 На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом сообщает ВВС.
Изъятие вина было произведено по итогам обращения посольства Украины в Италии.
Согласно сообщению, самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на выставке в Вероне была арестована продукция крымских предприятий.
"Организаторы российской экспозиции уточнили, что из основного стенда сняли вина крымских и севастопольских производителей, а к основной выставке российских виноделов претензий не было", - говорится в сообщении.
В министерстве сельского хозяйства РФ информацию о изъятии вин крымского производства подтвердили.
Vinitaly - международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.
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уйду на работу смеясь,агонь.
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Наскільки правда - не знаю.
Ось так.
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Скоро на России: "Бульбофашисты картофельной хунты! Взяли мальчика в одних трусиках и закидали картошкой!"
https://twitter.com/Elshad_Babaev/status/851877891168194561
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"А НЕХ..УЙ СТРОИТЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ". КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ: ЗАТОНУЛ ПЛАВУЧИЙ КРАН С ЭКИПАЖЕМ
https://twitter.com/TroshV/status/851859977409097728
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1.Политура спиртовая, 1960 г.
Цена 87 коп.
«Мы пили все, включая политуру, -
И лак, и клей, стараясь не взболтнуть…»
В. Высоцкий, «Летела Жизнь», 1977 г.
Политура-незабвенная «тетя Поли»-столярная мастика на спиртовом растворе для покрытия деревянных поверхностей. Для приема внутрь: зимой- элементарно вымораживается, летом засыпается крупная соль и интенсивно взбалтывается, после удаления осадка и пены можно пить, если не страшно. В народе любителей политуры прозвали «баклажанами» за характерный фиолетовый цвет лица.
2.Жидкость Тормозная БСН, 1970 г.
Цена 1 руб.
«Тормозуха» популярна была у работников транспортного цеха, особенно зимой. На морозе по лому стекающая жидкость оставляла свои вредные примеси, а то, что скапывало с лома в ведро разливалось и- понеслась авто по кочкам!
3.Одеколон «Тройной», 1971 год,
Цена 98 коп.
«Резьбовой коньяк». «Чиколон»- популярен до сих пор среди бомжей ценой и процентным содержанием спирта- около 80%! Пьется из стакана и запивается холодной водой, ко всем незабываемым ощущениям ещё и благородный запах кельнской воды изо рта обеспечен на целый день.
4.Лосьон «Розовая вода», 1983 год,
Цена 80 коп.
Помните старый анекдот:
« В парфюмерном отделе два алкаша просят два «Тройного» и «Розовую воду»,
Продавщица говорит- «Хорош выпендриваться,-берите уж 3 «Тройных»,
На что они гневно возражают-
Вы-что!, ведь с нами дама».
5.Лосьон «Огуречный», 1984 год,
Вспомните незабвенного Савелия Крамарова в «Джентельменах удачи»:
- выпивка и закуска в одном флаконе.
5.Дихлофос, 1986 г,
Цена 1 руб. 50 коп.
Пшикался в кружку с пивом-
после 5-6 кружек полная потеря связи с окружающим миром обеспечена!
6.Клей бакелито- фенольный «БФ-6», 1966 г. «Борис Федорович»
50 гр., цена 30 коп. Особый хит для ценителей !
«Борис Федорович» в 60-70-е годы был постоянным членом многих производственных коллективов страны Советов. Для внутреннего потребления он требовал предварительной подготовки- смешать с водой, добавить соли и взбалтывать 5-10 минут, в заводских условиях перемешивался при помощи дрели. В результате спиртовая основа клея (крепостью до 30%) отделялась к безмерной радости многочисленных представителей рабочего класса.
7.Гуталлин (крем для обуви), цена 12 коп.
Легенда гласит, что первыми распознали наличие спирта в составе крема для сапог зэки, потом уже и на воле оригинальный способ получения спирта пошел в широкие массы трудящихся.
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Использовался сверлильный станок.
Дрель - для сантехников.
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А в Украине даже в Конституции написано - президент есть Гарантом территориальной целостности. Так он даже военного положения на Донбассе не ввел! АТО скоро сравняется, по времени, с войной СССР и Гекрмании! Понятно - граждане стремятся в Европу, где ЕСТЬ ответственность властей за порядок.
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Та да...а остальное это шмурдяк...а шмурдяк никому и даром не нужен...кроме как винторогим скотам в самой паРаше....
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