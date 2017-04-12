 С начала суток боевики обстреляли Луганское, Крымское, Новозвановку и Авдеевку: на мариупольском направлении один военнослужащий был ранен, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно этого периода, с ночи противник дважды обстрелял наши опорные пункты вблизи Луганского. Били из БМП в районе Крымского, из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров били в районе Новозвановки, обстреливали также под Авдеевкой из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на мариупольском направлении обстреливали наших морпехов. К сожалению, один военнослужащий был ранен осколком", - сообщил он.
"С полуночи зафиксированы 2 обстрела наших позиций, в Широкино из стрелкового оружия и Гнутово из крупнокалиберных пулеметов", - сообщил начальник мобильной межведомственной группы ОТУ "Мариуполь" Сергей Жмурко.
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Или наши воины там мясом стоят для вашей статистики?
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