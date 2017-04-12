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Все про:война (3131) Сирия (2343) США (12341) химическое оружие (96) Асад (188) Мэттис Джеймс (5)

 Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

Главный приоритет США в Сирии - борьба с террористами Исламского государства, но Соединенные Штаты не потерпят использования химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CNN.

Мэттис сказал, что применение химоружия может привести к дополнительным военным действиям, как удары по авиабазе ВВС Сирии на прошлой неделе.

"Если они используют химическое оружие, они заплатят очень, очень дорогую цену", - сказал министр.

По словам Мэттиса, нет сомнений, что режим Башара Асада ответственный за химатаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times

"Я советую Асаду быть осторожней с нарушением международного права относительно химического оружия. (...) Сирийскому режиму стоит долго и упорно подумать, прежде чем снова действовать так опрометчиво", - сказал министр обороны.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.


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в раисской педерации уже пора китайский учить, а тебе сосать, присоеденятель дырявый
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Сказал рос бомж, трущийся на укр сайтах с протянутой клешней за миску щей, умора с вас вяликих, работу найди, бомжара
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Да пусть валит куда хочет. Дико извиняюсб но водовочка всегда есть в холодильнике ("Немирофф с перцем", ну иногда позволяю себе с товарищами врезать.) Грешен, каюсь.
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Мало вам кричать - Чечня круто и сесть на пустую бутылку, ымперцы? ПаРаша единственная ымперия в мире, где имеют ымперцев "порабощенные".
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С утра у чеченца уже соснул, петушок-гребешок? Теперь и "че там у хохлов" почитать можно, да вафел?
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Ты только за щеку себе можешь что-то присоединить, чушкарь руснявый.
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Меттис !Пора уже понять что там два преступника гуляют по-полной на все что у них есть и срали они на цену
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так они уже применили ... шо взять с бедных овцеёбов ? должна ответить страна - гарант, не применения химического оружия, парашка, год назад , гарантировала это ...
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вообще то, гарантом уничтожения химоружия в Сирии выступил некий В В Хуйло....вот с него и надо спрашивать....
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Шо, ещё одна красная линия??? Абамка ушёл, но наследство его живёт? Ну и, само собой, кассавы тут как бы ни при чём, всё Башарка пошалил?
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Обычно, после подобных заявлений, Сирия и "применяет" химическое оружие...
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ПОЧЕМУ АСАД И ПУТИН ПРИМЕНИЛИ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ?
Причина на поверхности: у Путина кончились деньги на дорогие забавы, в том числе на поддержание военной силой диктатора Асада в Сирии. Надо отступать, причём срочно. Вот почему лихорадочно применялись все, даже самые чудовищные, варварские средства, имеющиеся в наличии.
Ударом "Томагавками" по авиабазе Асада-Путина США в пух и прах разгромили планы отступления. Теперь уйти нельзя, ведь уход точно будет выглядеть как бегство. Путин, этот никчемный фюрерок - болезненно самолюбив. Как практически любой диктатор. В США это давно знают... Он скорее всего останется в Сирии и продолжит сжигать в топке войны пенсии и зарплаты газпромбайтеров, приближая этим свой конец и конец остатков Империи Зла.
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ‏ @narodprotiv 13 ч.13 часов назад

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Готовьтесь к худшему. Военно-географическое общество победило https://goo.gl/ZgKWli ГОТОВЬТЕСЬ К ХУДШЕМУ. ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОБЕДИЛОСирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис - Цензор.НЕТ 7113

Политолог Александр Морозов пишет (и я с ним полностью согласен):

Начался самый тяжелый отрезок третьего срока Путина - между событиями в Сирии 5-7 апреля и выборами в марте 2018 года. Верно пишет в Republic Владимир Фролов: химическое оружие в Идлибе - это «второй "Боинг"» для Путина. Только значительно хуже - в силу многих очевидных причин.

Установление доверительных отношений с Трампом и его администрацией закончилось даже не неудачей, а скандалом. Между первым «Боингом» (Донбасс, 2014 г.) и второй аналогичной точкой маршрута (Сирия, 2017 г.) Кремль набрал целый пухлый портфель токсичных политических активов: провал Минских соглашений, русский след на выборах в США, попытка переворота в Черногории, агрессивная российская пропаганда, которая во всех европейских столицах стала обсуждаемой проблемой и привела к выработке мер по защите от нее, эпизоды экспорта русской политической коррупции и т.д.

