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Все про:НТКУ (108) общественное вещание (60) Аласания (47)

 Для реформы НТКУ нужно минимум четыре года, - Аласания

Для того, чтобы реформировать НТКУ Зурабу Аласании нужно минимум 4 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал новый председатель Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24-м Канале".

"Никто не верит в то, в каком на самом деле состоянии сейчас находится Национальная общественная телекомпания. Мы имеем значительное недофинансирование", - отметил он.

Впрочем, по словам Аласании, даже четыре года - крайне малый срок для проведения качественных реформ.


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Дайте денег и времени побольше.Хоть кто то с этих рехформаторов скажет ,мне не надо денег,команда есть,покажем результаты,попросим финансирование.
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странноо, что не понятно - за то, что лузеры
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Это в Украине начинает набирать пугающие обороты.Попустительство мусоров и власти.Вата на весну задумала реванш.
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«Это водитель на 10 МАРШРУТЕ в Краматорске сегодня оскорблял моих родителей за то , что показали удостоверение «Член семьи погибшего» , он кричал что он » Видал этих погибших и полицию, ему ничего не будет» это все было с нецензурной бранью. Таскал маму за руку, рука все в синяках.
Его хозяева перевозчик Юмвоса», - позже написала Галина.

Для реформы НТКУ нужно минимум четыре года, - Аласания - Цензор.НЕТ 7717
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Лилия Стацкаяочень хорошо помогает бита - других аргументов не понимают - ждут когда путЕн придёт
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перевозчики за редким исключением козлы, но должны быть ослами..
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якщо влада бздіт карати ублюдків, то що робити ублюдкам? залишається тільки процвітати...
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А ишака научить говорить - за сколько беретесь?
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знаете что происходит? вы когда нибудь покупали яблоню на базаре, с красивой этикеткой?.. вот тоже самое и с нашими реформаторами-- через четыре года вырастит какая то херня, но продавца на базаре вы уже не найдете
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О, был у меня такой случай... Упорно шесть лет ждал хотя бы цвета... но толку как от березки.
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Молодец, с размахом подошел к делу, главное, что на 4 года себя уже трудоустроил и в случае, если получит пинка, то всегда может сказать, что не дали ему выполнить задуманное.
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Сначала надо пинок давать. Иначе телега не едет
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Кавказец жалуется врачу, что у него "члэн как бэшэный кон". Врач рекомендует завести любовницу. Кавказец отвечает что завел уже три, но "члэн все равно как бэшеный кон - ни минута нэ стаит!"
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Ещё один "шоколадный", ведь, как говорит толпа, Украину можно превратить в Европу за #тригода...
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Вадим Дубовский

Может его нанять? Колеса, дорога и "матку" - режет - запросто, без выипонов. А так? Четыре года, за одну пителетку?
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И с таким слоганом он выиграл конкурс (?)...
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"...- Починить сможешь?

- За день сделаю.

- А за два?

Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:

- Можно и за два.

- А за пять?.

Степан задумчиво почесал в затылке:

- Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…

- А за десять дней? Степан аж крякнул:

- Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс!"
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Это не тот реформатор, шо Шустрика закрыл?
Мы имеем значительное недофинансирование....Фсё!
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Кожаное пальто, наган и я за ТРИ МЕСЯЦА справлюсь!
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Высказывание этого перца напомнило совковый анекдот - отсидим пятилетку за три года
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Почему не десять или двадцать? Если коренные реформы не проводятся быстро, они не проводятся никогда. Этот глава оправдывает худшие ожидания...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля реформы НТКУ нужно минимум четыре года, - Аласания
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