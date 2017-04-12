EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  433  24
Все про:драка (2048) Нацполиция (6869) Сбербанк (185) уголовное дело (2237) Харьков (4154) блокирование (171) Национальный корпус (44)

 По факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела

По факту столкновений между полицейскими и активистами возле "Сбербанка" на улице Донец-Захаржевского в Харькове открыты три уголовных производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала пресс-офицер отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области Ольга Грабарь.

"Накануне во время столкновений возле офиса "Сбербанка" пострадали, по уточненным данным, двое правоохранителей и один активист. Открыто производство по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (препятствование законной хозяйственной деятельности) и ч. ст. 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителей)", - сказала она.

По ее словам, в отношении сотрудников полиции был применен слезоточивый газ. "Двое полицейских и активист доставлены с травмами в больницу. После оказания медпомощи всех троих отпустили домой", - добавила пресс-офицер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, примерно в 8:00 10 апреля более полусотни активистов партии "Национальный корпус" заблокировали пеноблоками вход в офис "Сбербанка" по улице Донец-Захаржевского. Они установили палатку, объявив акцию бессрочной. Правоохранители, которые прибыли на место, в бронежилетах и касках оттеснили активистов. По уточненным данным, внутри заблокированного банка находились люди.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
звісно активісти винні бо ж в міліції поліції за словами сАбакова садистів немає
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят в Одессу приехала спецкомиссия по расследованию правомерности действий полиции из за вчерашнего инциндента с выкручиванием рук , наручниками и дубинками, посмотрим ,что выродит аваковская спецкомиссия, наверняка скажут , что это была самозащита , и была угроза жизни полицейским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нечего столкновения провоцировать.
Мало одного пожара?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто по вашему провоцировал? Те кто хотят Украину в Одессе , или те сепары ,кто кричали там -" Донбасс Одесса с тобой!"? Или полиция , которая на глазах у сепаров била дубинками проукраинских активистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Относитесь к ним как к городским сумасшедшим. соберутся повякают и разойдутся.
Там пенсионеры в основном.
Дайте уж им дожить свой век спокойно.
А что Украина не с Донбассом? Все, отпиляли? Признали независимость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они не хотят доживать свой век спокойно, они хотят Одессу превратить в Донбасс, те кто хотят жить спокойно , гуляют с внуками в парках, ходят в театр, или поликлинники, пекут пирожки и ждут детей в гости.Не перекручивайте, и не смешно, когда бывших атошников обзывают мразями и тварями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы не сталкивали лбами восток и запад, не было бы никакого Донбасса и никакого АТО.
Если бы не было антимайдана, не было бы и кровищи и ненависти.
Сейчас "патриоты" выполняют роль того антимайдана. Разжигают ненависть.

Так не должно быть. Вышли сепары, погундели, разошлись. Сказалим лишнее - отхватили от полиции. "Патриоты" и атошники тут не при чем. Им не за чем идти в тот же сквер как антимайдану незачем было пертись в Киев.

Не должно быть противостояний граждане-граждане.
Только граждане-власть.
И тогда не будет никакоц гражданской войны (дополнительной)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
У нас вообще демократия. Каждым может говорить что хочет в определенных пределах.
В любом случае пресекать противоправные действия (сепаратизм например если он там был, а его там не было) должна полиция а не активисты.
Активисты могут только свой митинг устроить.
Желательно в другом месте
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже проходили это на Донбассе ,не надо путать демократию и анархию, действия полиции не правомерны ,хотя бы по тому , что за призывы к сепаратизму должны быть задержания , и ответственность предусмотренная законом.
Вот тогда бы , зная , что это даром не пройдет , многие из сепарни трижды подумали б - а стоит ли выходить кричать на свою голову .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где призывы к сепаратизму?
Если вас послушать то всех "патриотов" давно пора пересажать потому что призывают свергать власть.
Даже силой. А вот это как раз незаконно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже отвечать не хочу на твой бред, вот так ,вы , ватоголовые и допроситесь майский шашлык на "бисс", не обижайтесь потом.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вот такие как ты потом рассказывают что донбасс сдал порошенко (хотя он тогда никто был)
А правда в том что донбасс устроили такие как ты шашлычницы.
И тырить таких как ты полиции и тырить пока дурь не выйдет из башки тупой.
Только ты тогда начнешь пищать что ты никакая не шашлычница, а "мирна протествульниця"
И что ты ничего не делала никому и никогда.
И вообще. А тебе за що?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пошел вон ,быдло прокацапское ,гражданская война в твоей пустой голове одна извилина с другой бореться за место в киселе.
Пошло нафиг, казламордое чмо.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
странно. ты кричишь надо бить бабулек, а у меня вата в голове. Нет, это у тебя в голове пусто.
Такие же тупые как ты в донецке убивали проукраинских активистов, развязывая войну. Вы вообще с ними в унисон старались.
И чем ты лучше? Такая же вата как они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда-то до тебя дойдет что шашлыков вообще не должно быть.
ни из них
ни из тебя.
Потому вас и разнимают и разводят по углам как детей малых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
АКАБами были - ими и остались. Хоть какое название не давай - а все равно мусора
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Информация к размышлению
Все требования МВФ. Томагавк Трампа. Замещение Порошенкоhttps://youtu.be/UBSBZPV7Ktc
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уголовные дела (по государсьтвенной измене) следует открывать
против должностных лиц Украины, сотрудничающих с агрессором,в том числе, и в
продолжающимся функционировании его банков в Украине,
против полиции, выполняющей их преступных приказы по охране этих банков.

А не против граждан Украины, адекватно реагирующих на врага, на госизмену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во-во. А то как-то вот это - "Открыто производство по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (препятствование законной хозяйственной деятельности)" Источник: http://censor.net.ua/n435971" - применительно к собственности страны-агрессора хреновато выглядит (мягко говоря).
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоПо факту потасовки между полицией и активистами у харьковского "Сбербанка" открыты три уголовных дела
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти