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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10128) космос (564) поздравление (578) Гройсман (2790)

 Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман

Премьер министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Поздравляю Вас с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины! Ракетно-космическая отрасль всегда была и является гордостью национальной экономики, визитной карточкой Украины как государства с фундаментальным опытом в сфере высоких технологий, обеспечения космической деятельности и ракетостроения", - говорится в поздравлении Гройсмана.

Премьер отметил важную работу Национального космического агентства Украины, а также работников всех предприятий отрасли по сохранению производственного потенциала в течение всех лет независимости.

Также Гройсман добавил, что правительство осознает проблему с недостаточным финансированием отрасли, поэтому в настоящее время ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиций для перезагрузки производственного потенциала, реализации научно-проектных направлений.

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"Ракетно-космическая отрасль Украины имеет все основания для укрепления своих рейтинговых позиций на международных рынках. Предприятия имеют высококачественные технологии для ракетостроения и предоставления космических услуг. Успешным подтверждением этого является участие украинских предприятий в разработке и запуске международного проекта "Морской старт", что закрепило в мире за Украиной высокую репутацию влиятельного игрока в сегменте ракетно-космических разработок.

Имея значительный экономический и научно-технический потенциал, отрасль наряду с другими секторами национальной экономики требует модернизации и коммерциализации. Научно-технические вызовы требуют от нас активной интеграции в актуальные мировые процессы, привлечения инновационных подходов в производство, совершенствование организационно-управленческого механизма, создание проектно-ориентированных производственных моделей, поиска перспективных глобальных рынков и потенциальных инвесторов.

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Убежден, что главным украшением предприятий отрасли являются высококвалифицированные работники, благодаря которым преодолеваются трудности, реализуются новые проекты, обеспечивается производственный процесс. От имени Правительства желаю всем работникам ракетно-космической отрасли профессионального роста, экономического подъема предприятий, наращивания научно-технического и производственного потенциала. Крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над нашими домами!", - сообщил премьер-министр Украины
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Судячи з того що за три роки Україна не змогла розробити та поставити на потокове виробництво жодної ракети для ЗСУ, ракетної отраслі в нас вже немає! Те що зараз показують лохам по телебаченню, це не ракети, це снаряди для РСЗО Смерч, а ракети це Точка-У. Так от ракет в нас досі немає навіть для випробувань! А це провал!
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не розхитуй човна, а то шоколадні не встигають гроші в офшори пересилати!
і хуйло може напасти!!!
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Але що хотіти від ракетчиків, коли влада формує на 2017 рік "соціяльний" бюджет, щоб підгодувати своїх тупорилих виборців кількома подачками в 100-200грн. Потім населення віднесе набагато більші гроші волонтерам, щоб вдіти та взути армію, купити тепловізори та прилади нічного бачення, рації та аптечки, тому що влада не виконує своїх обов'язків по обороні України!
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Багрьойсман.
Нацтріпло ніколи не зрозуміє, що клацанням національних пальців нічого не відбудеться. Генеральний прокурор від Свободи Махніцький клацав. І що він наклацав, крім бабла для себе коханого? Міністр сільського господарства Швайка клацав. І він наклацав те саме. Лідера Правого сектору призначали в Генеральний Штаб Міністерства Оборони. Він думав-думав, і відмовився. Краще клацати пальцями.
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ти за рік що зробив?
НІЧОГО?
Тоді давай - вокзал чумайдан раїся!
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Головне щоб у них не дошли до цієї галузі руки, бо буде капець.
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Честно говоря , я не знаю , чем действительно могла бы гордиться Украина .
Вся Украина , целиком , а не жирующая верхушка .
Что-то ничего не приходит в голову ...
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А Вы не сидите на диване. И, возможно, Украина сможет гордиться вами :D

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та так, не дібралися ще ручки гнойсмана та порося до української аерокосмічної галузі, А ТО БУВ БИ ЇЙ ПІСЕЦЬ.
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Ребята , говоря образно , невозможно быть патриотом с голой жопой .
Нищий патриот - это либо идиот , либо хитрожопый проплаченный агент .
И по другому не бывает .
Только идиот может быть патриотом , проживая в беднейшей стране Европы и мира , будучи управляемый кучкой людей из списка Форбс .
Это и есть повод для поголовной гордости населения ? Чем гордится ?
Ракетой Верба ?
Революцией Гыдности ?
Или тем , что мы отодвинули от кормушки одну шайку жулья , и пододвинули это корыто к другой шайке , ещё более мерзкой ?
Судом ?
Прокуратурой ?
Ментами ?
Образованием ?
Медициной ?
Доходами ?
Свободой ?
Реформами ?
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"Революцией Гыдности ?"....... А оттэта ты здря! Адназначна плюнул в пацанов.
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не просто плюнул, а нагадил большую кучу. Но что с таких взять ? По признанию - голожопый, а значит неспособный, ленивый, зависливый. "Ну хоть лотарейный билет купи"
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И такое есть...

Из письма миллиардера своему сыну Джеймсу Меллону в годы Гражданской войны: "человек может оставаться патриотом, не рискуя жизнью и не жертвуя здоровьем. для этого есть предостаточно жизней, которые являются менее ценными".

