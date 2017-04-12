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 На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

Полиция Италии изъяла вино, произведенное на предприятиях оккупированного Россией Крыма, с российского стенда на выставке Vinitaly в Вероне

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украинна, об этом сообщает ВВС.

Изъятие вина было произведено по итогам обращения посольства Украины в Италии.

Согласно сообщению, самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на выставке в Вероне была арестована продукция крымских предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила ноту Италии с целью недопущения экспонирования на выставке товаров из оккупированного Крыма, - Беца

"Организаторы российской экспозиции уточнили, что из основного стенда сняли вина крымских и севастопольских производителей, а к основной выставке российских виноделов претензий не было", - говорится в сообщении.

В министерстве сельского хозяйства РФ информацию о изъятии вин крымского производства подтвердили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты презентуют краденые крымские вина на выставке в Италии

Vinitaly - международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.
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так покупать ворованное мало кто захочет ага, ну ты тешь себя влажными мячтами бомжара
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Эти вина не подлежат ввозу во все цивилизованные страны, а в не цивилизованных (тех, кто поддерживает Рашку) на них либо нет покупателей, либо они никому и на фиг не нужны.
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Кацапня осатанела вкрай -выставляет в ЕС краденое.Просто первобытное общество каменно-угольного периода в набедренных повязках и в шкурах мамонтов.
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У тех, кто поддерживает, Коран запрещает спиртные напитки.
)))
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нежданчик ... а кацапьё считало, что захват Крыма, ни кто и не заметит
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тю.. А "виликие" вчера по новостям распинались,что Россия и Италия - братья,сестры и любовь до гроба....)))) А тут - горлышко от бутылки в спину))
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пусть радуются что горлышко, а ведь могли и розочку пониже спины засадить))
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В спину? Мне показалось, что чуть ниже спины
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На кожному кутку щимити кацапню.В цей раз спрацювали цивлізовано,і натовкли кацапню пикою в лайно.
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Какая выставка вин для кацапья? Пусть пи@дуют в КНДР на выставку боярышника.
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кндр на грани грандиозного шухера, так что туда кацапы вряд ли сунуться.
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На ФБ ще постили ніби-то його висловлювання про ізиг: у відповідь на зауваження В Україні заявив - прийміть як другу державну мову, а тоді будете виправляти.
Наскільки правда - не знаю.

Ось так.
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Що Путін, що Ходорковський, що Навальний -- одного поля ягоди.
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ептыть , скока пафоса, для кацапского урки ... шо за сука блядь такая ))))
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Ходорковский - какой то гондон , шо он там несёт, всем похер ... потому шо расия - это кацапы, а кацапы - должны страдать
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Был мудаком им и помрет. Исходно терпеть этого фарисея не мог.....
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Эльшад Бабаев‏ @Elshad_Babaev 9 ч.9 часов назад
Скоро на России: "Бульбофашисты картофельной хунты! Взяли мальчика в одних трусиках и закидали картошкой!"
https://twitter.com/Elshad_Babaev/status/851877891168194561
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Панове італійські поліціянти (карабінері ?!), пригощайтеся на здоров*я.
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вадим‏ @TroshV

"А НЕХ..УЙ СТРОИТЬ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ". КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ: ЗАТОНУЛ ПЛАВУЧИЙ КРАН С ЭКИПАЖЕМ

https://twitter.com/TroshV/status/851859977409097728
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казали, же довбойобам, що там поробленно ... ничьому не вчатця пивнични мавпи
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В прошлом году тоже что то затонуло, если правильно помню тоже кран при буксировке
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Организаторы выставки видимо не очень интересуются политикои. Но после этого начнут досматривать любую продукцию раши. Не прилично торговать ворованной шапкой.
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Интересно что? Прогноз погоды и штормовое предупреждение дают за несколько днеи . Кацапы буксируют кран при шторме. Как обезьяны
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Со стороні российского стенда ощущался резкий запах денатурата
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я понимаю, чего их так штырит ... не доливают, падлы
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Только представить. Идет МЕЖДУНАРОДНАЯ выставка. Крутая офигенно. Все меряются... винами, смотрят ревниво друг на друга. И тут -бац!!! - ПОЛИЦИЯ! Подходит к тебе, тычет в нос бумажку и начинает сгружать в мешок лучшие образцы твоих экспонатов, приговаривая: "Воровать нехорошо, ну-ну-ну". ПОЗОРИЩЕ!!! А нам приятно. Всунули казламордикам в очередной раз... ну, пусть будет нож в спину. Нех*й шастать.
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Конечно. Вы знаете как некоторые трепетно относятся к производству своих вин и продуктов, где бутылочка вина может стоить десятки и сотни тысяч , а тут такое рашистское чмо с ворованным вином
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Рашка ворует все подряд. Вот Наполеон Сен-Бернара, а рядом Георогий Победоносец из Софрино . Как говорится "без комментариев"
На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма - Цензор.НЕТ 495
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После того как изъяли со стенда крымское вино, ассортимент остался из стекломоя и боярышника.
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Ну не совсем так
==
1.Политура спиртовая, 1960 г.
Цена 87 коп.
«Мы пили все, включая политуру, -
И лак, и клей, стараясь не взболтнуть…»
В. Высоцкий, «Летела Жизнь», 1977 г.

Политура-незабвенная «тетя Поли»-столярная мастика на спиртовом растворе для покрытия деревянных поверхностей. Для приема внутрь: зимой- элементарно вымораживается, летом засыпается крупная соль и интенсивно взбалтывается, после удаления осадка и пены можно пить, если не страшно. В народе любителей политуры прозвали «баклажанами» за характерный фиолетовый цвет лица.

