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 За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО

Пятеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе АТО 11 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 254 взрыва на Донбассе 10 апреля

Как сообщалось ранее, 10 апреля в ходе АТО также были ранены пятеро военнослужащих.



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