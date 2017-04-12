 Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CNN.
Мэттис сказал, что применение химоружия может привести к дополнительным военным действиям, как удары по авиабазе ВВС Сирии на прошлой неделе.
"Если они используют химическое оружие, они заплатят очень, очень дорогую цену", - сказал министр.
По словам Мэттиса, нет сомнений, что режим Башара Асада ответственный за химатаку.
"Я советую Асаду быть осторожней с нарушением международного права относительно химического оружия. (...) Сирийскому режиму стоит долго и упорно подумать, прежде чем снова действовать так опрометчиво", - сказал министр обороны.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Материалы по теме: Война в Сирии
Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times(74)
У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис(58)
Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом(40)
"Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона(120)
Трамп спустил на Россию "бешеного пса"(0)
Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press(144)
США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом(75)
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Причина на поверхности: у Путина кончились деньги на дорогие забавы, в том числе на поддержание военной силой диктатора Асада в Сирии. Надо отступать, причём срочно. Вот почему лихорадочно применялись все, даже самые чудовищные, варварские средства, имеющиеся в наличии.
Ударом "Томагавками" по авиабазе Асада-Путина США в пух и прах разгромили планы отступления. Теперь уйти нельзя, ведь уход точно будет выглядеть как бегство. Путин, этот никчемный фюрерок - болезненно самолюбив. Как практически любой диктатор. В США это давно знают... Он скорее всего останется в Сирии и продолжит сжигать в топке войны пенсии и зарплаты газпромбайтеров, приближая этим свой конец и конец остатков Империи Зла.
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Готовьтесь к худшему. Военно-географическое общество победило https://goo.gl/ZgKWli ГОТОВЬТЕСЬ К ХУДШЕМУ. ВОЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОБЕДИЛО
Политолог Александр Морозов пишет (и я с ним полностью согласен):
Начался самый тяжелый отрезок третьего срока Путина - между событиями в Сирии 5-7 апреля и выборами в марте 2018 года. Верно пишет в Republic Владимир Фролов: химическое оружие в Идлибе - это «второй "Боинг"» для Путина. Только значительно хуже - в силу многих очевидных причин.
Установление доверительных отношений с Трампом и его администрацией закончилось даже не неудачей, а скандалом. Между первым «Боингом» (Донбасс, 2014 г.) и второй аналогичной точкой маршрута (Сирия, 2017 г.) Кремль набрал целый пухлый портфель токсичных политических активов: провал Минских соглашений, русский след на выборах в США, попытка переворота в Черногории, агрессивная российская пропаганда, которая во всех европейских столицах стала обсуждаемой проблемой и привела к выработке мер по защите от нее, эпизоды экспорта русской политической коррупции и т.д.
Практически весь 2016 год прошел под знаком создания новой биографии Кремлю. Если что и было позитивного в прошлом, теперь оно вытеснено образом крайне двусмысленного субъекта мировой политики. Прошли времена, когда среди влиятельных мировых лиц были люди, признававшие, что Кремль практикует разумную политику национальных интересов. Теперь у него образ или уличной шпаны, рвущей шапки с прохожих, а если поймали - то врущей в лицо. Или государства, которое действует целиком на манер спецслужб, превращая внешнюю политику в серию секретных спецопераций: с вербовкой, созданием резидентур, манипуляциями. Кремль уже не способен выйти из этих описаний. Возник устойчивый политический нарратив. И союзничество с Асадом, от которого Кремль не может уже отказаться, замыкает этот второй этап - открывает третий: с апреля 2017-го по март 2018-го. Всего 11 месяцев - очень короткая дистанция.
Что будет происходить в эти месяцы? Независимо от того, какой будет реальная позиция Кремля по выборам во Франции и в Германии, она уже инерционно, автоматически вписывается в нарратив «вмешательства». Уже очевидно, что к токсичным сюжетам Кремль прибавит патронаж Ле Пен (май 2017 г.) и попытку использовать настроения русскоязычной аудитории в Германии (сентябрь 2017 г.).
Конфликт с Трампом при этом лишает Путина всей прежней игры в «правый интернационал», которая могла с успехом продолжаться только при возникновении доверительных отношений Путина и Трампа. Тогда весь европейский истеблишмент оказался бы в тяжелой ситуации: этот альянс играл бы на руку новым популистам Европы. Но теперь эти фантазии в прошлом. Вместо глобального «правого интернационала» Путин переходит теперь в разряд «друзей Ирана», а дальше «защитников суверенитета КНДР».
В конце 2016 года казалось, что Трамп будет медленно самоопределяться в отношении Кремля. И это позволяло бы Путину превратить дружеское танго с Трампом в главный фактор своей президентской кампании. Тогда в нее можно было бы включить и «образ будущего», и даже смягчение внутреннего режима, и «охлаждение разогретого телевизора». Но получилось иначе.
Трамп остается главным звеном президентской кампании Путина, но уже с другим знаком. Оставшиеся 11 месяцев пройдут в атмосфере истеричного антиамериканизма. Путин на этих выборах будет продавать населению военную угрозу со стороны США, самого могущественного государства в мире. Другого товара теперь нет, да и не надо. И это будет самый мрачный период путинизма.