2.Жидкость Тормозная БСН, 1970 г.
Цена 1 руб.
«Тормозуха» популярна была у работников транспортного цеха, особенно зимой. На морозе по лому стекающая жидкость оставляла свои вредные примеси, а то, что скапывало с лома в ведро разливалось и- понеслась авто по кочкам!

3.Одеколон «Тройной», 1971 год,
Цена 98 коп.
«Резьбовой коньяк». «Чиколон»- популярен до сих пор среди бомжей ценой и процентным содержанием спирта- около 80%! Пьется из стакана и запивается холодной водой, ко всем незабываемым ощущениям ещё и благородный запах кельнской воды изо рта обеспечен на целый день.

4.Лосьон «Розовая вода», 1983 год,
Цена 80 коп.
Помните старый анекдот:
« В парфюмерном отделе два алкаша просят два «Тройного» и «Розовую воду»,
Продавщица говорит- «Хорош выпендриваться,-берите уж 3 «Тройных»,
На что они гневно возражают-
Вы-что!, ведь с нами дама».

5.Лосьон «Огуречный», 1984 год,
Вспомните незабвенного Савелия Крамарова в «Джентельменах удачи»:
- выпивка и закуска в одном флаконе.

5.Дихлофос, 1986 г,
Цена 1 руб. 50 коп.
Пшикался в кружку с пивом-
после 5-6 кружек полная потеря связи с окружающим миром обеспечена!

6.Клей бакелито- фенольный «БФ-6», 1966 г. «Борис Федорович»
50 гр., цена 30 коп. Особый хит для ценителей !
«Борис Федорович» в 60-70-е годы был постоянным членом многих производственных коллективов страны Советов. Для внутреннего потребления он требовал предварительной подготовки- смешать с водой, добавить соли и взбалтывать 5-10 минут, в заводских условиях перемешивался при помощи дрели. В результате спиртовая основа клея (крепостью до 30%) отделялась к безмерной радости многочисленных представителей рабочего класса.

7.Гуталлин (крем для обуви), цена 12 коп.
Легенда гласит, что первыми распознали наличие спирта в составе крема для сапог зэки, потом уже и на воле оригинальный способ получения спирта пошел в широкие массы трудящихся.
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По п.6.
Использовался сверлильный станок.
Дрель - для сантехников.
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В Крыму то что ты пил делается из порошка, то что натуральное, шло на экспорт.
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Полезное вино стоит либо дорого , либо ты его делаешь сам.
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Идет для спаивания комиссий на винпункте...один раз попал к знакомым болгарам на винпункт...все бочки были железные, а одна деревянная...
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А наглые свинорылые потащили ворованное к друзьям хуйла. А тут бац...дружба кончилась. Зарвались говнюки.
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Интересно. Сколько видов Бояры представила сРашка на этой выставке?
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Там была и Боярка "Обыкновенная", и Боярка "Кремлёвская"
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Что в этой стране нравицца - есть страны, в которых Система несет ответственность за принятие решения. Решено - Крым это Украина и точка. И выполняется.
А в Украине даже в Конституции написано - президент есть Гарантом территориальной целостности. Так он даже военного положения на Донбассе не ввел! АТО скоро сравняется, по времени, с войной СССР и Гекрмании! Понятно - граждане стремятся в Европу, где ЕСТЬ ответственность властей за порядок.
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Гоблин перетер с )(уйлом,что бы через него сплавить ворованное бухло.)(УЙЛО сгоношил кацапских лепил и те подключили своих барыг в Италии.Тема бы проконала,но терпилы(пострадавшая сторона) подключили местных мусоров.Через весь этот кипишь)(уйло оказался порожняком и не потянул мазу за базар.Гоблин,понимая что с его авторитетом ловить не хер,начал менжеваться,незная как дать предъяву пахану.Пахан(он же )(уйло) на сходняке перед лохами порвал майку на себе и начал козлить по беспределу закордонных мусоров.Лохи,заподозрив,что пахан уже не тот )(уйло который был когда то,тихо повозмущались и разбежались по хатам.По оконцовке все остались при своих за исключением кинутого Гоблина,на которого скорее всего )(уйло и сплавит все косяки....Вот такая сложная вещь международная политика
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Кстати "макнули в дерьмо" очень тонко и жестоко!
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После снятия крымских вин у рашки на стенде остался один шмурдяк. С шмурдяком в Италию?(((
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Что вонючие кацапы, не получается барыжить краденным?
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Еще лучшим вариантом было бы, чтобы изъятые вина были выставлены на украинском стенде. Я понимаю, что это мечты, но сколько было бы дополнительных разрывов пуканов за паребриком!
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Странная реакция на росиси по этому поводу. Хвастаются, что пока вина арестовывали, они успели почти все распродать и раздать. И вывод - не они тупые, а итальянцы - лохи.
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два ящика вина, списанного на представительские расходы ... это серьёзное завоевание Европейского рынка ... и да ... повод, для крысинной гордости , твари же ... гыыы
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.,,,,только расея такое делает....сначала насрет , а потом носится с этим дерьмом, доказывая всему миру.что это кремлевский кашалад от ла ла ла....сначала зарин,а опосля ,у них есть сведения о других местах его применения.....но если есть сведения о других местах применения зарина....тогда почему не было указано то место.где убито зарином с "благословения" Кремля 100 человек?
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а к основной выставке российских виноделов претензий не было", - говорится в сообщении. Источник: http://censor.net.ua/n435973

Та да...а остальное это шмурдяк...а шмурдяк никому и даром не нужен...кроме как винторогим скотам в самой паРаше....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма
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