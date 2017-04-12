 Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"По указанию российских кураторов, главари "ДНР" и "ЛНР" отдали указания руководствам "МО" и "МВД" обоих формирований обеспечить обязательную замену в "армейских корпусах" и "правоохранительных органах" украинских паспортов на "паспорта" псевдогосударственных образований. Указанный срок замены - до мая 2017 года", - написал он.
Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, удостоверяющих личность, выданных в "ДНР" и "ЛНР".
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