 За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 10 апреля в ходе АТО также были ранены пятеро военнослужащих.
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