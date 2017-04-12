 Дом банкира Горбачевского обыскали на основании поддельного решения суда - адвокат

По его словам, это уже третий обыск по месту жительства Горбачевского за последние несколько месяцев в рамках уголовного производства, которое расследуется в отношении банкира за якобы причастность к банкротству "Интеграл-Банка".
"Уже не в первый раз обыски проводятся с грубыми нарушениями процессуального законодательства, из чего можно сделать вывод, что речь идет не о следственных действиях, а о жестком психологическом давлении на невиновного человека", - отметил Статников.
По его словам, кроме того, что обыск необоснованно проводился отрядом "Корд" в полной боевой экипировке и с автоматами, он еще и основывался на решении суда, полученном вследствие манипуляций.
"Согласно постановлению, которое предъявили следователи Нацполиции, решение было вынесено 4 апреля. В то время, как согласно данным автоматической системы распределения дел Печерского райсуда, на распределение судье это дело попало 10 апреля. Таким образом, судья просто не мог санкционировать обыск", - подчеркнул адвокат.
По его словам, обыск также сопровождался другими процессуальными нарушениями. "В частности, следователи и инспектора Ющенко, Дацьо, Ковальчук, Бугай, Терещенко, Калашник не были указаны в протоколе как участники следственных действий. Несмотря на отсутствие сопротивления и добровольное подчинение Горбачевского указаниям полиции, на него были надеты наручники, что также является грубым нарушением", - отмечает адвокат.
Кроме того, по словам адвоката, вопреки прямому запрету следственного судьи, у Горбачевского была изъята компьютерная техника и денежные средства, несмотря на то, что было предоставлено документальное подтверждение их происхождения.
"Эти мероприятия проводились с единой целью - помешать проведению 11 апреля судебного слушания в суде первой инстанции об изменении меры пресечения для Горбачевского путем прямого препятствования в доступе к гарантированному Конституцией правосудию. Кроме того, сторона обвинения искусственно затягивает процесс рассмотрения ходатайства адвоката в суде первой инстанции по надуманным мотивам", - добавил Статников.
Он отметил, что ранее вследствие принятия сомнительных решений об аресте имущества Горбачевского адвокаты уже добились отвода судьи Печерского райсуда Белоцерковца, а также отстранения от дела прокурора ГПУ Стороженко и следователя Нацполиции Тарасенко.
"Действия следователя Дацьо, который пришел ему на смену, мы расцениваем исключительно как давление на подозреваемого как председателя правления банка, которое может стимулироваться внешними силами. В том числе и желающими "отжать" банк рейдерами или конкурентами", - считает адвокат.
Напомним, Горбачевского обвиняют в банкротстве "Интеграл-Банка", где он ранее работал замначальника казначейства. Впоследствии он стал совладельцем контрольного пакета " DV Банка", котор ым ранее владела семья агромагната Ивана Гуты. Горбачевского подозревают в инсайдерских операциях на межбанке.
На время следствия суд избрал Горбачевскому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и ареста на некоторое имущество.
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молодца мусора!
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https://www.youtube.com/watch?v=jXndXMaZF80
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