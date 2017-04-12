 Власти Крыма хотят изъять 171 земельный участок у граждан для строительства трассы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущества и земельных отношений аннексированного Крыма.
Сообщается, что подконтрольное России правительство Крыма, в частности, согласовало изъятие 12 земельных участков на территории Ленинского района, 16 - на территории городского округа Феодосия, 98 земельных участков и 8 объектов капитального строительства, располагающихся на территории Симферопольского района, 8 участков в Кировском районе и 43 - в Бахчисарайском районе.
Сообщается, что граждане получат компенсации за участки, однако суммы пока неизвестны.
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https://youtu.be/syGvtbGB8l4
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всем будет компенсация много денгами
за эти бабки владельцы участков купят себе вилы на канарах
несчастные
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В 2014 году Россия, наплевав на все законы, подло аннексировала Крым.
Не знаю как вы, а я от этого только проиграл. Я никогда не приеду теперь в Крым. Ситуация в России с тех пор стала гораздо хуже. То, что аннексия прошла с такой легкостью, подтолкнуло Путина к развязыванию войны на Донбассе. Страна оказалась в политической изоляции. Уровень жизни резко упал. В результате санкций, которые Россия сама наложила на свой народ, продукты в магазинах стали стоить ощутимо дороже. Чтобы было, чем торговаться с Западом, Россия влезла в войну в Сирии. В стране остановлено множество проектов - деньги «ушли в Крым». Идет постоянное закручивание гаек - продолжается наступление на свободу в Интернете и т.д.
Но может быть вы что-то выиграли от присоединения Крыма?
Не надо про величие державы и отсутствие базы НАТО. Говорите за себя. Землицы в Крыму прикупили? Отдыхать там вам теперь гораздо дешевле? Зарплата у вас резко выросла? Жить в стране стало гораздо лучше? Чувство гордости у вас увеличилось? Не стесняйтесь - расскажите.
Poll #2066158
- Возросло ли ваше благосостояние с весны 2104 года?
- Если бы решение об аннексии Крыма зависело бы только от вас, отдали бы вы приказ войскам о начале операции?
Ответы -- http://mi3ch.livejournal.com/3732980.html
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