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 В Балаклее осталось очистить от боеприпасов зону в 100 метров, - ГСЧС

В городе продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"23 марта в г.. Балаклея на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. По информации Министерства здравоохранения погиб 1 человек и 3 человека пострадали. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г.. Балаклея и 9 населенных пунктов попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг г.. Балаклея от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 100 м. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 592 чел. и 129 ед. тех., в том числе от ГСЧС 171 чел. и 54 ед. тех., 20 пиротехнических расчетов (135 чел. и 50 ед. тех.). На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации Масельским С.И.", - рассказали в ведомстве.

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