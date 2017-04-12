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 Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года

Главари боевиков приказали руководствам "МО" и "МВД" до мая 2017 года заменить украинские паспорта на псевдодокументы "Л/ДНР" .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По указанию российских кураторов, главари "ДНР" и "ЛНР" отдали указания руководствам "МО" и "МВД" обоих формирований обеспечить обязательную замену в "армейских корпусах" и "правоохранительных органах" украинских паспортов на "паспорта" псевдогосударственных образований. Указанный срок замены - до мая 2017 года", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Л/ДНР" резко снизился интерес местных жителей к "новым паспортам", - Тымчук

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, удостоверяющих личность, выданных в "ДНР" и "ЛНР".
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Отличная новость. Теперь на территории донгураса и лугандона не будет Украинских граждан, а значит артиллерия ВСУ может стрелять без учёта жилого сектора.
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Та никакая... боятся шо по безвизу свалят в "гейропу!
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конечно хорошая...и заставить их еще письменно отказаться от украинского гражданства.вот тогда будет отличная новость
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Пора паРашкинцам принудительно забрать наши паспорта у этого быдла...
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Скоро гэбисты у них на лбу будут выжигать слово РАБ !
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вот по этим спискам через суд их просто необходимо лишить гражданства Украины.
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И это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! и чтоб обязательно украинские ОТБИРАЛИ!
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Якщо українські паспорти здадауть, то це добре. Не буде потреби позбавляти їх громадянства.
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кажись в тему будет...в раиськой даже по телевизору знакомиться не надо было

Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года - Цензор.НЕТ 5922
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Ну и молодцы. Жаль, что на лбу двухголового петуха пока не выжигают.
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Это хорошо, потом проблем меньше, показал укрпаспорт там еще надо будет разбираться кто есть кто, а с этой подтиркой сразу все понятно.
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Отличный способ идентификации террористов: нет украинского паспорта - по умолчанию - террорист.
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Жаль что не поголовно меняют. А то сепары приезжают на нашу территорию и оформляются как беженцы и возвращаются домой, а от-туда продолжают гавкать на Украину!
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Потом легче будет вычислять сепарскую гнидоту, лишать гражданства, а после отсидки депортировать в Рашку.
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Получу паспорт лугандонии, куплю костюм с отливом и на отдых за границу в донбабве.
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А как же они харчеваться будут. Без украинского паспорта их же не пустят в Украину через украинские блокпосты. Похоже у лугандоновцев мозг полностью атрофировался.
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Тепер в них буде свій ГавноМетричний паспорт для виїзду в.......
Хіба в абхазію
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Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года - Цензор.НЕТ 5896Китай відповів на пропозицію Трампа спільно з пiонарами Росii вирішити "проблему" КНДР .
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я просто представляю,какие очереди возникнут за бумажками....и на пунктах перехода на подконтрольную территорию
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украинские паспорта все равно будут оставлять, на всякий случай
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Гарна новина,я її чекав три роки,ось тильки Барижна влада ніяк не прийме закон,про позбавленя громадянства зрадників з Лугандону.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года
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