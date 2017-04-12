 По факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-офицер отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области Ольга Грабарь.
"Накануне во время столкновений возле офиса "Сбербанка" пострадали, по уточненным данным, двое правоохранителей и один активист. Открыто производство по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (препятствование законной хозяйственной деятельности) и ч. ст. 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителей)", - сказала она.
По ее словам, в отношении сотрудников полиции был применен слезоточивый газ. "Двое полицейских и активист доставлены с травмами в больницу. После оказания медпомощи всех троих отпустили домой", - добавила пресс-офицер.
Напомним, примерно в 8:00 10 апреля более полусотни активистов партии "Национальный корпус" заблокировали пеноблоками вход в офис "Сбербанка" по улице Донец-Захаржевского. Они установили палатку, объявив акцию бессрочной. Правоохранители, которые прибыли на место, в бронежилетах и касках оттеснили активистов. По уточненным данным, внутри заблокированного банка находились люди.
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міліціїполіції за словами сАбакова садистів немає
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Мало одного пожара?
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Там пенсионеры в основном.
Дайте уж им дожить свой век спокойно.
А что Украина не с Донбассом? Все, отпиляли? Признали независимость?
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Если бы не было антимайдана, не было бы и кровищи и ненависти.
Сейчас "патриоты" выполняют роль того антимайдана. Разжигают ненависть.
Так не должно быть. Вышли сепары, погундели, разошлись. Сказалим лишнее - отхватили от полиции. "Патриоты" и атошники тут не при чем. Им не за чем идти в тот же сквер как антимайдану незачем было пертись в Киев.
Не должно быть противостояний граждане-граждане.
Только граждане-власть.
И тогда не будет никакоц гражданской войны (дополнительной)
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В любом случае пресекать противоправные действия (сепаратизм например если он там был, а его там не было) должна полиция а не активисты.
Активисты могут только свой митинг устроить.
Желательно в другом месте
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Вот тогда бы , зная , что это даром не пройдет , многие из сепарни трижды подумали б - а стоит ли выходить кричать на свою голову .
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Если вас послушать то всех "патриотов" давно пора пересажать потому что призывают свергать власть.
Даже силой. А вот это как раз незаконно.
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А правда в том что донбасс устроили такие как ты шашлычницы.
И тырить таких как ты полиции и тырить пока дурь не выйдет из башки тупой.
Только ты тогда начнешь пищать что ты никакая не шашлычница, а "мирна протествульниця"
И что ты ничего не делала никому и никогда.
И вообще. А тебе за що?
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Пошло нафиг, казламордое чмо.
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Такие же тупые как ты в донецке убивали проукраинских активистов, развязывая войну. Вы вообще с ними в унисон старались.
И чем ты лучше? Такая же вата как они.
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ни из них
ни из тебя.
Потому вас и разнимают и разводят по углам как детей малых.
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ЗАЯВА ИЗВЕСТНОГО ВОЛОНТЕРА БЬЕТ РЕКОРДЫ В СЕТИ: Украинцы обяжут олигархов вернуть награбленное. Каждый получит по той будке, которую заслуживает | BOMBANEWS
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Все требования МВФ. Томагавк Трампа. Замещение Порошенкоhttps://youtu.be/UBSBZPV7Ktc
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против должностных лиц Украины, сотрудничающих с агрессором,в том числе, и в
продолжающимся функционировании его банков в Украине,
против полиции, выполняющей их преступных приказы по охране этих банков.
А не против граждан Украины, адекватно реагирующих на врага, на госизмену.
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