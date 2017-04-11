 "Имитировалось вторжение "зеленых человечков", - в Литве прошли учения по противодействию диверсантам на границе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, учения проводились по распоряжению министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.
По легенде, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. После того как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Диверсантам (имитировалось вторжение около 30 человек) удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты".
"Имитировалось вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда", - сообщил журналистам Мисюнас. "Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи, заранее не знали, что это учения", - добавил он.
Напомним, "зелеными человечками" были названы российские военные без знаков различия, которые в 2014 году начали оккупацию принадлежащего Украине Крымского полуострова.
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Проти України !
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Чи наші можуть тільки ракети запускати - невідомо куди ...
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А нам надо отрабатывать : вся мусорня перешла на сторону врага.
Источник:http://censor.net.ua/n435961" "
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Але ці всі мєнти , й досі , спокійно служать , а отже - в раді чого все повториться знову !
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Жесть какая. И что никто из "захватчиков" даже не ранен?
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