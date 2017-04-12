 Движение поездов в Барышевке восстановлено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-западной железной дороги, передает Цензор.НЕТ.
"Движение поездов уже восстановлено. Подробная информация будет позже", - отметили в ведомстве.
Из-за блокирования железной дороги пассажирами в Барышевке движение поездов было заблокировано на полтора часа.
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Пока это делали активисты - это были убытки, а когда это объявляет Порошенко, получается, что это уже доходы, - Сергей Соболев о решении СНБО по блокаде ОРДЛО(502)
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Из больницы, что ли?
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але щось пішло не так, й народ перекрив рейки залізниці!
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