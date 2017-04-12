EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  377  3
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3345) обстрел (5985) штаб (565) Донбасс (14051) Антитеррористическая операция (16439) Марьинка (400)

 Боевики 45 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, вооружения БТР и БМП, - штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины зоне проведения АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении боевики из минометов калибром 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Марьинку, из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов - Водяное, из противотанковых гранатометов - Новотроицкое, из вооружения БМП - Широкино, из вооружения БТР - Павлополь, из пулеметов и стрелкового оружия - Березовое. Кроме того, по позициям ВСУ вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки вели огонь вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

На донецком направлении противник обстреливал Опытное из минометов калибром 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, Авдеевку - из минометов калибром 82 мм, гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов, Вернхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, Луганское - из ЗУ-23-2 и вооружения БМП, Зайцево и Пески - из гранатометов и пулеметов, Пески - из вооружения БМП.

На луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибром 120 мм и противотанковых гранатометов, Новоалександровку - из вооружения БТР и гранатометов, по Катериновке били из гранатометов.

Напомним, 10 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 254 взрыва на Донбассе.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кляті мокша-бупяти....смерть ворогам України !!!! Мочкуйте їх хлопці у відповідь чи просто так,ну так...шоб ніхто не бачив))понарошку робить з клятих фарш..!!птх-птн !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 45 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, вооружения БТР и БМП, - штаб
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти