 Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил Трамп в интервью Fox News.
"Путин поддерживает человека, который является действительно очень плохим. Думаю, это очень плохо для России, это очень плохо для человечества, это очень плохо для этого мира. Когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей, после чего мы видим детей без рук, без ног, без лиц... Это животное", - сказал Трамп о сирийском диктаторе Башаре Асаде.
Он добавил, что если бы РФ не поддержала режим Асада, "проблемы бы сейчас не было".
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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ФБР США получило ордер и проводило негласное наблюдение за бывшим советником Трампа Картером Пейджем. Судебное решение приняли летом 2016 года после того, как министерство юстиции и ФБР убедили судью, что у них есть основания полагать, что Пейдж действует в качестве агента иностранной державы, а именно России.
По информации The Washington Post, Пейджа не обвиняли в каких-либо преступлениях, и неясно, будут ли ему предъявлены обвинения в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в исход президентских выборов. Как правило, бОльшая часть дел, инициированных по акту о негласном наблюдении, не приводит к уголовной ответственности.
Известно, что у Пейджа были обширные финансовые связи с российскими компаниями. С 2004 года в качестве представителя холдинга Merrill Lynch он консультировал «Газпром» по крупным сделкам и сам инвестировал в концерн, однако экс-советник неоднократно отрицал, что в этих контактах было что-то противозаконное.
«Это только подтверждает мои подозрения по поводу необоснованного, политически мотивированного государственного надзора», - заявил он в интервью 11 апреля. «Я не совершал ничего, чтобы потом скрываться», - подчеркнул Пейдж. Он сравнил наблюдение за ним с прослушкой, которую вели спецслужбы США против Мартина Лютера Кинга.
Издание отмечает, что получить одобрение судьи на проведение негласного наблюдения нелегко - материалы для этого должны быть достаточно убедительны, а санкцию на расследование должны подтвердить непосредственно руководители Минюста и ФБР.
Как следует из материалов дела, ордер на негласное наблюдение, выданный в июле, неоднократно продлевался, поскольку он имеет стандартный срок действия 90 дней.
Ранее в прессу уже попадала информация, как Пейджа пыталась вербовать российская СВР. В 2013 году он уже давал показания, как познакомился в Нью-Йорке на энергетическом симпозиуме с Виктором Подобным - одним из трёх русских, которых спустя два года американские спецслужбы назвали сотрудниками российской разведки.
Тогда из записанных ФБР в нью-йоркской резидентуре СВР разговоров следовало, что русские шпионы не планировали сделать из Пейджа своего долгосрочного агента. Однако, как утверждает следствие, у советника были и другие контакты с российскими оперативниками, о которых тот предпочёл умолчать.
Летом 2016 года Пейдж провёл неформальную беседу с руководителем русской резидентуры в США и по совместительству послом в Америке Сергеем Кисляком на предвыборной конференции республиканцев в штате Огайо. В этот же период он побывал в Москве, где выступил с резкой критикой политики Соединённых Штатов в отношении России. Тогда же Пейдж встретился с Игорь Сечиным, доверенным подельником Путина.
Пейдж отрицал, что такая встреча имела место, утверждая, что он провёл лишь короткий разговор только с вице-премьером России Аркадием Дворковичем во время этой поездки.
Белый дом, ФБР и министерство юстиции отказались от комментариев.
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