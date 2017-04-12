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Все про:G-7 (155) G8 (49) МИД РФ (961) Россия (69869) Захарова (86) Большая семерка (9)

 Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции"

Разговоры о возможном возвращении России в "Большую восьмерку" (G8) являются несерьезными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

"Что касается темы обратного возвращения в "восьмерку", которую мы слышим с той стороны. Во-первых, это действительно раздается только с той стороны, а во-вторых, какие-то дешевые спекуляции. Примут решение какое-то - оно, наверное, будет как-то рассмотрено. Не примут - зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий", - сказала она.

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Группа семи (G7, "Большая семерка") - объединение экономически развитых стран, в которое входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми, или "Большая восьмерка" (G8). В марте 2014 года в результате событий в Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".
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Захарова и дипломатия это примерно как Хуйло и свобода слова.
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Вернут россию в восьмерку, но не в этом тысячелетии и по частям после ее расформирования.
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"Нихатимъ мы ни в какие васьмёрки!
Намъ и дома харашо!"
Сказала и ушла домой...
Захарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции" - Цензор.НЕТ 6798 ...
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Нахрена ватникам восьмерка, когда есть пятерка - кацапстан, сирия, Иран, КНДР и хезболла.
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Молодец, все правильно сказала. Россия не торгуется!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗахарова о восстановлении "Большой восьмерки" с участием России: "Какие-то дешевые спекуляции"
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