 Товарный поезд сбил насмерть человека в Харьковской области, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Установлено,… что парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час.
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А в установленном месте этот парень не пострадал бы?
Там такое движение поездов, что нужно перебегать перед самым локомотивом?
А 10 минут подождать нельзя было?Источник:http://censor.net.ua/n435965"
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На Цензорі вже не вперше так трактують такий випадок: "потяг збив людину"...
Це мабуть якійсь пісатєль суворо ненавидить залізничників, мабуть якійсь машиніст добре обклав його пуями...
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"Отличный" заголовок.
Может
Человек попал под поезд в Харьковской области
Не?
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