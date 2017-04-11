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 Политика Украины
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 Посол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Великобритании (UKIP), в котором выразила решительный протест в связи с посещением членами политсилы оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство, 19-21 марта представители UKIP Н. Сусман и Р. Вуд совершили поездку на полуостров с нарушением законодательства Украины и приняли участие во встрече с "руководством Крыма".

"Вопреки многочисленным предупреждениям украинской стороны, указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Посольство Украины рассматривает действия этих лиц как проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины, принятие ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове", - пишет Галибаренко.

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"Мы еще раз требуем от всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властями Украины", - говорится в заявлении.

Посольство Украины предупредило, что украинская власть будет привлекать нарушителей к ответственности, в том числе путем запрета на въезд в Украину.
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А они на пароходе туда попали? Если на самолете ,компании иск.
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Прилетіли до мааскви, а звідти на Крим. Всі діла.
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Не пойму им что в крыму медом помазано, больше некуда ехать британским партийцам, французким , испанским, для кого это "нашествие" визитеров? Если поддерживаешь россию,крым кацапским , поедь в мацкву и объяви об этом, нет, сползаются тихо шурша , как тараканы урвать кусок путинского пирога и бегом назад . У мерзавца путина ,поклонники- трусливые ничтожества.
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Вот, скажите, ну почему в цивилизованном мире постоянно находятся твари, готовые брать деньги у Пуйла, делать события для пиара и т.д.?
Ну, почему история о 30 серебрянниках никого не учит?
Ну, понятно, что это всё не бесплатно, и Пуйло, действительно, хорошо всем платит.

Ну, ладно, из Зимбабве приезжали опытом по преодолению жажды поделиться, но итальянцы, немцы, французы и британцы, вроде бы, не бедные люди, зачем едут?

Зачем пачкаться дерьмом за деньги, ведь потом все, кому лень, упрекнут?
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рассеянцы все всяких маргиналов такают туда сюда, которые абсолютно не имеют никакого полтического веса в своих странах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым
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