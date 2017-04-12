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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:блокада (1702) железная дорога (1021) Киевская область (1458) электричка (45) блокирование (173)

 Люди в Барышевке перекрыли железную дорогу: направление Киев-Полтава-Харьков полностью стоит, - правозащитник

Разгневанные пассажиры, не вместившиеся в пригородную электричку, перекрыли железнодорожные пути в райцентре Барышевка, Киевская область. Движение поездов по линии Киев-Полтава-Харьков на данный момент парализовано.

Об этом пишет в Facebook правозащитник, основатель восточной правозащитной группы Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в районе ЖД станции Барышевка люди перекрыли железную дорогу, люди выражают протест, в связи с тем, что электричка которая ежедневно транспортировала людей в Киев, пришла с шестью вагонами, вместо десяти как это и бывало обычно. В результате, часть людей не вместившихся в вагоны и опоздавших на работу, просто перекрыли железную дорогу. Направление КИЕВ-ПОЛТАВА-ХАРЬКОВ полностью стоит, в том числе и пассажирские поезда. Все можно, у нас в стране за блокировку ЖД сообщений, все равно почёт и амнистия!", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электрички в Украине изношены на 85%, дизель-поезда - на 99%, - "Укрзализныця"
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та ні він просто охамівший лях... для якого слово український патріот як серпом по яйцям і свого бальчуна піарить постійно
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Я радий, що "охамівший лях" Бальчун виводить з прірви одне з головних підприємств України, де я народився. Виводить з прірви, незважаючи на гарчання олігархів і скавчання їх підстилок, які маскуються під патріотів України.
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какой там лях? прокси-стыцько звичайне. за что заплатила - за то и вещает.
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брехня ваша, пан поляк. вагоны для электричек запросто забацает в нужном количестве крюковский вагоностроительный завод. и возьмет за этот заказ не доллары, а гривны. и патриоты и слова кривого не скажут. и крюковский завод никто отжимать не собирается. кароче ваши фантазии пану дуде дудите, а не велимышановному панству на этом форуме
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Так в чому проблема, пан русєц? Хай собі бацає і продає Укрзалізниці, в лізинг. Вартість електропоїзда - сотні мільйонів гривень. При вартості квитка 1 долар він окупиться за років 30.
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В ответ Укрзализныця вообще отменит эту электричку...
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правильно. и вообще - надо отменить ВСЕ поезда, которые идут через Барышевку. Что-бы люди не только в электричке но и в поездах не ездили.
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У нас в Днепре кстати так и было. После того как в один из дней через кассу купили аж 7 (семь) билетов на электричку которая по факту была переполнена ее просто отменили. Теперь придурки которые радовались как они удачно нагревают ж/д ездя бесплатно ездят на пригородном автобусе за 50 грн и в два раза дольше по времени.
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То,что перекрыли и требуют,то правильно.Просыпаются понемножку.А вот КТО из Харькова забивает электричку? Уж случайно не ониженашилюди?!
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Я бы у требующих потребовал для начала билеты на эту электричку. Ты бы удивился..
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Зато и все другие пассажиры (в том числе, и дальнего следования) тоже никуда не доедут. О, как!
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вот это началась модернизация транспортной инфраструктуры.
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За перекриття любих доріг--кримінальна справа. Це злочин проти багатьох людей, які рухаються по своїх справах, які ні в чому не винні. безхребетність влади приводить до того, що кучка пройдисвитів і неадекватів навязує бідьшості злодійський спосіб життя. А в єлектричках біль частина людей платить контролеру половину ціни білета---тому і статистика така---для чого пускати "порожні "вагони.
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Это бомжи которым заплатил Путин. Аваков сейчас разберется.
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И, конечно, как всегда никто из руководителей участка ж/д не проанализировал ежедневный товаропоток и начальник станции по громкой связи не объяснил пассажирам что они сами виноваты, "подогревая" проводников (и далее по инстанции). Может дошло бы.
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В том то и дело что если анализировать его по билетам проданным в кассе, то там и одного вагона более чем достаточно. Народ же думает что он самый умный и лезет без билета, если случится чудо и заходит контролер - покупают самый дешевый билет на 1 станцию. А потом когда глядя на пассажиропоток по билетам сокращают вагоны они удивляются почему это произошло.
