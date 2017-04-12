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Все про:Россия (69869) Сирия (2338) США (12336) поддержка (360) химическое оружие (91) Асад (185) Спайсер (6)

 Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом

Власти Сирии под руководством президента Башара Асада совершили серьезные преступления против мирного населения, поэтому руководству России следовало бы прекратить его поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Вы, Россия, спросите себя: та ли это страна и тот ли режим, который вы хотите поддерживать? Вы ведь раньше подписали международные соглашения, где небезосновательно сочли, что применение химического оружия должно быть запрещено для каждой страны", - сказал он.

Он подчеркнул, что Москва "поставила под удар свое имя". По его мнению, когда-то РФ признает, что "находится на неправильной стороне истории".

Представитель администрации президента США также обратил внимание, что Россия оказалась в одной команде с режимами Ирана, Сирии и Северной Кореи, подчеркнув, что эти страны "не являются хорошей компанией".

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.


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Екатерина Макаревич. Украина и Россия

11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.

Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...

Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.

Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.

Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.

Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.

В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.

Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».

Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».

Это разные культурные коды.

10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.

По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.

Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:

«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»

Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:

«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».

А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.

Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.

Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.

Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.

Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.

И она гораздо лучше российской.

Что бы там ни говорили по российскому телевизору.

Екатерина Макаревич.

Екатерина Макаревич. Украина и Россия

11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.

Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...

Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.

Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.

Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.

Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.

В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.

Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».

Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».

Это разные культурные коды.

10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.

По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.

Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:

«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»

Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:

«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».

А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.

Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.

Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.

Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.

Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.

И она гораздо лучше российской.

Что бы там ни говорили по российскому телевизору.

Екатерина Макаревич.
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Екатерина Макаревич. Украина и Россия

11.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Недавно меня спросили, а ты останешься в Украине, будешь получать украинское гражданство? И я честно скажу, что когда я переехала полтора года назад в Киев, то себе внутренней говорила, что вот падет путинский режим - и я вернусь. Все же Родина.

Но спустя время поняла, что глубоко ошибалась...

Социальную среду в России определяет не Путин, и даже не его система.

Атмосферу в обществе определяет Культура общения между людьми.

Не телевизор и не пропагандистские российские СМИ, а то, как люди друг с другом общаются.

Так вот, в российской среде нет главного элемента, который обычно составляет человеческое общение - доверия.

В России ты априори никто. Ты либо встраиваешься в вертикаль, либо становишься изгоем. Другого не дано.

Культура общения в России состоит в принципе «Я выше тебя».

Культура общения в Украине - из принципа - «я + ты = мы».

Это разные культурные коды.

10 лет жизни в Москве сделали из меня «человека в футляре». Когда тебе постоянно приходится доказывать своё право на личную внутреннюю свободу, ты перестаёшь доверять людям, и уважать их право. Ведь они-то не дают тебе возможности на твою собственную свободу.

По сути, вертикаль жизни в России делает из человека эгоиста, развивает цинизм и уничтожает искренность.

Недавно одна подруга рассказывала, как в Танзании, где, кстати, есть меню на английском, русском и украинском, ее как-то спросил местный:

«А почему вы, украинцы, такие счастливые, а русские такие несчастные?»

Когда она переспросила, почему он так думает, он ответил:

«Так вы всегда улыбаетесь, а русские почему-то злые ходят, никому не улыбаются, отмахиваются постоянно от любого общения...».

А как по-другому, когда русский человек ежедневно чувствует свою ничтожность, какие улыбки, какое доверие может возникнуть к другим людям? Никакого.

Мне каким-то образом удалось сохранить в себе частичку искренности, но и то, видимо, благодаря тому, что я постоянно находилась в движении. Не успевала закостенеть в вертикале.

Но то, что в 33 года другая страна, а не та, в которой я родилась, заново учит меня доверять людям, - это о многом говорит. И об Украине. И о России.

Так вот, на вопрос, остаюсь ли я в Украине из-за того, что в России Путин, - я знаю ответ.

Я полюбила Украину из-за той культуры общения, что составляет украинскую среду.