Практически весь 2016 год прошел под знаком создания новой биографии Кремлю. Если что и было позитивного в прошлом, теперь оно вытеснено образом крайне двусмысленного субъекта мировой политики. Прошли времена, когда среди влиятельных мировых лиц были люди, признававшие, что Кремль практикует разумную политику национальных интересов. Теперь у него образ или уличной шпаны, рвущей шапки с прохожих, а если поймали - то врущей в лицо. Или государства, которое действует целиком на манер спецслужб, превращая внешнюю политику в серию секретных спецопераций: с вербовкой, созданием резидентур, манипуляциями. Кремль уже не способен выйти из этих описаний. Возник устойчивый политический нарратив. И союзничество с Асадом, от которого Кремль не может уже отказаться, замыкает этот второй этап - открывает третий: с апреля 2017-го по март 2018-го. Всего 11 месяцев - очень короткая дистанция.

Что будет происходить в эти месяцы? Независимо от того, какой будет реальная позиция Кремля по выборам во Франции и в Германии, она уже инерционно, автоматически вписывается в нарратив «вмешательства». Уже очевидно, что к токсичным сюжетам Кремль прибавит патронаж Ле Пен (май 2017 г.) и попытку использовать настроения русскоязычной аудитории в Германии (сентябрь 2017 г.).

Конфликт с Трампом при этом лишает Путина всей прежней игры в «правый интернационал», которая могла с успехом продолжаться только при возникновении доверительных отношений Путина и Трампа. Тогда весь европейский истеблишмент оказался бы в тяжелой ситуации: этот альянс играл бы на руку новым популистам Европы. Но теперь эти фантазии в прошлом. Вместо глобального «правого интернационала» Путин переходит теперь в разряд «друзей Ирана», а дальше «защитников суверенитета КНДР».

В конце 2016 года казалось, что Трамп будет медленно самоопределяться в отношении Кремля. И это позволяло бы Путину превратить дружеское танго с Трампом в главный фактор своей президентской кампании. Тогда в нее можно было бы включить и «образ будущего», и даже смягчение внутреннего режима, и «охлаждение разогретого телевизора». Но получилось иначе.

Трамп остается главным звеном президентской кампании Путина, но уже с другим знаком. Оставшиеся 11 месяцев пройдут в атмосфере истеричного антиамериканизма. Путин на этих выборах будет продавать населению военную угрозу со стороны США, самого могущественного государства в мире. Другого товара теперь нет, да и не надо. И это будет самый мрачный период путинизма.

И до Сирии градус антизападной риторики для внутреннего употребления в России был очень высок. Но все же это не было «холодной войной». А вот теперь на внутреннем рынке российской пропаганды начнется «холодная война». При этом надо напомнить, что «холодная война» - с точки зрения общественной атмосферы - это не замороженная «горячая», а, наоборот, такое состояние, когда медиа и политические структуры, а вместе с ними и население подвешены как бы в ожидании «горячей войны».

Тиллерсон приедет и уедет. Новые санкции введут. Все идеи относительно сделки провалятся. «Военно-географическое общество», которое ныне правит Россией, считает, что выгодно довести дело до условного Карибского кризиса: «Вот тогда от нас отстанут надолго». Поэтому ни на какой компромисс сейчас это общество не пойдет.

Будет ли локальное военно-политическое столкновение с США или нет - вслед за которым настанет новый этап урегулирования по инициативе Запада, - сейчас неважно, потому что с точки зрения атмосферы в российском обществе этот «Карибский кризис» уже как бы есть. Общество перемещено в эту самую зону ожидания.

Если смотреть изнутри, то разница с 1962 годом существенна. Тот Карибский кризис происходил в условиях оттепели. Там совмещались два встречных процесса - оттепель и нарастание военной конфронтации. Теперь же все хуже: нет никакого политического процесса внутри России, который бы уравновешивал милитаризм «Военно-географического общества».

