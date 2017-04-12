 "Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 37-летний житель Покровска в июле 2014 года приехал в Донецк, чтобы вступить в "армию ДНР". Он выбрал себе позывной Мурчик.
Мужчину завербовал в свое подразделение кум, который пообещал зарплату в 500 долларов плюс бесплатное питание и сигареты. Наемнику выдали самозарядный карабин Симонова и поставили на блокпост у завода в микрорайоне Азотный.
"Проверяли багажники и прописку. Дней 10 пробыл там, потом ушел. Не понравилось вообще ничего, в частности, как к нам относились. Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - рассказал боевик.
Жил он с такими же "воинами" в казарме по 20 человек в комнате. Никаких денег не получил.
Кум впоследствии сбежал в Россию, а мужчина вернулся в Покровск. Все это время он жил дома.
Сейчас злоумышленник задержан. Экс-боевику грозит до 8 лет лишения свободы.
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