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 Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики

Президент России Владимир Путин заявил, что союзники по НАТО "кивают, как китайские болванчики", не анализируя ничего, что происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Мир"

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать. Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Ирак. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникло запрещенное в России "Исламское государство", другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", - заявил президент РФ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.

В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
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169 миллиардов! Трамп обвалил фондовый Рынок РФ
Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики - Цензор.НЕТ 9951
Ударная волна от «Томагавков» достигла Московской биржи и обвалила котировки акций и гособлигаций РФ. По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ снизился на 1,68%, а суммарная стоимость входящих в него акций упала на 169 миллиардов рублей. Индекс РТС, отражающий валютную цену крупнейших российских компаний, «похудел» за день на $4,4 млрд, а падение индекса - на 3,07% - стало вторым крупнейшим за последний год

Снижение котировок началось с первых же минут сессии и ускорилось к концу дня. Скатывание вниз возглавил Сбербанк, который подешевел на 3,58%, или 114 млрд рублей. «Газпром» лишился 1,38% капитализации или 40 млрд рублей. На 2,17% стали дешевели акции ЛУКОЙЛа, на 0,59% упала «Роснефть». Вслед за акциями, рекордное с начала года падение котировок было зафиксировано и на рынке российского государственного долга.

Удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской военной базе, откуда 4 апреля была осуществлена атака химическим оружием против мирных жителей в Идлибе, стал первым случаем непосредственного военного вмешательства США за все шесть лет сирийской гражданской войны.

В ответ, Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения с США о безопасности полетов, фактически пригрозив в случае угрозы сбивать американские ракеты и самолеты.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил на брифинге для журналистов, что «риски столкновения с США существенно выросли, и что действия США рассматриваются как агрессия против союзника РФ».

Если боевые расчеты ПВО РФ, размещенные в Сирии, будут пытаться сбивать крылатые ракеты США, это означает еще один виток эскалации и без того кризисных отношений между США и РФ, и гарантированное расширение существующих санкций.

На этот случай, в Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект о новых расширенных санкциях против России, который радикально ужесточит уже действующие санкции.

Акт «О противодействии российской агрессии 2017», подготовленный группой конгрессменов и внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни, задуман как ответ на вмешательство России в ход президентских выборов в США, невыполнение Москвой Минских соглашений по Украине, а также аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии.

Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, фактически запрещая крупные инвестиции в ценные бумаги всех без исключения российских нефтегазовых компаний.

Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше $1 млн. Таким образом, новый пакет санкций полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома»: от «Северного потока -2» до «Силы Сибири», строительство которых российская монополия рассчитывала оплатить за счет привлечения $15 млрд инвестиций.

Под санкции также попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно законопроекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.

Примечательно, что ныне действующие санкции распространяются на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещают.

По данным ЦБ РФ, в 2016 году нерезиденты приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).

Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем, наказания за его нарушение будут применяться не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.

Всего, по данным ЦБ РФ, у иностранцев на руках долги правительства РФ почти на 1,6 трлн рублей, или 28,1% рынка. Бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки ОФЗ и взвинтит стоимость займов для правительства России.

Кроме того, это приведет к резкому обесценению рубля. При выходе иностранцев из ОФЗ, появится одномоментный взрывной спрос на валюту.

«В этой ситуации избежать быстрого обесценения рубля вряд ли будет возможно», - предупреждают эксперты Высшей школы экономики РФ.

Фактически повторится сценарий взрывной девальвации 1998-го, 2008-го и 2014 годов.

Запрет на приобретение долговых обязательств РФ подорвет и без того хрупкое положение дел в российской экономике: иностранные инвестиции жизненно необходимы не только для выживания, но и для выполнения социальных обязательств перед населением.

Еще один виток эскалации вокруг Сирии и без того кризисных отношений России с США делает расширение санкций неизбежным.

Как оказалось, «Томагавки» могут обрушить не только фондовый рынок, а вообще всю экономику России.

Внезапно «прозревший» Геннадий Зюганов заявил сегодня на митинге КПРФ в Москве, который прошел с требованием отставки правительства и под лозунгом «Димон, выйди вон!»:

«Оказывается, из огромных сумм, выделенных на инвестиции, только четыре процента ушли на эти цели, остальные рассовали по карманам и отправили по офшорам, это и есть финансовый бандитизм невиданного масштаба».

Вовремя предать - это предвидеть. Если уж сам дядюшка Зю открещивается от Кремля, значит плохи дела и у самого дядюшки Пу.

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Ну, я надеюсь, теперь-то всем странам-участникам НАТО понятно, с каким мудаковатым кремлевским дебилом они пытались (а некоторые - до сих пор пытаются) строить цивилизованные отношения?
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Когда-нибудь эти болванчики пощупают твои рашисткие гланды...мразь!
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Вова Пуйло расскажи нам, плиз, по каким законам или с чьей санкции ты херачил Калибрами по Сирии в 2015 г. со своих кораблей в Каспийском море?
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Не вводите от таких конкретных вопросов ВВХ в ступор ( по НЛП - разрыв шаблона).
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Блин, так в том и вопрос - с чьих санкций все подряд херячат Ирак, Ливию, Сирию? Просто по личному уразумению?
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с чьих санкций були введены войска в Украину и аннексированы территории? сцарь заговорил о нарушении международных норм, когда сам же их неоднократно нарушил. Причем войска так же были введены 1. без знаков различия, 2. под надуманным предлогом защиты русскоязычного населения, 3. без разрешения Украины, как суверенного государства.
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Ну, вот и замечательно.
А то я побаивался, что они с Рексом договорятся.
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нет,мля,они должны всё бросить,и вступить в руцкий мир..
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Зачем Китаю своему вассалу какие-то ноты направлять - просто накажут
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Это всё на что сумел сумничать путин. Больше в голове ничего, только какие-то крысы в углу да удары в спину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики
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