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 Политика Украины
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 Власти Крыма хотят изъять 171 земельный участок у граждан для строительства трассы

Для строительства трассы "Таврида" российские власти полуострова собираются изъять 171 земельный участок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущества и земельных отношений аннексированного Крыма.

Сообщается, что подконтрольное России правительство Крыма, в частности, согласовало изъятие 12 земельных участков на территории Ленинского района, 16 - на территории городского округа Феодосия, 98 земельных участков и 8 объектов капитального строительства, располагающихся на территории Симферопольского района, 8 участков в Кировском районе и 43 - в Бахчисарайском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

Сообщается, что граждане получат компенсации за участки, однако суммы пока неизвестны.
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Пукин спаси! Рашаша введи! Камни с неба.....ну хоть сдохнете в расеи!
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сдохнут может и в расее...только вот могилы все равно останутся в украине .диалектика...
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А могли просто взять билет на поезд, или паромом в рашку... и к ближайшему кладбищу или канаве....
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Фсё правильно, везде туземцев привлекали к бесплатным работам .
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все изымайте и квартиры и имущество главное что они дома в ресеюшке.а там хоть камни с неба))
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Кацапы быстро дороги строят: участки изымут, назовут их трассой, вот и готово...
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Вот порадовала землячка !Вате насыпала !https://www.youtube.com/watch?v=h0D01uVL6yw
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ну дык...молох всегда пожирает своих детей...(или ,скорее,родителей)
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171 ватник? Х@р на них. После освобождения Украине останется только руками развести. Трасса,мол. Идите в ж@пу,ватаны.
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ты освободи для начала потом трендеть будешь
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а так то отбирают,да и хер с ними!
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я терпеть путлера не могу,но обещания ваши про освобождение 4 год читать просто смешно))
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ну да.. . ну да.... вам освобождения даже не обещают.... терпила...


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не обижайся ... обозлены все на твоих соотечественников... но то что в России есть адекватные люди не сомневаюсь
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кацапским баранам стойлового содержания.... плотно вас нанизал путлер на свою вертикаль... выбор не большой ... или подсаживаешься на псевдопатриотизм... или становишься кухонным оппозиционером ну или как основная масса ...включаешь пох.... зм
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ну хорошо .. не кацап... русский.... если считаешь что есть разница... адекватные украинцы на то что их называют хохлами не обижаются даже гордятся
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... ну изымут... не надо сарказма в коментах .... "своих" не бросят ...для таких программа " Дальневосточный гектар " слава богу...ой .. путину.... есть
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нормально
всем будет компенсация много денгами
за эти бабки владельцы участков купят себе вилы на канарах
несчастные
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Власти Крыма хотят изъять 171 земельный участок у граждан для строительства трассы - Цензор.НЕТ 3823
В 2014 году Россия, наплевав на все законы, подло аннексировала Крым.

Не знаю как вы, а я от этого только проиграл. Я никогда не приеду теперь в Крым. Ситуация в России с тех пор стала гораздо хуже. То, что аннексия прошла с такой легкостью, подтолкнуло Путина к развязыванию войны на Донбассе. Страна оказалась в политической изоляции. Уровень жизни резко упал. В результате санкций, которые Россия сама наложила на свой народ, продукты в магазинах стали стоить ощутимо дороже. Чтобы было, чем торговаться с Западом, Россия влезла в войну в Сирии. В стране остановлено множество проектов - деньги «ушли в Крым». Идет постоянное закручивание гаек - продолжается наступление на свободу в Интернете и т.д.

Но может быть вы что-то выиграли от присоединения Крыма?
Не надо про величие державы и отсутствие базы НАТО. Говорите за себя. Землицы в Крыму прикупили? Отдыхать там вам теперь гораздо дешевле? Зарплата у вас резко выросла? Жить в стране стало гораздо лучше? Чувство гордости у вас увеличилось? Не стесняйтесь - расскажите.

Poll #2066158
- Возросло ли ваше благосостояние с весны 2104 года?

- Если бы решение об аннексии Крыма зависело бы только от вас, отдали бы вы приказ войскам о начале операции?

Ответы -- http://mi3ch.livejournal.com/3732980.html
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Якось ПОХ їхні участки....Хай здихають як шакали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласти Крыма хотят изъять 171 земельный участок у граждан для строительства трассы
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