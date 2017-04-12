Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Поздравляю Вас с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины! Ракетно-космическая отрасль всегда была и является гордостью национальной экономики, визитной карточкой Украины как государства с фундаментальным опытом в сфере высоких технологий, обеспечения космической деятельности и ракетостроения", - говорится в поздравлении Гройсмана.
Премьер отметил важную работу Национального космического агентства Украины, а также работников всех предприятий отрасли по сохранению производственного потенциала в течение всех лет независимости.
Также Гройсман добавил, что правительство осознает проблему с недостаточным финансированием отрасли, поэтому в настоящее время ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиций для перезагрузки производственного потенциала, реализации научно-проектных направлений.
"Ракетно-космическая отрасль Украины имеет все основания для укрепления своих рейтинговых позиций на международных рынках. Предприятия имеют высококачественные технологии для ракетостроения и предоставления космических услуг. Успешным подтверждением этого является участие украинских предприятий в разработке и запуске международного проекта "Морской старт", что закрепило в мире за Украиной высокую репутацию влиятельного игрока в сегменте ракетно-космических разработок.
Имея значительный экономический и научно-технический потенциал, отрасль наряду с другими секторами национальной экономики требует модернизации и коммерциализации. Научно-технические вызовы требуют от нас активной интеграции в актуальные мировые процессы, привлечения инновационных подходов в производство, совершенствование организационно-управленческого механизма, создание проектно-ориентированных производственных моделей, поиска перспективных глобальных рынков и потенциальных инвесторов.
Убежден, что главным украшением предприятий отрасли являются высококвалифицированные работники, благодаря которым преодолеваются трудности, реализуются новые проекты, обеспечивается производственный процесс. От имени Правительства желаю всем работникам ракетно-космической отрасли профессионального роста, экономического подъема предприятий, наращивания научно-технического и производственного потенциала. Крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над нашими домами!", - сообщил премьер-министр Украины
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а грошима допоміг?!
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і хуйло може напасти!!!
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Нацтріпло ніколи не зрозуміє, що клацанням національних пальців нічого не відбудеться. Генеральний прокурор від Свободи Махніцький клацав. І що він наклацав, крім бабла для себе коханого? Міністр сільського господарства Швайка клацав. І він наклацав те саме. Лідера Правого сектору призначали в Генеральний Штаб Міністерства Оборони. Він думав-думав, і відмовився. Краще клацати пальцями.
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НІЧОГО?
Тоді давай - вокзал чумайдан раїся!
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Вся Украина , целиком , а не жирующая верхушка .
Что-то ничего не приходит в голову ...
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15.10.16 23:44 В NASA сообщили о запуске этой ночью ракеты-носителя с украинским двигателем
А вот это?
Випробування нової української ракети "Вільха": з'явилося відео запуску На Одещині провели тестування ракети "Вільха" українського виробництва.
А это происходило?
В Україні випробовують новітню протикорабельну крилату ракету "Нептун"
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Эт обсчее, а детально... вполне достаточно...типа http://www.foxadv.com.ua/uslugi/94-interaktivnye-tekhnologii/202-interaktivnyj-stol
Просто посмотри не только в холодильник
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Нищий патриот - это либо идиот , либо хитрожопый проплаченный агент .
И по другому не бывает .
Только идиот может быть патриотом , проживая в беднейшей стране Европы и мира , будучи управляемый кучкой людей из списка Форбс .
Это и есть повод для поголовной гордости населения ? Чем гордится ?
Ракетой Верба ?
Революцией Гыдности ?
Или тем , что мы отодвинули от кормушки одну шайку жулья , и пододвинули это корыто к другой шайке , ещё более мерзкой ?
Судом ?
Прокуратурой ?
Ментами ?
Образованием ?
Медициной ?
Доходами ?
Свободой ?
Реформами ?
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Из письма миллиардера своему сыну Джеймсу Меллону в годы Гражданской войны: "человек может оставаться патриотом, не рискуя жизнью и не жертвуя здоровьем. для этого есть предостаточно жизней, которые являются менее ценными".
Не сытно едим ли? Не сладко ли пьем?
Иль песнями мы обедняли?
Зачем же о старой землянке поем,
которой в глаза не видали?
Не мы ли речисты, не мы ли умны,
красивы и ладно одеты?
Ведь мерзли не мы и терпели не мы.
И пулями мы не задеты.
Игорь Чурдалёв.
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Которые могут не только лишь все ?
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Посвятили этому жизнь .
Они могут быть патриотами , они не голожопые .
Но при чём здесь Турчинов , или Порошенко ?
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Мне 59 лет , и у меня нет ноги !
Идиотка безмозглая .
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Люди не изливали желчь. И в основной массе не багатые. А зделали воров. Ты же оскорбил их (Революции Гыдности). При этом плачешся, что голодранцем не можешь быть патриотом.
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- Та не може бути! Це вже останній!...
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ахрененный прорыв
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18 год. · Paris, Ile-de-France, France ·
Меня часто спрашивают как сложилась моя судьба после того как я уехал из Украины. Сегодня хороший день для того чтоб об этом рассказать. Сейчас я менеджер и CFO в компании CloudEO
www.cloudeo-ag.com
Когда я присоединился к маленькому стартапу, у компании не было денег платить мне зарплату и он работал из гаража. Потом мне предложили акции компании, дали позицию финансового директора. Мы подняли деньги от международных инвесторов. Заключили несколько важных договоров. A сегодня мы объявили о партнёрстве с Европейской Космической Ассоциацией (European Space Agency). ESA сегодня сделала об этом press-release. Маленький startup вступил в партнёрство с ESA, международной организацией с годовым бюджетом 5,75 миллиардов евро, которую 22 государства используют как своё окно в космическое пространство.
