблюдателей в зоне АТО велся огонь из стрелкового оружия: это уже второй инцидент с БПЛА за последние семь дней, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"11 апреля патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился приблизительно в 2,5 км к югу от подконтрольного правительству н. п. Старый Айдар (20 км к северо-западу от Луганска) и ориентировочно в 2 км к северо-западу от линии соприкосновения. В 13:00, находясь вне автомобилей, наблюдатели осуществили запуск беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА). В 13:06, когда БПЛА летел на высоте 120 м над позицией Вооруженных сил Украины, расположенной приблизительно в 200 м на юго-юго-запад от местоположения патруля, наблюдатели услышали 10 выстрелов из стрелкового оружия также примерно в 200 м к юго‑юго‑западу от места своего расположения. По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА. Команда Миссии немедленно развернула БПЛА. На аппарате после посадки видимых повреждений обнаружено не было. Патруль незамедлительно покинул этот район. СММ проинформировала об этом Совместный центр контроля и координации (СЦКК), а также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этим инцидентом. О запланированном полете БПЛА Миссия сообщила Совместному центру заранее. Это уже второй инцидент с БПЛА СММ за последние семь дней", - рассказали наблюдатели.
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