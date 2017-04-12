 Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Искренне поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником! Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы. Благодаря этому самоотверженному кропотливому труду Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава. Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, не уступающих лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте", - обратился он.
"Желаю вам новых достижений и успехов, которые позволят Украине, поднявшись на новый уровень, усилить свои позиции как высокотехнологичной авиационной и космической державы!" - резюмировал Турчинов.
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царскоесекретаря СНБО дело...
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Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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Звпущено закордонні космічні ракети з українськими двигунами? Так.
Значить, Турчинов не бреше.
Все буде добре.
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Розкажи краще як ти все просрав!
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Уголок циника @cynicarea 34 мин.34 минуты назад
С Днём космонавтики
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На "Южмаще" уже однодневная рабочая неделя. Дальше развивать, это закрыть.
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Сивий Зрадко @Zradko_TAK 7 ч.7 часов назад
З днем космонавтики. якби не не 3 українці (кожен з них сидів) - ні один москаль б в не полетів в космос в СССР
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eсть День учителя, это мировой праздник, у нас празднуют в последнюю пятницу октября (по крайней мере, в штате Queensland);
eсть День врача: 30 марта.
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