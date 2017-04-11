 "Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусор в Чернобыль", - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил городской голова Виталий Кличко.
"Я не знаю, откуда пошли такие слухи, - вывозить мусор в Чернобыль. Мы делаем все для того, чтобы сегодня утилизировать мусор цивилизованным способом. Сейчас в Киеве работает завод "Энергия". Продолжаются наши переговоры с инвесторами по модернизации завода, чтобы мусор утилизировался без каких-либо негативных последствий для экологии. Также ведутся переговоры о строительстве современных заводов по переработке мусора, новых предприятий, которые отвечают всем критериям и новым технологиям", - сказал он.
Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует строительство мусороперерабатывающих заводов в Голосеевском и Дарницком районах столицы.
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Имеется в виду Беларусь и Лукавый?
Его икона в красном углу висит?
Лукавый года три назад заявил, что пойманных на воровстве чиновников можно не судить, если они вернут украденное...
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Тогда надо будет производить одноразовые мусоровозы.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
6 год ·
Пряма трансляція конференції штабу спротиву в приміщенні Полтавської міської адміністрації.
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может у Пантелеева спросить?
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