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Так народ надо ЗАСТАВЛЯТЬ платить.
Почему-то у водителей маршруток все получается.
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Сами виноваты. По статистике перевозки электричками глубоко убыточны, чем больше перевозок - тем больше убыток. А причина проста - на поезд из 10 вагонов в кассе берется менее 70 билетов (чего достаточно для одного вагона), а остальные едут зайцами и думают какие они умные что в очередной раз набибали ЖД. В Днепре подобное закончилось тем что такие электрички (где покупалось менее 100 билетов) просто отменили или сократили до 1-2 в сутки.
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А ввести помесячные абонентные билеты для пенсионеров, студентов и других ума не хватает или наоборот его перебор, что уже из ушей вылазит... "Лучше взять и всё поделить пополам", то есть отменить вообще все электрички, так как они убыточные и пускай идут пешком...
А зачем нам тогда железная дорога и её заумные руководители...
Введите помесячные, поквартальные и годовые абонентные билеты, продавайте накопительные карты для проезда, с которых считываться будут деньги за проезд и т.д. и вот вам уже деньги наперёд...
Это же пригороды столицы Украины... спросите у пассажиров про недостатки... примите пошаговое принятия решений и выполняйте их, но при этом навара может быть никакого не будет... хотя бы выйти на ноль "0", но это же пригороды Киева..."... як тебе не любыты Кыеве мий...". Где же теперь любовь управленцев к украинцам??? Завтра полная блокада города Киева со всех сторон... Может тогда на "верху" будут шевелится...
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Не будь наивным, из будут точно так же "покупать" как покупают разовые. Проблема же не в том что билет трудно купить, а в том что хитровжаренные хотят полной халявы.
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Дикунський вчинок ! Погано мені-нехай погано буде всім? Перекриття кролій-це правопорушення. Цікаво,як поведуться браві аваківці.. А провокаційні заяви про честь і шану блокадникам-це лицемірство,правозахисник міг би розуміти різницю між Баришевкою і Донбасом і зорієнтувати розгніваних на інакший спосіб протесту.
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У меня у знакомого дочка живёт за 34 км от Амстердама и каждый день едет к работе около 40...45 минут: сначала она 5 минут едет на своей маленькой машине к железнодорожной платформе, где оставляет машину на стоянке, а потом 30 минут на пригородной электрички в город и, наконец, 5 минут идёт от вокзала к офису... и так каждый день... и никто вместо 9 вагонов не подаёт 6... наверно у них, в европейцев, и в мыслях нету, всё наверное для удобств пассажиров... и получения прибыли...
У нас в Украине мы живём ещё в феодально-олигархической системе 19-20 столетий в Европе... Или мы одним шагом сделаем изменения, переступив через утраченное время, или так и будем в первобытно-общинном строе... всё время пытаться догонять прогресс...
Но больше всего у нас разруха в мозгах: не хватает в "Укрзализныци" вагоном, но зато простаивают предприятия, которые могли бы построить их в результате государственного заказа. В чём же проблема? А проблема в том, что эти предприятия не входят в круг интересов "керманича", его "оруженосца" Вовочки Гройсмана и их "любых друзив".
Так тяжело выделить несколько млрд. грн. на строительство вагоном и электричек, например для Крюковского вагоностроительного завода, уже и "Укрзализныця" в ручном управлении у Премьер-министра, но рука так и не подымается на "подпись здесь " и "подпись здесь", а то что с этого получит "керманич" со своей "бригадой", лучше всего выделять по 200 и более млрд. грн. в год на рефинансирование банков, которые потом около 50% лопаются, как мыльные пузыри... навара побольше...
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Все правильно, да и автоматизированную систему контроля и продажи билетов не так уж сложно сделать.
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Ти забув додати, що дочка твого знайомого платить за квиток 10-15 євро, а в Україні платять 1 євро. За що купити новий електропоїзд?
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дибилы тупые, никто не платит за билеты, а потом притензии
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такое впечатление, что большинство комментирующих видели электричку только в телевизоре.. Билеты, для общей инфы, на большинстве ОП давным давно НЕ Продают, потому что уже лет как с пятнадцать там позакрывали все билетные кассы. А по всем поездам ходят кассиры и обилечивают всех пассажиров! Как это было еще при сов власти на Донбассе! Когда там, на Донбассе бегали электрички с открытыми переходами между вагонами и дверьми, которые можно было открыть в любом месте и выйти даже на ходу..( Еще можно сказать по теме кассиров, что ходят по вагонам. То они не прячась, хитрують и деньги-билеты крутят как хотят.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюди в Барышевке перекрыли железную дорогу: направление Киев-Полтава-Харьков полностью стоит, - правозащитник
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