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 Политика Украины
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Все про:авиация (1731) космос (564) оборона (892) поздравление (578) ракеты (489) СНБО (3171) Турчинов (3162) авиакосмическая отрасль (60)

 Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли и Всемирному дню авиации и космонавтики поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Искренне поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником! Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы. Благодаря этому самоотверженному кропотливому труду Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава. Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, не уступающих лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте", - обратился он.

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"Желаю вам новых достижений и успехов, которые позволят Украине, поднявшись на новый уровень, усилить свои позиции как высокотехнологичной авиационной и космической державы!" - резюмировал Турчинов.
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Праздник это хорошо, но когда будут раскаты "Грома" и "Ольхи" над Донецком?
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путлер токо и ждёт!.... ты от соловья? Тады ему прувед! Чапаев, мля.
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За три роки Україна не профінансувала і не запустила у виробництво жодної ракети для армії! Це повний провал! За це треба турчинова віддавати під суд!
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Ну и полистай методичку, там еще про сдал крым есть, и прочий бред.
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Маячня це називати реактивні снаряди для РСЗО ракетами та паіритись на цьому як на запуску ракети в космос.
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Угу, Крымнаш, крышевание обменников валюты - не его, полный провал по оборонпрому - тоже не царское секретаря СНБО дело...
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Как в том смищьномоникдоте - "Спили мушку, сынок. Спили"
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Как говорила моя бабушка: Лучше выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать - «кто тут?».
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Мдяяя... воистину....

Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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ЗрадаВаны-мураевцы рабиновича, сейчас расскажут, что по чем
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Бойові ракети випробовуються, виробляються? Так.
Звпущено закордонні космічні ракети з українськими двигунами? Так.
Значить, Турчинов не бреше.
Все буде добре.
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А ну напомни шыкорыг, сколько космических ракет запущено? Одна? А где боевые ракеты на фронте? Ась? Шо буде добре, очередная вилла у твоего хазяина?
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Украина утверждается как коррупционная держава , а как космическая ? Посмотрите на Южмаш на котором пельмени делают.
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Тесто главное не передержи! Бо у тя и пельмени не получасса!
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ну и кашу намешал турчин, глава СНБО ОУН УПА. Оставь День космонавтики и не лепи сюда ракетчиков, авиацию и трактора.
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позорник сра ний ще і піариться!
Розкажи краще як ти все просрав!
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Сектант,так это же совковый для вас праздник,как это Вятрович его ещё не декоммунизировал?
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Сектант, еще какой, на обед рускогаварящих младенцев ест, да, он такой...
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"Желаю вам новых достижений и успехов, которые позволят Украине, поднявшись на новый уровень, усилить свои позиции как высокотехнологичной авиационной и космической державы!" - резюмировал Турчинов.
На "Южмаще" уже однодневная рабочая неделя. Дальше развивать, это закрыть.
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Пиарщики, которые при власти, умеют только языком ляпать! Работать -- это не их конек!
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В 2016-м завод Антонова не выпустил ни одного самолета. Похоже авиация уже все. Надежда только на космические корабли, которые мабуть бороздят просторы Вселенной.
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У тебя флаг сексменьшинств,а ты про самолеты.
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Сивий Зрадко‏ @Zradko_TAK 7 ч.7 часов назад
З днем космонавтики. якби не не 3 українці (кожен з них сидів) - ні один москаль б в не полетів в космос в СССР

Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава" - Цензор.НЕТ 4423

Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава" - Цензор.НЕТ 1470

Турчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава" - Цензор.НЕТ 8589
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Koролёв случайно уцелел; а Лангемака убили сталинские выкормыши.
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Огромное количество праздников, заслуженных и народных артистов, деятелей и т. п.!!! В какой цивилизованной стране мира есть дни мед. работника или день учителя, или день строителя????? В паРаше и в Украине!!! Когда уйдем от СОВКА?????
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У нас в Австралии в нескольких штатах есть Labor Day ("День труда");
eсть День учителя, это мировой праздник, у нас празднуют в последнюю пятницу октября (по крайней мере, в штате Queensland);
eсть День врача: 30 марта.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником: "Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава"
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