 Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Вы, Россия, спросите себя: та ли это страна и тот ли режим, который вы хотите поддерживать? Вы ведь раньше подписали международные соглашения, где небезосновательно сочли, что применение химического оружия должно быть запрещено для каждой страны", - сказал он.
Он подчеркнул, что Москва "поставила под удар свое имя". По его мнению, когда-то РФ признает, что "находится на неправильной стороне истории".
Представитель администрации президента США также обратил внимание, что Россия оказалась в одной команде с режимами Ирана, Сирии и Северной Кореи, подчеркнув, что эти страны "не являются хорошей компанией".
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
851 27
Материалы по теме: Война в Сирии
Турция завершила строительство 556-километровой стены вдоль границы с Сирией(39)
"Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке(57)
"Скучно, девочки", - Путин прокомментировал применение химического оружия в Сирии. ВИДЕО(163)
Двое российских военнослужащих ликвидированы в Сирии: еще один ранен(0)
Труни Путіна й Асада винесуть із театру історії одну за одною – письменник(0)
Россия заранее знала о планах Асада применить химическое оружие, - Associated Press(144)
США не исключают новых ударов по Сирии в случае повторения химатак, - Белый дом(75)
11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
Екатерина Макаревич. Украина и Россия
11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
Ответить
11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.
Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...
Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.
Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.
Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.
Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.
В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.
Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».
Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».
Это разные культурные коды.
10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.
По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.
Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:
«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»
Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:
«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».
А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.
Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.
Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.
Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.
Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.
И она гораздо лучше российской.
Что бы там ни говорили по российскому телевизору.
Екатерина Макаревич.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
все остальное придет со временем, главное - не сдаваться !
Ответить
Неправильная сторона (Сирия) * Неправильную сторону (Украина) = Правильная сторона.
ЗЫ: извините, я немного пьян
Ответить
Ответить
http://ua.korrespondent.net/world/3838721-derzhdep-sprostuvav-slova-tillersona-pro-ukrainu
Ответить
Ответить
И давно это у них ?
А так же деловую репутацию.
Тиллерсон не имеет понятия о чем говорит Эро.
А Эро говорит так как он понимает.
Ответить
Но, что-то уже начинают понимать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы ещё не поняли?
Х@йлу похер в каком "мусорном баке истории" будет его 3/14дерация!
У него есть цель - слепить из "россии" Х@йлостан, по типу собственной свиньи-копилки!
Как пример - Северная корея...
Там везде, куда не ткни - ЖОПА!!!
В большинстве своём люди, за всю свою долбаную жизнь не видели ни одного куска мяса...
Нищета тотальная!
За любое неповиновение, или (не дай Бог) протест, людей семьями отправляют в лагеря ПОЖИЗНЕННО!!!
Но кимчепух со своими жополизами, чувствует себя вполне хорошо...
Сделать из "россии" такой же "рай некрофила" - х@йломечта!
А х@йловата раздуплится только тогда, когда зарплату на заводах начнут получать кусочками хлеба(напополам с опилками) в 125грамм весом...
Кароче - забейте...
Ответить
Сегодня, 19:14 Просмотров: 1163
Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе
Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты - метаболит газа зарин, передает ZN.ua.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.
7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
http://www.segodnya.ua/world/turciya-podtverdila-chto-dlya-himicheskoy-ataki-v-sirii-primenyalsya-zarin-1012024.html
Ответить
Ответить