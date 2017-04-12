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 Рада сегодня рассмотрит ратификацию соглашения с Европейским инвестбанком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры

Верховная Рада на пленарном заседании 12 апреля рассмотрит законопроект №0139 о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также парламент планирует рассмотреть вопросы спорта и молодежной политики, в частности законопроект №2223а, который относит расходы программы по развитию школ высшего спортивного мастерства и центров олимпийской подготовки к расходам из областных бюджетов.

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Кроме того, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект №4928, которым предлагается увеличить минимальный размер алиментов на одного ребенка с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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Что значит"транспортная инфраструктура?" Транспорт для ВР и КМ ?!
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Только "Укравтодору" денег не давайте. Дорог нет и денег не будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит ратификацию соглашения с Европейским инвестбанком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры
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