Не сытно едим ли? Не сладко ли пьем?
Иль песнями мы обедняли?
Зачем же о старой землянке поем,
которой в глаза не видали?
Не мы ли речисты, не мы ли умны,
красивы и ладно одеты?
Ведь мерзли не мы и терпели не мы.
И пулями мы не задеты.
Игорь Чурдалёв.
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Это которые мэры ?
Которые могут не только лишь все ?
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Это те, которые несколько дней назад в США доказали, что они лучшие в своих весовых категориях.
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Я рад за них . Люди деньги зарабатывают .
Посвятили этому жизнь .
Они могут быть патриотами , они не голожопые .
Но при чём здесь Турчинов , или Порошенко ?
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Голожопый. Встань с дивана и зарабатывай.
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Дура !
Мне 59 лет , и у меня нет ноги !
Идиотка безмозглая .
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У тебя мозги вытекли. Потому что без ноги можна зарабатывать и не торговаться на счет патриотизма.

Люди не изливали желчь. И в основной массе не багатые. А зделали воров. Ты же оскорбил их (Революции Гыдности). При этом плачешся, что голодранцем не можешь быть патриотом.
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Ваш вопрос, который вы задавали, никакой информации ни про Порошенко, ни про Турчинова не нес, вы спросили кем может гордиться Украина целиком, я вам ответил.
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головне щоб вони потім мерами не ставали
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Ми справжнім живемо або побоюємося за майбутнє? Зараз ними можна пишатися, чиновники - це вже колишні боксери, а я пишу про тих, хто зараз є.
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А этим разве нельзя "гордиться"? То ты не искал! Если поискать, то оооочень много таких "олимпов"!
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- Лікарю, ви знов не той зуб рвете!
- Та не може бути! Це вже останній!...
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Совок!! Які успіхи? Є тільки один успіх- тотальна корупція.
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оба на! Вот и Гройсман1 Давно не слышали, соскушились по Сказкам о том ка всем вокруг жить хорошо, ведь он так пашет!
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с винницкого базара - в космос !
ахрененный прорыв
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Саша Боровик у European Space Agency.
18 год. · Paris, Ile-de-France, France ·

Меня часто спрашивают как сложилась моя судьба после того как я уехал из Украины. Сегодня хороший день для того чтоб об этом рассказать. Сейчас я менеджер и CFO в компании CloudEO
www.cloudeo-ag.com
Когда я присоединился к маленькому стартапу, у компании не было денег платить мне зарплату и он работал из гаража. Потом мне предложили акции компании, дали позицию финансового директора. Мы подняли деньги от международных инвесторов. Заключили несколько важных договоров. A сегодня мы объявили о партнёрстве с Европейской Космической Ассоциацией (European Space Agency). ESA сегодня сделала об этом press-release. Маленький startup вступил в партнёрство с ESA, международной организацией с годовым бюджетом 5,75 миллиардов евро, которую 22 государства используют как своё окно в космическое пространство.
Порядка 1500 сателлитов кружат по земной орбите. Многие из них собирают информацию о Земле - с резолюцией до 15sm. Большая часть этой информации долгое время была закрытой.
Наша компания, по договорённости с ESA, а также DigitalGlobe из США и космическими компаниями из Канады, Китая, Южной Кореи и других стран, собрали на одну платформу порядка 85% всей релевантной информации связанной с наблюдением за Землёй - так называемую Earth Observation и GeoData. Она включает в себя так же информацию с самолетов, мобильных телефонов и машин. На нашей платформе мы построили API позволяющие создавать GeoApps и GeoAnalytics - и открыли платформу для разработчиков.
Раньше многие страны стремились в космос. Украина когда-то была сильной космической страной. Сегодня она не запускает свои сателлиты - это очень дорого. Космическая индустрия страны в упадке. Украина не является членом ЕSA, а приезжающие туда Украинские чиновники общаются через переводчиков. Дело осложнено ещё и тем, что большая часть составляющих деталей для Украинских сателлитов производится в России. 80% продукции Украинских космических предприятий ранее производились для России, которая захватив Крым (где была станция NIP-16 под Евпаторией) и прекратив закупки продукции, по-сути вытеснила Украину с космической орбиты.
Ранее, необходимость запускать сателлиты прежде всего диктовалась желанием собирать информацию о Земле. Сегодня вместе с ЕSA и другими партнёрами мы делаем большую часть этой информации доступной - и бесплатной для индустриальных разработчиков и ученых. На нашей платформе можно использовать GeoData вместе с нашей достаточно сложной технической инфраструктурой. Используя их, можно строить и продавать по всему миру новые GeoApps и GeoAnalytics. Для этого совсем не обязательно запускать дорогие сателлиты. Data становится дешевеющим сырьем. Будущее использования GeoData за дешевыми и доступными GeoApps и GeoAnalytics. Традиционный рынок GeoServices уже сегодня составляет $200 миллиардов в год. Украина, некогда космическая держава, могла бы стать лидером перехода от дорогих GeoService к доступным GeoAnalytics и GeoApps сделав использование информации о Земле полностью автоматизированным, дешевой и легкой для использования. Сегодня несколько Европейских правительств это уже делают.
Такой переход был бы новой стадией развития космической индустрии в Украине. Он также мог бы быть интересен для Украинских разработчиков.
И сами GeoAnalytics могли бы быть широко применимы в Украине. В стране где нет дорог; огромные сельскохозяйственные поля; лес; моря, реки. А также в Украине в массовом масштабе нелегально выбрасывают мусор; ведутся нелегальные застройки, занимаются контрабандой. Зажравшиеся коррупционеры строят себе красивые дачи и плохие дороги для остальных. И ещё в стране идёт война и Украина не контролирует часть своей территории.
За браконьерами, коррупционерами, контрабандистами, нарушителями границы, за строителями дорог и объектов можно легко наблюдать используя GeoApps. Чтоб знать, когда собирать урожай, и класть удобрения в землю не обязательно выезжать на сельскохозяйственные угодья. Сколько нефти в трубопроводе и на хранилищах, воды в реке, яхт у президента и его окружения, куда летит самолёт или откуда и с чем пришло морское судно - за этим всем можно проследить на компьютере с использованием GeoData и GeoAnalytics. Современные технологии позволяют вести наблюдение даже если объект не находится в прямом видении.
И это то чем я занимаюсь.
Наша компания теперь обсуждает c ESA возможность создания нескольких международных программ и инкубаторов для развития и финансирования GeoAnalytics в Европе.
Я буду рад сотрудничеству с Украинскими разработчиками и вообще хотел бы помочь в развитии новой Украинской индустрии GeoAnalytics построенной с использованием GeoData. Я так же с удовольствием готов помогать Украинским NGO ловить коррупционеров и нарушителей с использованием информации собранной международными сателлитами; ровно как и сотрудничать с коммерческими организациями, которым интересна вся эта тема. Одно из главных условий - я не работаю с бандитами, олигархами и все должно быть всегда прозрачно.
http://www.cloudeo-ag.com/…/esa-leads-way-further-democrati…




