 Боевики 45 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, вооружения БТР и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на мариупольском направлении боевики из минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Марьинку, из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов - Водяное, из противотанковых гранатометов - Новотроицкое, из вооружения БМП - Широкино, из вооружения БТР - Павлополь, из пулеметов и стрелкового оружия - Березовое. Кроме того, по позициям ВСУ вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки вели огонь вражеские снайперы.
На донецком направлении противник обстреливал Опытное из минометов калибром 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, Авдеевку - из минометов калибром 82 мм, гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов, Вернхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, Луганское - из ЗУ-23-2 и вооружения БМП, Зайцево и Пески - из гранатометов и пулеметов, Пески - из вооружения БМП.
На луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибром 120 мм и противотанковых гранатометов, Новоалександровку - из вооружения БТР и гранатометов, по Катериновке били из гранатометов.
Напомним, 10 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 254 взрыва на Донбассе.
377 3
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске(27)
Следком РФ открыл дела против двух российских граждан за участие в конфликте на Донбассе в рядах "Правого сектора"(47)
"В Европе не может быть безопасности и стабильности, пока Россия не прекратит воинственную внешнюю политику", - МИД поблагодарил "Большую семерку" за поддержку(8)
Тиллерсон прямо спросил, почему США должны интересоваться конфликтом в Украине, - Эро(88)
Главарь ДНР признался, что расстреливает жилые дома. ВИДЕО(0)
В результате обстрела Марьинки в собственном доме был ранен местный житель, - Нацполиция(4)
"Володь, нам че, разворачиваться? Вы борт включили правый?", - перехват радиоэфира вертолета РЭБ ВКС РФ Ми-8МТПР-1 в Крыму. АУДИО(74)
Ответить
Ответить
Ответить