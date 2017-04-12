 Боевики подтянули танковую роту к первой линии на Луганщине, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"Переброска техники осуществлялась "в разброс", в темное время суток. Наблюдаются окопанные и замаскированные в посадках и балках танки по 1-2 машины на отдельных направлениях", - пишет Тымчук.
По его словам, противник использует данные танки для непосредственной огневой поддержки своих пехотных подразделений на этом участке в виду недостатка других средств, и пытается укрепить устойчивость пехоты в обороне на этом участке.
"Продолжается переброска предметов материально-технического снабжения на Кадиевку (быв. Стаханов), Первомайск и Сентяновку (быв. Фрунзе) через Михайловскую развязку. В сутки фиксируется переброска по 15-20 грузовиков, в основном с боеприпасами и топливом", - пишет руководитель ИС.
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никто просто так оттуда не уйдет
и помогать самой продажной стране мира тоже никто не будет
если не будем насыпать
то разрываем напрочь дипотношения с козлостаном и наглухо изолируем лугандон
псы. сегодня в новостях прошла сторочка, ДНР вернула 14 пленных
где этот иопаный стець, за такие буквы
ДНРи ЛНРнадо лишать лицензии
а все потому что главный у нас мешок с дерьмом
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если вообще тяжко станет
объявят военное положение (и пипец перевыборам)
а в случае потери власти у сегодняшних крыс два варианта
либо бежать, либо в тюрьму
а так как маетки бросать не хочется
то украину настойчиво укладывают под козлостан
а два хуйла тянут время, чтобы чуть позже завернуть этот кусок говна в красивую обертку
и скормить народу как очередное объединение украины с россией
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просто насиров их крысил
поэтому до гройсмана не доходили
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Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься к тому, чего у тебя нет. Война у тебя рождается из побед.
Александр Македонский.
Всякая война против чужеземных захватчиков - дело законное и есть первый долг каждого народа.
Стендаль.
Мы всегда знали,
Что грядут большие перемены.
Мы были освобождены от гнета, вот и всё,
Но мир ничуть не изменился,
Ход истории повторяется -
И смотрите-ка: уже виднеются знамена новой войны...
The change, it had to come,
We knew it all along.
We were liberated from the fold, that's all,
And the world looks just the same
And history ain't changed -
'Cause the banners, they are flown in the next war.
The Who.
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https://www.youtube.com/watch?v=0Qzntul-jeM
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