Порядка 1500 сателлитов кружат по земной орбите. Многие из них собирают информацию о Земле - с резолюцией до 15sm. Большая часть этой информации долгое время была закрытой.
Наша компания, по договорённости с ESA, а также DigitalGlobe из США и космическими компаниями из Канады, Китая, Южной Кореи и других стран, собрали на одну платформу порядка 85% всей релевантной информации связанной с наблюдением за Землёй - так называемую Earth Observation и GeoData. Она включает в себя так же информацию с самолетов, мобильных телефонов и машин. На нашей платформе мы построили API позволяющие создавать GeoApps и GeoAnalytics - и открыли платформу для разработчиков.
Раньше многие страны стремились в космос. Украина когда-то была сильной космической страной. Сегодня она не запускает свои сателлиты - это очень дорого. Космическая индустрия страны в упадке. Украина не является членом ЕSA, а приезжающие туда Украинские чиновники общаются через переводчиков. Дело осложнено ещё и тем, что большая часть составляющих деталей для Украинских сателлитов производится в России. 80% продукции Украинских космических предприятий ранее производились для России, которая захватив Крым (где была станция NIP-16 под Евпаторией) и прекратив закупки продукции, по-сути вытеснила Украину с космической орбиты.
Ранее, необходимость запускать сателлиты прежде всего диктовалась желанием собирать информацию о Земле. Сегодня вместе с ЕSA и другими партнёрами мы делаем большую часть этой информации доступной - и бесплатной для индустриальных разработчиков и ученых. На нашей платформе можно использовать GeoData вместе с нашей достаточно сложной технической инфраструктурой. Используя их, можно строить и продавать по всему миру новые GeoApps и GeoAnalytics. Для этого совсем не обязательно запускать дорогие сателлиты. Data становится дешевеющим сырьем. Будущее использования GeoData за дешевыми и доступными GeoApps и GeoAnalytics. Традиционный рынок GeoServices уже сегодня составляет $200 миллиардов в год. Украина, некогда космическая держава, могла бы стать лидером перехода от дорогих GeoService к доступным GeoAnalytics и GeoApps сделав использование информации о Земле полностью автоматизированным, дешевой и легкой для использования. Сегодня несколько Европейских правительств это уже делают.
Такой переход был бы новой стадией развития космической индустрии в Украине. Он также мог бы быть интересен для Украинских разработчиков.
И сами GeoAnalytics могли бы быть широко применимы в Украине. В стране где нет дорог; огромные сельскохозяйственные поля; лес; моря, реки. А также в Украине в массовом масштабе нелегально выбрасывают мусор; ведутся нелегальные застройки, занимаются контрабандой. Зажравшиеся коррупционеры строят себе красивые дачи и плохие дороги для остальных. И ещё в стране идёт война и Украина не контролирует часть своей территории.
За браконьерами, коррупционерами, контрабандистами, нарушителями границы, за строителями дорог и объектов можно легко наблюдать используя GeoApps. Чтоб знать, когда собирать урожай, и класть удобрения в землю не обязательно выезжать на сельскохозяйственные угодья. Сколько нефти в трубопроводе и на хранилищах, воды в реке, яхт у президента и его окружения, куда летит самолёт или откуда и с чем пришло морское судно - за этим всем можно проследить на компьютере с использованием GeoData и GeoAnalytics. Современные технологии позволяют вести наблюдение даже если объект не находится в прямом видении.
И это то чем я занимаюсь.
Наша компания теперь обсуждает c ESA возможность создания нескольких международных программ и инкубаторов для развития и финансирования GeoAnalytics в Европе.
Я буду рад сотрудничеству с Украинскими разработчиками и вообще хотел бы помочь в развитии новой Украинской индустрии GeoAnalytics построенной с использованием GeoData. Я так же с удовольствием готов помогать Украинским NGO ловить коррупционеров и нарушителей с использованием информации собранной международными сателлитами; ровно как и сотрудничать с коммерческими организациями, которым интересна вся эта тема. Одно из главных условий - я не работаю с бандитами, олигархами и все должно быть всегда прозрачно.
http://www.cloudeo-ag.com/…/esa-leads-way-further-democrati…
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Тут вы на первом месте в мире, но среди казнокрадов.
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что Украину выведет в мировые экономические лидеры -
п р о д а н н ы й Украинский чернозем вместе с олигархами .
И никакой Южмаш Гражданам Украины не нужен .
Южмаш с ТурбоАтомом и почти все заводы космической и атомной отраслей распилили в
металлолом .
На теплых берегах острова Бали и Мервом Море он им там не нужен .
См .выступления базарников -гешефтников за 2014 - 2016 г .г.)
"О государственной поддержке. К сожалению, государство более трех лет занимало выжидательно-созерцательную позицию, отказывая, по сути, в эффективной поддержке предприятию.
http://dpchas.com.ua/ekonomika/yuzhmash-starye-problemy-i-novye-napravleniya
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А премьер министр во фамилии Гройсман - это позор Украины.
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https://elise.com.ua/2017/04/11/nu-uzh-vot-komu-nuzhno-molchat-v-tryapochku-tak-eto-grojsmanu-molchi-podonok-i-ne-pozorsya-kucherenko/
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бездарно про сра ли ..
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Общая длина ракетно-космической системы «Сатурн-5-Аполлон» составляет 111 м, а начальная масса примерно 2950 т.
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