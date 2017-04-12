 Люди в Барышевке перекрыли железную дорогу: направление Киев-Полтава-Харьков полностью стоит, - правозащитник

Об этом пишет в Facebook правозащитник, основатель восточной правозащитной группы Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в районе ЖД станции Барышевка люди перекрыли железную дорогу, люди выражают протест, в связи с тем, что электричка которая ежедневно транспортировала людей в Киев, пришла с шестью вагонами, вместо десяти как это и бывало обычно. В результате, часть людей не вместившихся в вагоны и опоздавших на работу, просто перекрыли железную дорогу. Направление КИЕВ-ПОЛТАВА-ХАРЬКОВ полностью стоит, в том числе и пассажирские поезда. Все можно, у нас в стране за блокировку ЖД сообщений, все равно почёт и амнистия!", - рассказал он.
11480 126
Цензор.НЕТ разблокирован в оккупированном Крыму, - Центр информации о правах человека(161)
Данилюк о блокировании российских банков: "Это негативный сигнал для внешних кредиторов"(61)
МВФ полагает, что блокада Донбасса будет иметь умеренное влияние на темпы экономического роста, - НБУ(68)
Блокада Донбасса увеличит дефицит платежного баланса до 4,3 млрд долл., - Гонтарева(202)
Сыроид о львовском мусоре: "Осада имеет самое высокое "благословение" из кабинета руководителя государства"(398)
Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал к новым санкциям против России(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему-то у водителей маршруток все получается.
Ответить
Ответить
А зачем нам тогда железная дорога и её заумные руководители...
Введите помесячные, поквартальные и годовые абонентные билеты, продавайте накопительные карты для проезда, с которых считываться будут деньги за проезд и т.д. и вот вам уже деньги наперёд...
Это же пригороды столицы Украины... спросите у пассажиров про недостатки... примите пошаговое принятия решений и выполняйте их, но при этом навара может быть никакого не будет... хотя бы выйти на ноль "0", но это же пригороды Киева..."... як тебе не любыты Кыеве мий...". Где же теперь любовь управленцев к украинцам??? Завтра полная блокада города Киева со всех сторон... Может тогда на "верху" будут шевелится...
Ответить
Ответить
Ответить
У нас в Украине мы живём ещё в феодально-олигархической системе 19-20 столетий в Европе... Или мы одним шагом сделаем изменения, переступив через утраченное время, или так и будем в первобытно-общинном строе... всё время пытаться догонять прогресс...
Но больше всего у нас разруха в мозгах: не хватает в "Укрзализныци" вагоном, но зато простаивают предприятия, которые могли бы построить их в результате государственного заказа. В чём же проблема? А проблема в том, что эти предприятия не входят в круг интересов "керманича", его "оруженосца" Вовочки Гройсмана и их "любых друзив".
Так тяжело выделить несколько млрд. грн. на строительство вагоном и электричек, например для Крюковского вагоностроительного завода, уже и "Укрзализныця" в ручном управлении у Премьер-министра, но рука так и не подымается на "подпись здесь " и "подпись здесь", а то что с этого получит "керманич" со своей "бригадой", лучше всего выделять по 200 и более млрд. грн. в год на рефинансирование банков, которые потом около 50% лопаются, как мыльные пузыри... навара побольше...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить