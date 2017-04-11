 Посол Галибаренко выразила протест в связи с визитом британских партийцев в оккупированный Крым

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство, 19-21 марта представители UKIP Н. Сусман и Р. Вуд совершили поездку на полуостров с нарушением законодательства Украины и приняли участие во встрече с "руководством Крыма".
"Вопреки многочисленным предупреждениям украинской стороны, указанные представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Посольство Украины рассматривает действия этих лиц как проявление сознательной поддержки агрессии РФ против Украины, принятие ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове", - пишет Галибаренко.
"Мы еще раз требуем от всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властями Украины", - говорится в заявлении.
Посольство Украины предупредило, что украинская власть будет привлекать нарушителей к ответственности, в том числе путем запрета на въезд в Украину.
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Ну, почему история о 30 серебрянниках никого не учит?
Ну, понятно, что это всё не бесплатно, и Пуйло, действительно, хорошо всем платит.
Ну, ладно, из Зимбабве приезжали опытом по преодолению жажды поделиться, но итальянцы, немцы, французы и британцы, вроде бы, не бедные люди, зачем едут?
Зачем пачкаться дерьмом за деньги, ведь потом все, кому лень, упрекнут?
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