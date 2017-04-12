 Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом пишет The New York Times, цитируя доклад американских спецслужб, который был опубликован 11 апреля.
"Сирийский режим и его главный союзник - Россия - пытались запутать мировое сообщество в вопросе, кто несет ответственность за применение химического оружия против сирийского народа в этой и других атаках", - сказано в документе.
В докладе отмечается, что Россия сперва отвергла сам факт атаки, называя все свидетельства фальшивыми, а затем утверждала, что массовое отравление произошло из-за авиаудара по складу террористов с химоружием.
По информации спецслужб, бомбардировка, как утверждали в РФ, произошла днем в 11:30-12:30, хотя первые сообщения об атаке появились в соцсетях около 7:00. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают попадание снаряда на дорогу, а не в здание.
В США также уверены, что сирийские повстанцы не в состоянии сфальсифицировать такое количество разнообразных свидетельств с места атаки и из больниц, которые при этом могли бы обмануть СМИ и спецслужбы.
Действия России, как утверждается в докладе, укладываются в "знакомый паттерн" и заключаются в распространении "различных противоречивых утверждений с целью посеять сомнение внутри мирового сообщества". По мнению США, Россия так действовала и ранее, пытаясь скрыть применение режимом Асада химического оружия.
В докладе сказано, что США уверены в использовании в химической атаке нервно-паралитического газа зарина. По мнению спецслужб, режим Асада спланировал атаку в ответ на наступление повстанцев в провинции Хама. В конце марта и в день бомбардировки на аэродроме "Шайрат" были люди, которых связывают с сирийской программой химического оружия.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Ни в одном заявлении х@йло3/14дерации, нет ни грамма правды!
И не тратте время, на её поиски...
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И, как всегда, своих обещаний не выполнила!
И должна ответить за это!
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чтобы доказать ,
что Кремль, которому сделать это - "раз плюнуть", очередной раз врет, дезинформирует человечество.
Более рационально и исторически оправдано априори относитьсяк любым сведениям, исходящим от Кремля как к вранью и дезинформациии (презумпция дезинформации),
если Кремль не представит убедительные доказательства обратного.
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космическаятюремная кружка Сергея Королева
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http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/saddam/saddam2prilI.htm
Учи матчасть, Му-му!
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Бутусов, это у тебя такая намеренная редакционная политика в части заголовков? Достал!
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Странные эти Янки.
Виноваты Асад и хуйло, а осиротили 300 детей и оставили без средств к существованию 1000 семей простых сирийцев, обслуживающего персонала.
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