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Олігархам і поцрєотам наплювати, що таких видатних людей, як Саакашвілі і Сотник, відсторонено від влади в Україні. Вірніше, не наплювати... І олігархи, і поцрєоти зробили для цього все.
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Він зрадофіл і агент кремля , неможливо запускати сателіти без рошену, а без голубанів і авакянів путін нападе. Гиг і Ві Гі чекаю ваших "фе"
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Уже дороги построило! уже взялся за космос,народ он развалил и прихватил все заводы и фабрики в Виннице с кучкой проходимцев,которые сейчас на самом верху,одно что дороги поделали только в городе и то не кругом,потому что щебень и асфальтные тоже их заводы вот они и стелили каждый год в городе по два раза,а всё остальное пустышка КРУГОМ........
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Многим мы, Владимир Борисыч, можем гордиться, но только не патриотами-чиновниками, день и ночь по поручению народа укрепляющими государство.
Тут вы на первом месте в мире, но среди казнокрадов.
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Базарники 3(три) года кричали ,
что Украину выведет в мировые экономические лидеры -
п р о д а н н ы й Украинский чернозем вместе с олигархами .
И никакой Южмаш Гражданам Украины не нужен .
Южмаш с ТурбоАтомом и почти все заводы космической и атомной отраслей распилили в
металлолом .
На теплых берегах острова Бали и Мервом Море он им там не нужен .
См .выступления базарников -гешефтников за 2014 - 2016 г .г.)

"О государственной поддержке. К сожалению, государство более трех лет занимало выжидательно-созерцательную позицию, отказывая, по сути, в эффективной поддержке предприятию.
http://dpchas.com.ua/ekonomika/yuzhmash-starye-problemy-i-novye-napravleniya
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Грося ты мудило хоть что то для этих заводов сделало или хоть какой то новый цех построило , а раз нет то хоть не вякай , нашей заслуги в этом нет , повезло что от Совы осталось , а Кучма презом стал и по старой памяти разворовать не дал.
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Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман.

А премьер министр во фамилии Гройсман - это позор Украины.
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Ну уж вот кому нужно молчать «в тряпочку», так это Гройсману. Молчи,подонок, и не позорься!, - Кучеренко

https://elise.com.ua/2017/04/11/nu-uzh-vot-komu-nuzhno-molchat-v-tryapochku-tak-eto-grojsmanu-molchi-podonok-i-ne-pozorsya-kucherenko/

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Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7592Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2890Базарники Даже космический старт " Циклон" с Бразилией -
бездарно про сра ли ..

Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4712
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Ложь. Бразилия отказалась от космических проектов из-за кризиса. Украина ни при чем.
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Додик, а как там Южмаш работает? Неполную неделю? Много людей отправили в отпуск за свой счет? Финансирование ок? И госзаказы есть?
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Вернер фон Браун возле своего детища - ракеты USA -" Saturn V".
Общая длина ракетно-космической системы «Сатурн-5-Аполлон» составляет 111 м, а начальная масса примерно 2950 т.

Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9851
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРакетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман
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