EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 За рубежом
  935  32
Все про:вторжение (298) Литва (1122) силовики (172) учения (1648)

 "Имитировалось вторжение "зеленых человечков", - в Литве прошли учения по противодействию диверсантам на границе

Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы провели учения по отражению действий диверсантов на государственной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, учения проводились по распоряжению министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

По легенде, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из погранзастав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. После того как силы Удии были замечены, на пограничном участке пропала радиосвязь. Диверсантам (имитировалось вторжение около 30 человек) удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты".

"Имитировалось вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда", - сообщил журналистам Мисюнас. "Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи, заранее не знали, что это учения", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Латвия и Эстония встревожены доктриной Путина, согласно которой Россия может вмешиваться в дела других стран, чтобы защитить там русскоязычные меньшинства", - Расмуссен

Напомним, "зелеными человечками" были названы российские военные без знаков различия, которые в 2014 году начали оккупацию принадлежащего Украине Крымского полуострова.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелени щас не до Литвы.щас головы ломает как Вове морду отмыть о плевка Трампа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо прибалтийским братьям,но нато и за них не вступится.Это очевидно.В 1939 году Польше поболее обещали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, нет прибалтийские братья нам должны сказать спасибо, за то, что Пупин завяз у нас, а не у них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Їм нам дякувати нічого ! Вони , з Хуйлом , і без нас впораються - якщо потрібно ... І Хуйло ,про це , знає - тому до них і не пхається .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не согласен. Если бы Пупин в Украине не тормознул, неизвестно, чем бы всё закончилось. Насколько я помню в 2014 прибалтам сказали, что "зеленые человечки" под 5 ст. не канают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Им спасибо только за то,что в отличие от некоторых в европе всегда против параши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обещали - выполнили. Войну же Германии объявили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да будапешсткий меморандум тоже так же выполнили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас, что вторгались "зеленые человечки" и что то штурмом брали. Нет. Они тупо купили ментовку и имитировали штурм. Поэтому нам это как то без разницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть приезжают в Украину есть реальная возможность потренироваться мочить настоящих зеленых кацапов. Курс 1месяц. Со своим оружием, абсолютно бесплатно. Считаю что такой возможности в реальных условиях , упускать нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нізззя ... "Гарячі прибалтійські хлопці" випадково можуть всіх сєпарів розігнати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыга может сильно обидется. а вдруг сепары побегут и окажется, что никакой оккупации нет,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Удия" - долго название выдумывали, что бы цензура пропустила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
государство Удия. Туи явно креатива не хватило, забыли первую букву "М" в названии этого государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у нас ?
Чи наші можуть тільки ракети запускати - невідомо куди ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учения показали множество дыр в системе безопасности страны. Поэтому учения будут повторены не один раз. Пока каждый на автомате усвоит, на какое дерево человечков и не перепутает деревья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты". "
А нам надо отрабатывать : вся мусорня перешла на сторону врага.
Источник:http://censor.net.ua/n435961" "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
vo nam v marte priezdzhali troe iz xarkova,dva mudaka i odna suka,poezdku nazvali alcotravel,a shas v youtube nas oskorblyayut,vo ix zachistitj by
 показать весь комментарий
Ответить
 
не те условия ... у нас не было ментов тогда. они были в полной непонятке или самоликвидировалось. СБУ хз где было так же шокировано ... помню как ехал по ночному киеву на набережной и как раз крым жать стали так я не видел ни когда столько спортивных людей голосующих авто на выезд ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас не было ментов тогда. они были в полной непонятке или самоликвидировалось

Але ці всі мєнти , й досі , спокійно служать , а отже - в раді чого все повториться знову !
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Рядовые сотрудники заранее не знали, что это учения"
Жесть какая. И что никто из "захватчиков" даже не ранен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодцы- лучше заранее тренироваться, чем потом балдеть от неожиданности.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Имитировалось вторжение "зеленых человечков", - в Литве прошли учения по противодействию диверсантам на границе
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти