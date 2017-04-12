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 Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция

На железнодорожной станции Гениевка (Харьковская обл.) товарный поезд сообщением Основа-Красный Лиман сбил насмерть 28-летнего местного жителя

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено,… что парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час.

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поезд быстро едет . это только кажется что медленно .
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А установленные места там имеются? или один переход на 10 км?
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Открою вам секрет: в каждой область Украины каждый день поезда сбивают людей и 99.7% - это мгновенная смерть. Это также для идиотов, которые думают, что есть пешеходные переходы через ЖД пути, где машинист должен вас пропустить: это не так, МАШИНИСТ ВСЕГДА ПРАВ, за исключением сбитого работника пути, который должен быть в жилете и еще должно этому предшествовать много предупреждающих знаков и т.д. и т.п.
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"парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте"...

А в установленном месте этот парень не пострадал бы?
Там такое движение поездов, что нужно перебегать перед самым локомотивом?
А 10 минут подождать нельзя было?Источник:http://censor.net.ua/n435965"
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брешете..., то людина потрапила під потяг...
На Цензорі вже не вперше так трактують такий випадок: "потяг збив людину"...
Це мабуть якійсь пісатєль суворо ненавидить залізничників, мабуть якійсь машиніст добре обклав його пуями...
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Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области
"Отличный" заголовок.

Может
Человек попал под поезд в Харьковской области
Не?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТоварный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция
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