 У Пентагона нет доказательств причастности России к химической атаке в Сирии, - Мэттис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил глава ведомства Джеймс Мэттис.
По его словам, химическую атаку на мирных жителей Сирии спланировали и осуществили войска Башара Асада. Мэттис напомнил, что сирийский президент несколько раз применял химическое оружие против своих противников. Он подчеркнул, что это обстоятельство делает ситуацию беспрецедентной и требующей решительных действий.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе
Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты - метаболит газа зарин, передает ZN.ua.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.
7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
http://www.segodnya.ua/world/turciya-podtverdila-chto-dlya-himicheskoy-ataki-v-sirii-primenyalsya-zarin-1012024.html
По химическим анализам давно определили, что зарин российский
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А на санкции асад чихал.Ну тогда и Украина имеет право сепарастов уничтожать.Почему асаду врагу сша можно бомбить школы больницы рынки запрещенным оружием а Украине союзнику Сша нельзя вооруженных сепарастов и наемников уничтожать обычными снарядами ?
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2. Під час візиту Тілерсона не хочете москалів дратувати ?
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www.veteranstoday.com
обратите внимание на фотографию:
А теперь, поиск картинки:
e-vijesti.com
Оказывается это НЕ Томагавк, а РУССКИЙ КАЛИБР, и фото сделано еще в 2016 году.
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Здесь полно доказательств.
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где нет кацапских "ихтамнетов", там нет и атак с помощью нервно-паралитических газов.
чем не доказательство? - ru.wikipedia в помощь.
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