И до Сирии градус антизападной риторики для внутреннего употребления в России был очень высок. Но все же это не было «холодной войной». А вот теперь на внутреннем рынке российской пропаганды начнется «холодная война». При этом надо напомнить, что «холодная война» - с точки зрения общественной атмосферы - это не замороженная «горячая», а, наоборот, такое состояние, когда медиа и политические структуры, а вместе с ними и население подвешены как бы в ожидании «горячей войны».
Тиллерсон приедет и уедет. Новые санкции введут. Все идеи относительно сделки провалятся. «Военно-географическое общество», которое ныне правит Россией, считает, что выгодно довести дело до условного Карибского кризиса: «Вот тогда от нас отстанут надолго». Поэтому ни на какой компромисс сейчас это общество не пойдет.
Будет ли локальное военно-политическое столкновение с США или нет - вслед за которым настанет новый этап урегулирования по инициативе Запада, - сейчас неважно, потому что с точки зрения атмосферы в российском обществе этот «Карибский кризис» уже как бы есть. Общество перемещено в эту самую зону ожидания.
Если смотреть изнутри, то разница с 1962 годом существенна. Тот Карибский кризис происходил в условиях оттепели. Там совмещались два встречных процесса - оттепель и нарастание военной конфронтации. Теперь же все хуже: нет никакого политического процесса внутри России, который бы уравновешивал милитаризм «Военно-географического общества».
Кремль мыслит себя геополитическим игроком, представляющим политическую и военную угрозу. Но снаружи это выглядит не так. Путин - это не агрессия, а разновидность Чернобыля. Образно говоря, Кремль взорвал на собственной территории ядерную станцию - и по миру распространяется радиация. Поэтому главный ответный модус - не военное противостояние, а намерение просто накрыть толстым бетонным колпаком этот «политический Чернобыль».
И это очень тяжелая ситуация для российского общества. Все процессы распада, кипения и бурления пойдут под изолирующим колпаком. На языке чернобыльских инженеров это называется «укрытие», или «саркофаг». В том случае, если Путин не уйдет и если он не решит вернуться в G7 на тех условиях, которые ему предложат, - на строительство этого саркофага у стран G7 уйдет несколько лет. За это время общество под саркофагом окончательно сойдет с ума.
Чтобы жить дальше - перейдя из «пост-Крыма» в «пост-Сирию», - надо как-то заново приноровиться. То есть создать себе формы жизни, которые как бы микшируют явную противоречивость картины мира.
В «пост-Крыму» (между 2014-м и 2017-м) было два больших модуса поведения, два когнитивных стиля. Один - для тех, кто связан с большими госкорпорациями: неважно, с «Газпромом», полицией или федеральной телекомпанией. Тут сохраняется возможность получения больших бонусов. Ради этого можно слегка копировать общий гопнический стиль власти, накапливать «деньжат» и как-то веселиться в своей среде: церковные приходы, неформальные клубы молодых мамаш своего социального круга, экскурсии и внутренний туризм.
Вторая часть общества - «ответственные бюджетники» - находилась в более тяжелом положении. Директор библиотеки или школы не может покинуть свою профессию и миссию, и для него нет таких ощутимых бонусов, как для корпоративника. Поэтому приноравливаются они более пессимистично, веселья не получается. У бюджетников нет таких зажигательных пятниц, как у корпоративной молодежи, «суп пожиже, небо пониже». Но тем не менее обе эти большие социальные группы, глубоко укоренные в российской жизни, составляли базу инерционной политической поддержки путинизма.
Третий модус - миноритарное настроение, «бунтующий остаток» из числа лиц, не связанных корпоративными обязательствами и бюджетной профессией. Ныне это, например, дальнобойщики и «молодые патриоты Навального». А также лица творческих профессий, которые в посткрымский период находились в сложном состоянии ума: «Бежать? Оставаться? Сохранять оптимизм и продолжать пропагандировать институты и культуру или пессимистично удалиться в деревню и писать книгу? Дрейфовать в демшизу? Или аккуратно укреплять в себе стокгольмский синдром в достойных формах?..»
В любом случае на новом этапе все эти модусы в прошлом. На этом новом этапе - между Сирией и отодвинутым в неопределенное будущее «Карибским кризисом» без оттепели и при полном триумфе «Военно-географического общества», да еще и в процессе накрывания бетонным колпаком снаружи - социальный распад примет какие-то новые, неизвестные ранее формы. Мы тут окажемся просто изотопами.
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Бомбежку школ больниц рынков и использование запрещенных конвенциями напалма,фосфорных бомб даже не требуют от асада прекратить..Зато как вата вопила когда украинская армия якобы в Славянске применяла фосфорные бомбы.А что сама вата и асад бомбят в Сирии белым фосфором их не волнует.двойные ватные стандарты.
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Всё в процессе. Не отожествляй человека-преступника и государств-террористов. Их ресурсы, которые они используют для ухода от ответственности, несоизмеримы.
Да, Суд будет - но потребуется время.
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