Кремль мыслит себя геополитическим игроком, представляющим политическую и военную угрозу. Но снаружи это выглядит не так. Путин - это не агрессия, а разновидность Чернобыля. Образно говоря, Кремль взорвал на собственной территории ядерную станцию - и по миру распространяется радиация. Поэтому главный ответный модус - не военное противостояние, а намерение просто накрыть толстым бетонным колпаком этот «политический Чернобыль».

И это очень тяжелая ситуация для российского общества. Все процессы распада, кипения и бурления пойдут под изолирующим колпаком. На языке чернобыльских инженеров это называется «укрытие», или «саркофаг». В том случае, если Путин не уйдет и если он не решит вернуться в G7 на тех условиях, которые ему предложат, - на строительство этого саркофага у стран G7 уйдет несколько лет. За это время общество под саркофагом окончательно сойдет с ума.

Чтобы жить дальше - перейдя из «пост-Крыма» в «пост-Сирию», - надо как-то заново приноровиться. То есть создать себе формы жизни, которые как бы микшируют явную противоречивость картины мира.

В «пост-Крыму» (между 2014-м и 2017-м) было два больших модуса поведения, два когнитивных стиля. Один - для тех, кто связан с большими госкорпорациями: неважно, с «Газпромом», полицией или федеральной телекомпанией. Тут сохраняется возможность получения больших бонусов. Ради этого можно слегка копировать общий гопнический стиль власти, накапливать «деньжат» и как-то веселиться в своей среде: церковные приходы, неформальные клубы молодых мамаш своего социального круга, экскурсии и внутренний туризм.

Вторая часть общества - «ответственные бюджетники» - находилась в более тяжелом положении. Директор библиотеки или школы не может покинуть свою профессию и миссию, и для него нет таких ощутимых бонусов, как для корпоративника. Поэтому приноравливаются они более пессимистично, веселья не получается. У бюджетников нет таких зажигательных пятниц, как у корпоративной молодежи, «суп пожиже, небо пониже». Но тем не менее обе эти большие социальные группы, глубоко укоренные в российской жизни, составляли базу инерционной политической поддержки путинизма.
Третий модус - миноритарное настроение, «бунтующий остаток» из числа лиц, не связанных корпоративными обязательствами и бюджетной профессией. Ныне это, например, дальнобойщики и «молодые патриоты Навального». А также лица творческих профессий, которые в посткрымский период находились в сложном состоянии ума: «Бежать? Оставаться? Сохранять оптимизм и продолжать пропагандировать институты и культуру или пессимистично удалиться в деревню и писать книгу? Дрейфовать в демшизу? Или аккуратно укреплять в себе стокгольмский синдром в достойных формах?..»

В любом случае на новом этапе все эти модусы в прошлом. На этом новом этапе - между Сирией и отодвинутым в неопределенное будущее «Карибским кризисом» без оттепели и при полном триумфе «Военно-географического общества», да еще и в процессе накрывания бетонным колпаком снаружи - социальный распад примет какие-то новые, неизвестные ранее формы. Мы тут окажемся просто изотопами.
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Совершено военное преступление.За него должно быть наказание-суд в гааге и разбомбленная авиация и армия асада.А заместо этого погрозили пальчиком больше так не делай асад.
Бомбежку школ больниц рынков и использование запрещенных конвенциями напалма,фосфорных бомб даже не требуют от асада прекратить..Зато как вата вопила когда украинская армия якобы в Славянске применяла фосфорные бомбы.А что сама вата и асад бомбят в Сирии белым фосфором их не волнует.двойные ватные стандарты.
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Для того, чтобы наказать преступника, надо его изолировать.
Всё в процессе. Не отожествляй человека-преступника и государств-террористов. Их ресурсы, которые они используют для ухода от ответственности, несоизмеримы.
Да, Суд будет - но потребуется время.
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Лучше бы рассея заплатила очень большую цену в случае применения не только химического оружия, но и в любой точке мира.
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главное не забудь Уйла снова предупредить. США похоже взяв у него пример начали проводить военные операции для внутреннего потребителя.
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когда заплатит? сколько можно каждый год повторять эту мантру?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис
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