И она гораздо лучше российской.

Что бы там ни говорили по российскому телевизору.

Екатерина Макаревич.
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К, сожалению Россия очень часто сама не правильная история.
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По этому поводу еще один "союзник РФ" возбудился
Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом - Цензор.НЕТ 8142
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Трамп всё настойчивее предупреждает Хуйло о прекращении поддержки Асада!
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какое же упоротое это хуйло.. подумал Трамп ( Антуан-Мари-Жан-Батист-Роже де Сент-Экзюпери)
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Добре так США взяла росію за шию і вмочує у відро з лайном, Обама ссал у під'їздах, а хлопці Трампа на такі дрібниці не розмінюються, вхопили засранца за шкірку і полощуть в сортирі.
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А я очень рад что Украина находится на правильной стороне,
все остальное придет со временем, главное - не сдаваться !
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Ответ плешивого х-ла, в том же шизофреническом бреде, но с математическим уклоном:
Неправильная сторона (Сирия) * Неправильную сторону (Украина) = Правильная сторона.

ЗЫ: извините, я немного пьян
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А Х@йлу все это до лампочки. Рабы (население Мордора) готовы его поддерживать, а ему нравится жить в роскоши. Это положение вещей нужно продлить до его смерти. Поэтому он будет делать все что бы ситуация, когда он конфликтует с Западом, продолжалась до его смерти. Есть там Асад, или его нету, главное что конфликт есть и население пускает слюни от новостей из Сирии, и не задумывается почему они живут все хуже и хуже
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Эхх, такую зраду сломали
http://ua.korrespondent.net/world/3838721-derzhdep-sprostuvav-slova-tillersona-pro-ukrainu
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Та рашка всегда не стой стороны истории!
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Москва поставила под удар свое имя.

И давно это у них ?
А так же деловую репутацию.
Тиллерсон не имеет понятия о чем говорит Эро.
А Эро говорит так как он понимает.
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Неправильное утверждение. паРаша всегда находится на неправильной стороне, потому и будет всегда поддерживать любых Асадов...
Но, что-то уже начинают понимать...
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прям там неожиданность . в тот единственный раз когда Россия ( под брендом СССР) оказалась на правильной стороне это было чистой случайностью . изначально то они собирались играть за совсем другую команду
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Она их не поддерживает, а порождает. Это две большие разницы.
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Ой вэй...
Вы ещё не поняли?
Х@йлу похер в каком "мусорном баке истории" будет его 3/14дерация!
У него есть цель - слепить из "россии" Х@йлостан, по типу собственной свиньи-копилки!
Как пример - Северная корея...
Там везде, куда не ткни - ЖОПА!!!
В большинстве своём люди, за всю свою долбаную жизнь не видели ни одного куска мяса...
Нищета тотальная!
За любое неповиновение, или (не дай Бог) протест, людей семьями отправляют в лагеря ПОЖИЗНЕННО!!!
Но кимчепух со своими жополизами, чувствует себя вполне хорошо...
Сделать из "россии" такой же "рай некрофила" - х@йломечта!
А х@йловата раздуплится только тогда, когда зарплату на заводах начнут получать кусочками хлеба(напополам с опилками) в 125грамм весом...
Кароче - забейте...
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Турция подтвердила, что для химической атаки в Сирии применялся зарин
Сегодня, 19:14 Просмотров: 1163

Турецкие специалисты провели анализы крови и мочи жертв атаки в сирийском Идлибе
Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом - Цензор.НЕТ 2897 Результат авиаудара по сирийской провинции Идлиб, фото AFP
Специалисты подтвердили, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг. Как сообщает агентство "Анадолу", в анализах крови и мочи жертв атаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты - метаболит газа зарин, передает ZN.ua.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.
7 апреля военные США ответили на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, запустив 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии.
http://www.segodnya.ua/world/turciya-podtverdila-chto-dlya-himicheskoy-ataki-v-sirii-primenyalsya-zarin-1012024.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПоддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом
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