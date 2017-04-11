 Для реформы НТКУ нужно минимум четыре года, - Аласания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал новый председатель Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24-м Канале".
"Никто не верит в то, в каком на самом деле состоянии сейчас находится Национальная общественная телекомпания. Мы имеем значительное недофинансирование", - отметил он.
Впрочем, по словам Аласании, даже четыре года - крайне малый срок для проведения качественных реформ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 апреля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрала руководителем Общественного вещания Зураба Аласанию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Его хозяева перевозчик Юмвоса», - позже написала Галина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может его нанять? Колеса, дорога и "матку" - режет - запросто, без выипонов. А так? Четыре года, за одну пителетку?
Ответить
Ответить
- За день сделаю.
- А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
- Можно и за два.
- А за пять?.
Степан задумчиво почесал в затылке:
- Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
- А за десять дней? Степан аж крякнул:
- Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!"
Ответить
Ответить
Мы имеем значительное недофинансирование....Фсё!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить