 Для реформы НТКУ нужно минимум четыре года, - Аласания





"Никто не верит в то, в каком на самом деле состоянии сейчас находится Национальная общественная телекомпания. Мы имеем значительное недофинансирование", - отметил он.





Впрочем, по словам Аласании, даже четыре года - крайне малый срок для проведения качественных реформ.