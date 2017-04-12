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 За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:ООН (2035) Россия (69873) санкции (6024) Сирия (2343) США (12341) химическое оружие (96) Асад (188) Хейли Никки (18)

 Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли

Россия нервничает в связи с тем, что попала в международную изоляцию, и теряет лицо, покрывая сирийский режим и его химатаку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом завила постпред США при ООН Ники Хейли.

Она обвинила Москву в том, что Россия знала о применении сирийским режимом химических боеприпасов в провинции Идлиб.

"Мне кажется, что, если оценивать факты, то видно, что как только информация появилась, они (Россия. - Ред.) так быстро встали на защиту (режима. - Ред.). Они не выглядели шокированными, удивленными. Они быстро встали на защиту", - сказала дипломат в эфире телеканала CNN.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего, она подтвердила: "Да, думаю, они знали".

По словам Н.Хейли, Россия "нервничает", и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад (президент Сирии Башар Асад. - Ред. ) и то, что она его покрывает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times

"Сейчас Россия озабочена тем, как сохранить лицо, а мы предоставляем ей все возможности для этого", - отметила американский постпред.

Она повторила ранее высказанную США позицию о том, что Россия должна определиться, хочет ли она взаимодействовать с мировым сообществом, или же продолжить подержу сирийского режима.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.


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Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Северная Корея, Сирия и Иран являются "несостоявшимися государствами". Об этом он сказал, комментируя действия США в Сирии. "Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, - это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России", - сказал Спайсер.
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Он ошибся.Россия тоже несостоявшееся государство,которое до сих пор не знает своих границ и лезет отбирать оружием территории других стран.
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А рашке они спасают так называемое лицо, и скоро будут вместе с ней бороться с ИГИЛ.
Опять хуловская многоходовочка.
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когда расия - нервиничает, должен напрягатца Воронеж, а все остальные запасатца попкорном, потому что эти импотенты, больше ничего не могут
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хуйлу уже не "лиццо" ему уже жопу сохранить с каждым днем трудней...
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Казламордые сми вообще можно смело переименовывать в Украина-Америка тудей.
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Тебя заклинило, псевдоиудей? На каждой ветке один и тот же твой высер. Репоеды всегда были примитивными и тупенькими, особенно такие троли-защеканы , как ты.
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Сдается мне, что амеры нихрена не понимают ни кацапии, ни их менталитета. Какое нах сохранить лицо. Им это до лампады. Единственное, что они хотят - биполярный мир как при совке было. Чтобы можно было гнобить безнаказанно соседей и обдирать их до нитки. Ну и в перерывах подгаживать Штатам. В этом все их нутро.
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Скорее Россия просто боиться наказания асада .Что сша свергнут ее дружественного диктатора.
Они наверно подумали Трампнаш можно творить что хочешь.Тем более после заявления Тиллерсона что асад это реальность и ее надо принять.
А как асад ослабляет ее позиции ?Она наоборот контролирует Сирию через асада .И это гарант что ее базы не выпнут со средиземного моря.
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Renatkz,контролирует Сирию через Асада?так проблема в том,что сам Асад уже ничего не контролирует в Сирии
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Вот меня уже четвёртый год удивляет, почему западные п... политики так заботятся, чтоб ублюдок сохранил лицо. Когда лица-то у него нет - одна козломордия!
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Боятся, что ядерное оружие из паРаши во время бунта попадёт в руки Игиль.
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Ты прав.Сохраняя козлу- убивце морду, европейцы сами потеряли своё лицо.
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потому что оно еб--тое и запад боится как бы оно не пульнуло ЯО.
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ну то что кремлевский сурикат проститутка это не новость ... сдаст асада... вот только раньше этот вылупок утверждал что находится в сирии по его приглашению ... что теперь мерзость запоет
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какое лицо ? парашу, как не верти - везде ... жопа
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правильно , на 12 улусов её ...., как завещал Бату хан
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Все это шоу с Сирией и было задумано чтобы сохранить путлеру лицо. Если у кого-то есть сомнения, чей трамп.
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Да какое там лицо?! )(уйло свою жопу пытается спасти...
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Если даже хуйло сдает Асада, то янки все равно не успокоятся, их цель уничтожить паРашу. СССР они уничтожили, теперь очередь за паРашой.
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Дать "Сохранить лицо" кацапам?! ..........
ЗРЯ!!! Т.к. из этого рая' не будет ни фуя......
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Россия замутит очередной грандиозный теракт или применит ядерное оружие, чтобы сохранить лицо
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Карлик большой трус, на такой шаг он не пойдет. (применение ЯО)
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После разжалования Трампа из есаулов он рискует вообще утратить поддержку не только всяго разочаровавшегося в нем казачества, но и всяго рассейскага стада, которому не привыкать заниматься мимикрией.
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"Американцы тупые" (Задорнов)

Триста лет с Западом воюют, а до них никак не дойдет. А по Сирии это так - мелочи, тренируются задешево.
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во первых американцы приехали к кацапам а не наоборот, во вторых повысив ставки в Сирии Уйло получает возможность торговаться по Украине и Крыму. а сами скажите что для него важнее Сирия которая хрен знает где или Украина под боком?
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Президент Литвы Даля Грибаускайте в 2014 г. после аннексии Россией Крыма говорила: "Кое-кто думает, что сейчас нельзя сильно давить на Россию - чтобы дать ей возможность сохранить лицо и оставить "стратегию отступления". Европе нужно сохранить свое лицо, а не России, которая этого делать не собирается. Лица у России давно уже нет - есть лишь лицо Путина."
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Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 11 ч.11 часов назад

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МИД России выступил с заявлением в адрес США накануне визита Рекса Тиллерсона в Москву, где просит Штаты... http://fb.me/REFv7V7v МИД России выступил с заявлением в адрес США накануне визита Рекса Тиллерсона в Москву, где просит Штаты использовать свое влияние в Украине, чтобы остановить "насильственную украинизацию" и "урезонить партию войны". Так исторически сложилось, что "партия войны" в Украине появилась не на пустом месте, а как реакция на войну, развязанную всё той же Россией. И можно смело утверждать, что ровно столько, сколько Россия продолжит необъявленную войну против Украины, столько просуществует и "партия войны". К которой себя относят и многие вполне мирные украинцы, включая и вашего покорного слугу. Кремль сам взрастил и взлелеял в Украине своими руками целое поколение, которое никогда не забудет того, что произошло три года тому назад. Возврат в двусторонних отношениях к повестке до 2014 года возможен только после полного восстановления целостности Украины, возмещения нанесённого ущерба и депутинизации. И компромисса "партия войны" не допустит. Терпения у нас хватит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли
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