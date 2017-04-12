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Все про:дезинформация (72) Россия (69873) Сирия (2343) спецслужбы (320) США (12341) химическое оружие (96)

 Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times

Россия сознательно распространяла противоречивую информацию о химической атаке в Сирии 4 апреля с целью "посеять сомнение внутри мирового сообщества".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом пишет The New York Times, цитируя доклад американских спецслужб, который был опубликован 11 апреля.

"Сирийский режим и его главный союзник - Россия - пытались запутать мировое сообщество в вопросе, кто несет ответственность за применение химического оружия против сирийского народа в этой и других атаках", - сказано в документе.

В докладе отмечается, что Россия сперва отвергла сам факт атаки, называя все свидетельства фальшивыми, а затем утверждала, что массовое отравление произошло из-за авиаудара по складу террористов с химоружием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис

По информации спецслужб, бомбардировка, как утверждали в РФ, произошла днем в 11:30-12:30, хотя первые сообщения об атаке появились в соцсетях около 7:00. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают попадание снаряда на дорогу, а не в здание.

В США также уверены, что сирийские повстанцы не в состоянии сфальсифицировать такое количество разнообразных свидетельств с места атаки и из больниц, которые при этом могли бы обмануть СМИ и спецслужбы.

Действия России, как утверждается в докладе, укладываются в "знакомый паттерн" и заключаются в распространении "различных противоречивых утверждений с целью посеять сомнение внутри мирового сообщества". По мнению США, Россия так действовала и ранее, пытаясь скрыть применение режимом Асада химического оружия.

