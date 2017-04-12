EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  315  3
Все про:Кабмин (10128) заседание правительства (34)

 На сегодняшнем заседании Кабмин выделит средства родственникам погибших участников АТО

Кабинет Министров на заседании в среду также намерен выделить помощь лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабинета министров, в сегодняшнейповестке для значится рассмотрение проекта закона о внесении изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и проект указа Президента о присуждении ежегодной премии "Украинская книга года".

Также министры намерены утвердить порядок возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, и создаст организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отчет правительства уже есть в парламенте", - Гончаренко

Также, Кабмин намерен выделить средства для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность во время участия в указанной операции, и распределить остаток средств специального фонда государственного бюджета для развития отрасли энергетики.

Правительство на заседании планирует утвердить порядок установления и выплаты надбавки тренерам штатной команды национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.

Также Кабмин намерен выделить средства для завершения строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства (каких именно, не указано).

Кроме того, в разделе "Разное" правительство рассмотрит проект Национального доклада о реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году и отчет о результатах расследования обстоятельств и причин аварии на шахте "Степная" компании "Львовуголь" во Львовской области.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Мне бы кто средства выделил на жизнь а))
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://kherson.net.ua/news/krymskie-zooparki-predlozhili-perenesti-na-hersonschinu. Мои пост не по теме, но все-таки все эт важно. Так вот по этои статье. Зубков предатель, негодяй который один из первых в порыве перспектив наживы предал Крым. Его животных принят в Украине можно что бы в Крыму не поздыхали, а Зубкова под суд и никак не иначе. Так что пусть сидит в Крыму и плачет дальше о том что он дебил.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшнем заседании Кабмин выделит средства родственникам погибших участников АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти