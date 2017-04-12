 Рада сегодня рассмотрит ратификацию соглашения с Европейским инвестбанком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Также парламент планирует рассмотреть вопросы спорта и молодежной политики, в частности законопроект №2223а, который относит расходы программы по развитию школ высшего спортивного мастерства и центров олимпийской подготовки к расходам из областных бюджетов.
Кроме того, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект №4928, которым предлагается увеличить минимальный размер алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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