В докладе сказано, что США уверены в использовании в химической атаке нервно-паралитического газа зарина. По мнению спецслужб, режим Асада спланировал атаку в ответ на наступление повстанцев в провинции Хама. В конце марта и в день бомбардировки на аэродроме "Шайрат" были люди, которых связывают с сирийской программой химического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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А, господа янки, попробовали российского киселя на вкус?
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Не то слово-аж отрьігнули 60-ю залпами,в отличие от сглотнувшей,облизавшейся и утёршейся головой в песке юлопьі.Уж молчу о сотне сруцких,ползающих на коленях вокруг серицкого барака с мольбой к какому-то их богу по имени "бля пистец"!
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Спецслужбы и силовики-ястребы сейчас рулят в США, а не Трамп. В общем свинособакам я не завидую
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В США рулит тот у кого долларовый печатный станок
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Всю вину россии можно будет понять уничтожив эту клоаку, и куда денется этот Асад без поддержки плюгавого карлика, все жертвы нынешних военных конфликтов по вине страны упырей- кацапии.
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"Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет!"...
Ни в одном заявлении х@йло3/14дерации, нет ни грамма правды!
И не тратте время, на её поиски...
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В Сирии вряд ли есть нормальные специалисты по производству и применению химического оружия. Так. что это Асаду помогли спецами и компонентами их россии, средства доставки тоже российский. Поэтому россия и лгала.
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Но эти запасы нужно обслуживать, обновлять...Таких специалистов в Сирии не было, тем более это всегда поручают производителю
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Ну тогда перепиши википедию, там сказано что эти запасы уничтожены.
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Какую, английскую или кацапскую? В английской такого нет
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Так раиССя ж выступила гарантом уничтожения химического оружия Асада!
И, как всегда, своих обещаний не выполнила!
И должна ответить за это!
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отключить Параше Интернет... И закрыть все Рашн-СМИ за границей.. Дело то
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Самое действенное это перестать покупать нефть. Через пару месяцев кацапня приползёт за едой
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к осени и так приползут. .Не к осени так к выборам 2018
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окурок в крымле ишет ответ.....шо та будет..що та будет, а может его уже и докурят и выбросят....навсегда.....
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з часів андрія боголюбського, батия, івана ІV грозного, петра І нічого не змінюється вже протягом майже 9 століть - ненажерлива дика орда продовжує сіяти війну, смерть, брехню і рюзьге мирЪ
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Короче позиция Штатов такая, это не РФ буквально, но из РФ покрывалось. Короче это организовано по факту РФ, но Хуйлу если он не будет упорствовать позволяют спрыгнуть что асадиты это устроили без его ведома. Интересно кремлевскому гопнику хватит инстинкта самосохранения принять этот широкий жест?
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Хватит... ему все эти Асады только для прикрытия своей задницы и нужны.
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Неоправдано много усилий и времени тратит мировое сообщество на то,
чтобы доказать ,
что Кремль, которому сделать это - "раз плюнуть", очередной раз врет, дезинформирует человечество.
Более рационально и исторически оправдано априори относитьсяк любым сведениям, исходящим от Кремля как к вранью и дезинформациии (презумпция дезинформации),
если Кремль не представит убедительные доказательства обратного.
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Poo teen "Ватнику холодно,больно-Кинуть- его в том успех:Злобy и хамство- на вольных,Дикость и лживость-на всех!Не потому,что безсильный-Мозг его злом искажён-Демагогично-терпильный-В септике ползать рождён.Красный лацкан поцриота,Хайльево-дрочерный форс,-Даже до днища болота Вверх не расправит свой торс.Чмо и шалава по-сути,мем"где поел-там посри",Сверху понос словоблудий-Мыканье гнуса внутри.Бульканьем мерзко-нелепым,Хлюпаньем мразью на Мир,Шапкозакидочньім бредом-В чане дерьма его пир.Вечно с пылающим задом,-Выплядь гнилого совла Чавкает глистом и гадом С кличкой недосца х"ла.Ватник- "обкаканный подрост"-Poo teen в английском звучит.Видно,совковость там поросль-В массе своей тот же shit!"
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"знакомый паттерн" - это они явно намекают на кацапскую истерию и сотни "версий" после сбитого над Донбассом Боингом.
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этот "паттерн".. говорит ещё об одном Они так делают тогда.. когда нужно сбить след, который приведёт к ним самим..
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КацаПсинская Падаль всегда творит черные дела из-под тишка,в Крыму нет.в ДАУНбассе нет,В Сирии только техники и шоферы помогают Асаду уничтожать чеченских Ваххабитов....не страна а Сталагмитные трусы
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Путлеру пальчиком погрозят в очередной раз
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так это и дураку понятно..тоже мне гении мысли-догадок )
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Блин, забанили на срувесне. И че таперича делать? Застрелиться, повеситься? Неееее, пойду рюмашку хряпну за день космонавтики. Кстати у меня кошка сейчас окотивается, уже трое "космонавтиков", должно быть больше.
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кацапы не могут не пи*деть,потому что, если они перестанут пи*деть, они могут превратиться в людей
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Причина войны в Сирии : нежелание проводить реальные выборы президента . Для этого Асад создал национальную гвардию для подавления протестов . Но против выступили националисты - помиркованая опозиция . Асад Ее начал разгонять . Рашка помогает оружием нац гвардии убивать протестующих которые взяли оружие . Запад помогают опозиции оружием . Война . Ввели санкции личные для приближенных Асада и него лично . Арестовали бабло и недвижимость . Интересно . У нас не дойдёт до такого ?
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Обещали изгнать с позором за плохое отношении к россии.
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вы говно а не козаки.тузы дырявые,подстилки кадырорвские.козявки чмошные.Настоящие Козаки-Сичовики с Хортицы,Запорожцы.Метелят вас обсосков только отлетаете.А для вас кизяков порточных-"чечня круто" на кадыровском мосту.Позорники блеать.
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ДОБРОГО РАНКУ , ДРУЗІ !!!Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4856
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Зеленский - такое гавно, как и Порошенко
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https://www.youtube.com/watch?v=G8Gpdiicoas Посол США в РФ Макфол рассказал россиянам, почему США Сверхдержава, а РФ - нет.
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на фоне того что твориться в Украине и мире,радует что хотябы за Россию взялись не по детски!
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С днем космонавтики:
космическая тюремная кружка Сергея Королева
Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3932
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мне наплевать на рассею но америка разбомбила ирак и опустила в нищету её народ по сфабрикованому наличию химоружия. два сапога --- пара.
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США свергла кровавого диктатора Хусейна, а Россия поддерживает кровавое чмо Асада! Разницу чувствуешь?
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Вы уверены, что для свержения диктатора чужой страны надо убивать население этой страны и уничтожать ее инфраструктуру и какой-никакой уклад? Что им денег не хватает придумать что-то более человеческое, кроме убийств всех подряд?
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Не хим. оружия, а ядерного оружия. А химическое оружие Саддам применял неоднократно. Не пести о том, о чем не ведаешь.
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за период с апреля 1984 по август 1988 года было зарегистрировано не более 40 случаев применения ОВ. Число жертв химической войны со стороны Ирана неизвестно. Оценочно, всего от воздействия химического оружия пострадало 5-10 тысяч иранцев минимум.

http://historiwars.narod.ru/Index/XXv/saddam/saddam2prilI.htm

Учи матчасть​, Му-му!
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"Подозревают"?! Какой дегенерат писал заголовок?! Они прямо обвиняют во лжи рашистов, а не подозревают!

Бутусов, это у тебя такая намеренная редакционная политика в части заголовков? Достал!
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Китайцы участвовали в контроле и подтвердили уничтожение хим.оружия в Сирии.Явная провокация.Да и нафига это Асаду?
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Пупсик, ты не понял: если врач прописал "Томагавки", то надо принимать, а не капризничать Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times - Цензор.НЕТ 446
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даже уже самые недалекие должны были понять чего стоит гбшное кремлевское вранье.Разбираться в нем как в помойке ковыряться
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А раше еще кто то верит, все что они говорят - вранье. Вся их история вранье
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Странные эти Янки.
Виноваты Асад и хуйло, а осиротили 300 детей и оставили без средств к существованию 1000 семей простых сирийцев, обслуживающего персонала.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times
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