 Дом банкира Горбачевского обыскали на основании поддельного решения суда - адвокат

Во вторник, 11 апреля, в 6 утра в доме главы правления "DV Банка" Сергея Горбачевского бойцы спецназа МВД "Корд" провели незаконные обыски на основании поддельного решения суда, сообщил журналистам адвокат Горбачевского Денис Статников.

По его словам, это уже третий обыск по месту жительства Горбачевского за последние несколько месяцев в рамках уголовного производства, которое расследуется в отношении банкира за якобы причастность к банкротству "Интеграл-Банка".



"Уже не в первый раз обыски проводятся с грубыми нарушениями процессуального законодательства, из чего можно сделать вывод, что речь идет не о следственных действиях, а о жестком психологическом давлении на невиновного человека", - отметил Статников.



По его словам, кроме того, что обыск необоснованно проводился отрядом "Корд" в полной боевой экипировке и с автоматами, он еще и основывался на решении суда, полученном вследствие манипуляций.



"Согласно постановлению, которое предъявили следователи Нацполиции, решение было вынесено 4 апреля. В то время, как согласно данным автоматической системы распределения дел Печерского райсуда, на распределение судье это дело попало 10 апреля. Таким образом, судья просто не мог санкционировать обыск", - подчеркнул адвокат.



По его словам, обыск также сопровождался другими процессуальными нарушениями. "В частности, следователи и инспектора Ющенко, Дацьо, Ковальчук, Бугай, Терещенко, Калашник не были указаны в протоколе как участники следственных действий. Несмотря на отсутствие сопротивления и добровольное подчинение Горбачевского указаниям полиции, на него были надеты наручники, что также является грубым нарушением", - отмечает адвокат.



Кроме того, по словам адвоката, вопреки прямому запрету следственного судьи, у Горбачевского была изъята компьютерная техника и денежные средства, несмотря на то, что было предоставлено документальное подтверждение их происхождения.



"Эти мероприятия проводились с единой целью - помешать проведению 11 апреля судебного слушания в суде первой инстанции об изменении меры пресечения для Горбачевского путем прямого препятствования в доступе к гарантированному Конституцией правосудию. Кроме того, сторона обвинения искусственно затягивает процесс рассмотрения ходатайства адвоката в суде первой инстанции по надуманным мотивам", - добавил Статников.



Он отметил, что ранее вследствие принятия сомнительных решений об аресте имущества Горбачевского адвокаты уже добились отвода судьи Печерского райсуда Белоцерковца, а также отстранения от дела прокурора ГПУ Стороженко и следователя Нацполиции Тарасенко.



"Действия следователя Дацьо, который пришел ему на смену, мы расцениваем исключительно как давление на подозреваемого как председателя правления банка, которое может стимулироваться внешними силами. В том числе и желающими "отжать" банк рейдерами или конкурентами", - считает адвокат.



Напомним, Горбачевского обвиняют в банкротстве "Интеграл-Банка", где он ранее работал замначальника казначейства. Впоследствии он стал совладельцем контрольного пакета " DV Банка", котор ым ранее владела семья агромагната Ивана Гуты. Горбачевского подозревают в инсайдерских операциях на межбанке.



На время следствия суд избрал Горбачевскому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и ареста на некоторое имущество.