 Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Мир"
"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать. Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Ирак. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникло запрещенное в России "Исламское государство", другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", - заявил президент РФ.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Как сообщалось, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что атака на авиабазу в Сирии - "полностью оправданный" шаг. Вашингтон пригрозил новыми ударами по военным объектам Башара Асада в Сирии, если будет такая необходимость.
В среду США Британия и Франция внесли в Совбез ООН проект резолюции с осуждением применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли более 100 мирных жителей, еще около 500, в основном дети, пострадали.
8206 112
Материалы по теме: Война в Сирии
Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было(73)
Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times(87)
У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис(65)
"Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона(121)
Бряцать оружием можно только один раз(0)
"Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО(163)
Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press(144)
Ударная волна от «Томагавков» достигла Московской биржи и обвалила котировки акций и гособлигаций РФ. По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ снизился на 1,68%, а суммарная стоимость входящих в него акций упала на 169 миллиардов рублей. Индекс РТС, отражающий валютную цену крупнейших российских компаний, «похудел» за день на $4,4 млрд, а падение индекса - на 3,07% - стало вторым крупнейшим за последний год
Снижение котировок началось с первых же минут сессии и ускорилось к концу дня. Скатывание вниз возглавил Сбербанк, который подешевел на 3,58%, или 114 млрд рублей. «Газпром» лишился 1,38% капитализации или 40 млрд рублей. На 2,17% стали дешевели акции ЛУКОЙЛа, на 0,59% упала «Роснефть». Вслед за акциями, рекордное с начала года падение котировок было зафиксировано и на рынке российского государственного долга.
Удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской военной базе, откуда 4 апреля была осуществлена атака химическим оружием против мирных жителей в Идлибе, стал первым случаем непосредственного военного вмешательства США за все шесть лет сирийской гражданской войны.
В ответ, Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения с США о безопасности полетов, фактически пригрозив в случае угрозы сбивать американские ракеты и самолеты.
Пресс-секретарь Путина Песков заявил на брифинге для журналистов, что «риски столкновения с США существенно выросли, и что действия США рассматриваются как агрессия против союзника РФ».
Если боевые расчеты ПВО РФ, размещенные в Сирии, будут пытаться сбивать крылатые ракеты США, это означает еще один виток эскалации и без того кризисных отношений между США и РФ, и гарантированное расширение существующих санкций.
На этот случай, в Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект о новых расширенных санкциях против России, который радикально ужесточит уже действующие санкции.
Акт «О противодействии российской агрессии 2017», подготовленный группой конгрессменов и внесенный 28 марта республиканцем Александром Муни, задуман как ответ на вмешательство России в ход президентских выборов в США, невыполнение Москвой Минских соглашений по Украине, а также аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии.
Законопроект предусматривает санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более $20 млн, фактически запрещая крупные инвестиции в ценные бумаги всех без исключения российских нефтегазовых компаний.
Под санкции также попадут инвесторы, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше $1 млн. Таким образом, новый пакет санкций полностью перекроет финансирование всех проектов «Газпрома»: от «Северного потока -2» до «Силы Сибири», строительство которых российская монополия рассчитывала оплатить за счет привлечения $15 млрд инвестиций.
Под санкции также попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России. На такие операции, согласно законопроекту, будет наложен полный запрет вне зависимости от суммы инвестиций.
Примечательно, что ныне действующие санкции распространяются на российские госкомпании и госбанки, но покупать долговые бумаги правительства РФ не запрещают.
По данным ЦБ РФ, в 2016 году нерезиденты приобрели облигаций федерального займа на 434 млрд рублей, обеспечив 88% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита бюджета (494 млрд рублей).
Законопроект вводит полный запрет на такую практику. Причем, наказания за его нарушение будут применяться не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран.
Всего, по данным ЦБ РФ, у иностранцев на руках долги правительства РФ почти на 1,6 трлн рублей, или 28,1% рынка. Бегство иностранцев из российского госдолга обрушит котировки ОФЗ и взвинтит стоимость займов для правительства России.
Кроме того, это приведет к резкому обесценению рубля. При выходе иностранцев из ОФЗ, появится одномоментный взрывной спрос на валюту.
«В этой ситуации избежать быстрого обесценения рубля вряд ли будет возможно», - предупреждают эксперты Высшей школы экономики РФ.
Фактически повторится сценарий взрывной девальвации 1998-го, 2008-го и 2014 годов.
Запрет на приобретение долговых обязательств РФ подорвет и без того хрупкое положение дел в российской экономике: иностранные инвестиции жизненно необходимы не только для выживания, но и для выполнения социальных обязательств перед населением.
Еще один виток эскалации вокруг Сирии и без того кризисных отношений России с США делает расширение санкций неизбежным.
Как оказалось, «Томагавки» могут обрушить не только фондовый рынок, а вообще всю экономику России.
Внезапно «прозревший» Геннадий Зюганов заявил сегодня на митинге КПРФ в Москве, который прошел с требованием отставки правительства и под лозунгом «Димон, выйди вон!»:
«Оказывается, из огромных сумм, выделенных на инвестиции, только четыре процента ушли на эти цели, остальные рассовали по карманам и отправили по офшорам, это и есть финансовый бандитизм невиданного масштаба».
Вовремя предать - это предвидеть. Если уж сам дядюшка Зю открещивается от Кремля, значит плохи дела и у самого дядюшки Пу.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А то я побаивался, что они с Рексом договорятся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить