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 С начала суток боевики обстреляли Луганское, Крымское, Новозвановку и Авдеевку: на мариупольском направлении один военнослужащий был ранен, - пресс-центр штаба АТО

С начала дня боевики обстреляли позиции украинских морпехов под Мариуполем, один военнослужащий был ранен.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно этого периода, с ночи противник дважды обстрелял наши опорные пункты вблизи Луганского. Били из БМП в районе Крымского, из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров били в районе Новозвановки, обстреливали также под Авдеевкой из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на мариупольском направлении обстреливали наших морпехов. К сожалению, один военнослужащий был ранен осколком", - сообщил он.

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"С полуночи зафиксированы 2 обстрела наших позиций, в Широкино из стрелкового оружия и Гнутово из крупнокалиберных пулеметов", - сообщил начальник мобильной межведомственной группы ОТУ "Мариуполь" Сергей Жмурко.
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Пресс центр штаба АТО, где статистика сколько закуярено сепаров и кацапов в ответ?
Или наши воины там мясом стоят для вашей статистики?
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Режим припинення вогню має бути скасовано! Влада не має права забороняти військовим та Генштабу планувати наступальні операції та активні бойові дії, бо відсутність активних бойових дій та наступу на фронті це однозначно загибель та поранення наших військових, які постраждають від ворожого артилерійського вогню! Наказ про припинення вогню - злочинний, бо створює всі умови для вбивств та каліцтва наших солдат та офіцерів! Немає іншої можливості убезпечити солдат та офіцерів в окопах від артвогню терористів, крім активних наступальних дій! Влада порушує Конституцію України, коли відправляє солдат на фронт і забороняє їм вести активну маневрену війну! Фактично влада допомагає терористам знищувати наших солдат! Тільки активний наступ без жодних зупинок, інакше це злочин проти власного народу!
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Какой-то гав@юк красноок,числящийся генералом,распорядился поснимать все красно-чёрные знамёна на Чугуевском полигоне. Не по фен-шую,мол,добробаты. Что это за очередное лампасное падло?
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а чи це не те мурло, що відсторонило командира за пост про неналежне забезпечення слодатів в фейсбуці?
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у відповідь полетіли пенсії, безкоштовна вода + світло, вагони з контрабандою...жити па-новаму
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток боевики обстреляли Луганское, Крымское, Новозвановку и Авдеевку: на мариупольском направлении один военнослужащий был ранен, - пресс-центр штаба АТО
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