 На сегодняшнем заседании Кабмин выделит средства родственникам погибших участников АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабинета министров, в сегодняшнейповестке для значится рассмотрение проекта закона о внесении изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и проект указа Президента о присуждении ежегодной премии "Украинская книга года".
Также министры намерены утвердить порядок возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, и создаст организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Также, Кабмин намерен выделить средства для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность во время участия в указанной операции, и распределить остаток средств специального фонда государственного бюджета для развития отрасли энергетики.
Правительство на заседании планирует утвердить порядок установления и выплаты надбавки тренерам штатной команды национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.
Также Кабмин намерен выделить средства для завершения строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства (каких именно, не указано).
Кроме того, в разделе "Разное" правительство рассмотрит проект Национального доклада о реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году и отчет о результатах расследования обстоятельств и причин аварии на шахте "Степная" компании "Львовуголь" во Львовской области.
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