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 "Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске

В Донецкой области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 37-летний житель Покровска в июле 2014 года приехал в Донецк, чтобы вступить в "армию ДНР". Он выбрал себе позывной Мурчик.

Мужчину завербовал в свое подразделение кум, который пообещал зарплату в 500 долларов плюс бесплатное питание и сигареты. Наемнику выдали самозарядный карабин Симонова и поставили на блокпост у завода в микрорайоне Азотный.

"Проверяли багажники и прописку. Дней 10 пробыл там, потом ушел. Не понравилось вообще ничего, в частности, как к нам относились. Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - рассказал боевик.

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Жил он с такими же "воинами" в казарме по 20 человек в комнате. Никаких денег не получил.

Кум впоследствии сбежал в Россию, а мужчина вернулся в Покровск. Все это время он жил дома.

Сейчас злоумышленник задержан. Экс-боевику грозит до 8 лет лишения свободы.
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Мурчик думал, что ему там каждый день будут крынку со сметаной давать, но просчитался
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Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло.
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA
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Вот, что на самом деле случилось с Мурчиком в ДНР:
"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске - Цензор.НЕТ 8393
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Мурчик значит приблатнённый, мурчать - говорить с характерным блатным растягиванием слов.
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От падла сепарська ! Додумався споганити найпоширеніше котяче ім*ячко.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске
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