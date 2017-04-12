 Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом завила постпред США при ООН Ники Хейли.
Она обвинила Москву в том, что Россия знала о применении сирийским режимом химических боеприпасов в провинции Идлиб.
"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия. - Ред.) так быстро встали на защиту (режима. - Ред.). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат в эфире телеканала CNN.
В ответ на уточняющий вопрос ведущего, она подтвердила: "Да, думаю, они знали".
По словам Н.Хейли, Россия "нервничает", и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад (президент Сирии Башар Асад. - Ред. ) и то, что она его покрывает".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times
"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.
Она повторила ранее высказанную США позицию о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.
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Опять хуловская многоходовочка.
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Они наверно подумали Трампнаш можно творить что хочешь.Тем более после заявления Тиллерсона что асад это реальность и ее надо принять.
А как асад ослабляет ее позиции ?Она наоборот контролирует Сирию через асада .И это гарант что ее базы не выпнут со средиземного моря.
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ЗРЯ!!! Т.к. из этого рая' не будет ни фуя......
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Триста лет с Западом воюют, а до них никак не дойдет. А по Сирии это так - мелочи, тренируются задешево.
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/////..........
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МИД России выступил с заявлением в адрес США накануне визита Рекса Тиллерсона в Москву, где просит Штаты... http://fb.me/REFv7V7v МИД России выступил с заявлением в адрес США накануне визита Рекса Тиллерсона в Москву, где просит Штаты использовать свое влияние в Украине, чтобы остановить "насильственную украинизацию" и "урезонить партию войны". Так исторически сложилось, что "партия войны" в Украине появилась не на пустом месте, а как реакция на войну, развязанную всё той же Россией. И можно смело утверждать, что ровно столько, сколько Россия продолжит необъявленную войну против Украины, столько просуществует и "партия войны". К которой себя относят и многие вполне мирные украинцы, включая и вашего покорного слугу. Кремль сам взрастил и взлелеял в Украине своими руками целое поколение, которое никогда не забудет того, что произошло три года тому назад. Возврат в двусторонних отношениях к повестке до 2014 года возможен только после полного восстановления целостности Украины, возмещения нанесённого ущерба и депутинизации. И компромисса "партия войны" не допустит. Терпения у нас хватит.
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