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Все про:железная дорога (1021) Киевская область (1458) Укрзализныця (1050) электричка (45) блокирование (173)

 Движение поездов в Барышевке восстановлено

Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-западной железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

"Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже", - отметили в ведомстве.

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Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.
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"Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже"
Из больницы, что ли?
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учілники) вже порахували зменшення населення Украіни, і кількість вагонів зменшили,
але щось пішло не так, й народ перекрив рейки залізниці!
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Смешные ответы они получат с этой переписью. )
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Вони порахували кількість куплених квитків, скоріше всього. Якщо при цьому люди не влізли, то мабуть хтось не бере квитки по 5-10 грн...
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